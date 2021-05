Damals Wasserknappheit bei der Eröffnung des neuen Wasserkraftwerks in Bazenheid Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 11.05.2021, 15.00 Uhr

Bis das Wasserkraftwerk der Regionalwerk Toggenburg AG so dastand, dauerte es fast 14 Jahre. Bild: PD

Vor 100 Jahren

7. Mai: Wattwil. Es ist mehr oder weniger bekannt, dass in unserem Toggenburg ein grösserer Teil der Bevölkerung mit Kröpfen behaftet ist. Dieser krankhafte Zustand wurde wiederholt auch an unsern Schülern beobachtet, was denn auch den Schulrat veranlasst hat, durch den Schularzt einen Untersuch bei den Schülern auf das Bestehen von krankhaften Veränderungen an der Schilddrüse vorzunehmen.

Der Untersuch hat denn folgendes Resultat zu Tage gefördert. An den 202 Schülern unserer Dorfschule musste leider konstatiert werden, dass 147, d. h. 67% derselben mit Veränderungen der Schilddrüse behaftet sind; also nur ungefähr 1/3 aller ist frei von Kropf oder Anlage zu einem solchen.

7. Mai: Wattwil. Auszug aus den Verhandlungen des Gemeinderates von Wattwil. Sitzung vom 20. April 1921. Gemäss Bundesratsbeschluss vom 8. März 1921 findet am Freitag, den 13. Mai 1921, in Wattwil eine militärische Pferdezählung statt.

In Erledigung einer Eingabe teilt die Kreispostdirektion St.Gallen mit, dass die Postverbindung zwischen Wattwil und Hemberg auch fernerhin bestehen bleiben werde und während des Sommers wieder wie letztes Jahr ein 2. Kurs eingeschaltet wird.

Als Gemeindetaxe für den Betrieb des Kino Helvetia Wattwil wird per Quartal Fr. 60.- festgesetzt.

Das Stimmregisterbureau erhält Weisung, in Zukunft die gesetzlichen Bestimmungen betr. Entschuldigungsgründe wegen Nichtteilnahme an Abstimmungen strenger zu handhaben. In zweifelhaften Fällen soll ein Mitglied der Kanzleikommission über die Zulässigkeit der angegebenen Verhinderungsgründe entscheiden.

Vor 50 Jahren

5. Mai: Ebnat-Kappel. Am Sonntagmorgen befanden sich zwei Burschen mit einem Personenwagen auf der Heimfahrt Richtung Obertoggenburg. Auf der Umfahrungsstrasse, kurz vor dem Tunneleingang, wurde der Wagenlenker vom Schlaf übermannt, sodass er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor.

Zuerst streifte dieses rechts die Leitplanke, überquerte nach links die Strasse und durchfuhr das Knotengitter, welches auf mehreren Metern aufgerissen worden ist. Das Fahrzeug blieb schliesslich darin hängen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, während sich die Insassen nicht verletzten. Der Wagenlenker und dessen Mitfahrer waren während der Nacht an einem Vereinsfest engagiert und auf der Heimfahrt stark übermüdet.

7. Mai. Wattwil. Einführungsabend für unsere Damen. Die Freisinnig-Demokratische Partei Wattwil möchte alle Schweizerinnen über ihre neu erworbenen bürgerlichen Rechte und Pflichten informieren. Wir gestatten uns, Sie zu einem Einführungsabend über Fragen der Politik recht herzlich einzuladen. Nach einem Einführungsreferat möchten wir vor allem in kleinen Gruppen diskutieren.

Bestimmt beschäftigen Sie Fragen im Zusammenhang mit der Ausübung Ihres Stimmrechtes oder über die Tätigkeit der politischen Parteien oder ganz sicher über die Lokalpolitik in Wattwil. Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich für diese Diskussion und Fragenbeantwortung gerne zur Verfügung. Belohnen Sie dieses Entgegenkommen durch Ihr Interesse!

Vor 20 Jahren

10. Mai: Lichtensteig. Gestern Mittwochmorgen waren in Lichtensteig mehrere Rinder herrenlos unterwegs. Auf ihrem Gang durch das Quartier fanden sie Zuflucht beim Heimeingang des Pflegeheims Loreto und bestaunten gleichzeitig die im Schaufenster ausgestellten Neuwagen der Garage Nyffeler. Zu einem Kauf eines Autos oder einem Besuch der Heimbewohnerinnen und -bewohner kam es dann doch nicht: Der Bauer trieb die Kühe zurück in ihr Gehege.

10. Mai: Wildhaus. Freie Fahrt ab nächster Woche. Die Arbeiten der Hangsanierung Schutzgonten auf der Strecke Gams–Wildhaus werden kommende Woche abgeschlossen. Derzeit werden die letzten Begrünungen im Rahmen der dritten und letzten Bauetappe durchgeführt. Die Kosten der Sanierung werden nicht überschritten und belaufen sich auf 7,5 Mio. Franken.

Die dritte Bauetappe neigt sich langsam dem Ende entgegen, freie Fahrt durch das Simmitobel heisst es ab Mitte nächster Woche. In den vergangenen Wochen seien keine grösseren Probleme aufgetreten, lediglich an einigen Stellen erwies sich das Gelände steiniger als erwartet. Dies führte dazu, dass die Erstellung der Bohrlöcher für die zahlreichen Felsnägel schwierig ausfiel, letztendlich aber bewältigt werden konnte.

11. Mai: Wattwil/Ulisbach. Poststelle wird definitiv aufgehoben. Bevölkerung und Gemeinderat wehrten sich für die Post Ulisbach – doch sie wird per 1. Juli geschlossen. «Wir brauchen unsere Post», steht auf dem Unterschriftenbogen, den schon 200 Personen unterschrieben haben. Auch der Gemeinderat Wattwil hat sich für die Erhaltung der Poststelle Ulisbach eingesetzt. Erfolglos.

Vor 10 Jahren

9. Mai: Bazenheid. Am Wochenende eröffnete die Regionalwerk Toggenburg AG (RWT) nach zweijähriger Bauzeit das Wasserkraftwerk Mühlau. Kostenpunkt: 9,2 Mio. Franken. Das Kraftwerk ist derzeit wegen Wassermangels nur zu 15 Prozent ausgelastet. An seine Leistungsgrenze stösst das Wasserkraftwerk Mühlau noch nicht.

Der Rohstoff für die Energiegewinnung – Wasser – ist derzeit knapp. «Schmelzwasser und Regen fehlen», sagt Andreas Jossi, Geschäftsführer der Regionalwerk Toggenburg AG (RWT), an der Einweihungsfeier. Es ist nur eine der zwei Rohrturbinen im Einsatz. Sobald die Thur jedoch mehr Wasser führt, nimmt das Wasserkraftwerk auch die zweite Turbine in Betrieb – automatisch.

Die Anlage misst 200 Parameter. Sie soll damit das Maximum aus dem Fluss holen. Jossi mochte nicht klagen, die Freude über das Geschaffene zusammen mit den vielen Beteiligten überwog an der Einweihungsfeier.

Gegenüber dem alten Kraftwerk holt das neue dreimal mehr Strom aus dem Wasser. Dies liege vor allem an zwei Faktoren: die Erhöhung der Stauhöhe um einen halben Meter auf 538,70 Meter über Meer und den Einsatz der zwei 650-kW-Turbinen. Das Kraftwerk, das in seiner Erscheinung gegenüber einem AKW geradezu freundlich daherkommt, ist in der Lage, 1300 Haushalte mit Strom zu versorgen.