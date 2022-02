Damals: Walter Steiner bringt Silber ins Toggenburg

Damals Vor 50 Jahren: «Schanzen-Walter» bringt Silber ins Toggenburg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 15.02.2022, 15.00 Uhr

Wie ein Vogel segelt Walter Steiner in Sapporo in die Tiefe. Bild: Keystone

Vor 100 Jahren

11. Februar: Wildhaus. Hier zog sich ein Landwirt eine geringfügige Quetschung zu an einem Beine. Als «bestes» und wohl auch billigstes Heilmittel verwendete der gute Mann warme «Kuhfladen». Unglücklicherweise verschlimmerte dieses Mittel aber das Übel, sodass bald eine Blutvergiftung eintrat, und da ärztliche Hilfe erst in letzter Stunde beigezogen wurde, nützte auch eine Amputation nichts mehr, sodass der noch junge Mann in kurzer Zeit unter grossen Schmerzen starb. Wunden mit solchen allzu «natürlichen» Mitteln kurieren zu wollen, grenzt allerdings stark an Naivität.

11. Februar: Lichtensteig. Am hiesigen Pelzfellmarkt wurden 610 Füchse, 14 Marder, 23 Iltisse, 16 Dachse, 147 Katzen, 213 Kaninchen und 77 Hasen aufgeführt. Füchse galten je nach Qualität bis Fr. 32, Marder bis Fr. 50, Iltisse bis Fr. 10, Katzen bis Fr. 1.50, Kaninchen bis 80 Rp. Besonders ausgezeichnet nach Qualität waren die rühmlichst bekannten Toggenburger Edelfüchse. Bis am Nachmittag war die gesamte Auffuhr ausverkauft.

Vor 50 Jahren

11. Februar: Wildhaus. Walter Steiner (Wildhaus) wird Olympiazweiter im Spezialspringen auf dem grossen Bakken. Dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze hiess gestern noch die Ernte der seit 1948 erfolgreichsten schweizerischen Olympiateilnehmer. Heute Freitag hat nun der junge Wildhauser Walter Steiner im Spezialskispringen auf der 90-Meter-Schanze diesen Medaillensegen mit einer weiteren Silberauszeichnung angereichert.

Mit zwei stilistisch hervorragenden Sprüngen von 94 und 103 Metern gewann er den Sprungrichtern allen Respekt ab und liess sich nur 0,1 Punkte hinter dem polnischen Sieger W. Fortuna 219,8 Punkte in die Liste eintragen. Walter Steiner, dessen Namen erst seit 1970 in der internationalen Liste figuriert, hat seine steile Laufbahn durch den heutigen Erfolg gekrönt und ist besonders mit dem Rekordsprung von 103 Metern im zweiten Lauf endgültig in die Weltelite geflogen.

Vor 20 Jahren

14. Februar: Toggenburg. Die Szenen sind kaum zu beschreiben: Simon Ammann, der kleine, junge Schweizer aus dem Toggenburg, lässt den Utah Olympic Park in Park City ganz einfach kopfstehen. Alle freuen sich mit Simon Ammann, der zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen eine olympische Goldmedaille gewinnt.

30 Jahre nach Walter Steiner schreibt mit Simon Ammann ein weiterer Obertoggenburger Olympiageschichte. Bild: Joe Cavaretta/AP

Seit gestern haben die Olympischen Spiele von Salt Lake City definitiv ihren Star: Simon Ammann, der Kantischüler aus Unterwasser, ist in den USA zu «everybody’s darling» geworden. Und bei allen hat er seinen Spitznamen weg: Harry Potter. Unglaublich, wie sehr und wie schnell sich seine Welt seit vergangenem Sonntag verändert hat, unglaublich, wie stark seine Nerven sein müssen. Die Bestätigung eines Olympiasieges gelang bis anhin nur den ganz Grossen des Weltsports – und auch ihnen selten innerhalb von nur drei Tagen.

Vor 10 Jahren

16. Februar: Ebnat-Kappel. Die Verantwortlichen der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) seien an die Familie Kauf, die Besitzerin des Berghauses Girlen, gelangt und hätten angefragt, ob das Berghaus für die Unterbringung von Asylsuchenden zu mieten wäre, sagt Philippe Kauf, der das Berghaus verwaltet. Die Besitzer haben dem zugestimmt.

«Die Gemeinden sind verpflichtet, Asylsuchende unterzubringen, folglich braucht es irgendwo einen Ort, wo sie das tun können», begründet Philippe Kauf. Die Asylpolitik bringe Unannehmlichkeiten für alle Beteiligten mit sich, sowohl für die Schweizer Bevölkerung als auch für die Asylsuchenden selbst, sagt er. Auf dem Girlen seien diese aber nicht direkt im Dorfzentrum untergebracht, was für die Einwohnerinnen und Einwohner sicher ein Vorteil sei, ist er überzeugt.

Der Mietvertrag mit der zuständigen Abteilung des VSGP, der Koordinationsstelle für Asyl- und Flüchtlingswesen, ist auf drei Monate befristet. Ende Mai muss das Berghaus geräumt werden, denn von Juni bis Oktober sei es ausgebucht. Die drei Monate seien vorerst ein Probelauf. Wenn es sich bewährt, könne man sich durchaus vorstellen, ab 2013 wiederum eine solche Vermietung ins Auge zu fassen, sagt Philippe Kauf. (red)