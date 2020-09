Dario Fari tritt in Mosnang wieder an Die CVP Mosnang versucht, im zweiten Wahlgang den letzten freien Platz im Gemeinderat von Mosnang zu erobern.

Martin Knoepfel Aktualisiert 30.09.2020, 20.39 Uhr

Der Anlage- und Apparatebauer Dario Fari (CVP) versucht, im zweiten Wahlgang in den Gemeinderat von Mosnang zu kommen.

(Bild: PD)

(mkn/pd) Die CVP Mosnang sei sehr erfreut über die guten Wahlergebnisse ihrer bisherigen und neuen Vertreter im Gemeinde- und Schulrat sowie in der GPK. Das teilt sie in einem Communiqué am Montag mit. Zugleich bekräftigt die Partei, dass Dario Fari für den zweiten Wahlgang, der am 29. November stattfindet, wieder kandidiere.