Damals: Vor 20 Jahren empfing Unterwasser Simon Ammann

Damals Vor 50 Jahren feierte Wildhaus seinen «Silber-Walter», vor 20 Jahren empfing Unterwasser den Doppelolympiasieger Simon Ammann Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 23.02.2022, 15.00 Uhr

Simon Ammann wird am 24. Februar 2002 auf den Schultern von Jörg Abderhalden und Nöldi Forrer zur Tennishalle getragen. Bild: Regina Kühne/Keystone

Vor 100 Jahren

18. Februar: Untertoggenburg. Das Bezirksgericht Untertoggenburg hat sich in letzter Zeit schon etliche Male mit Milchfälschungsdelikten zu befassen gehabt. Neulich wurde wieder jemand zu 300 Fr. Geldbusse, oder 60 Tage Gefängnis verurteilt, zuzüglich 400 Fr. Entschädigung an den Zivilkläger, wovon 200 Fr. an die geschädigten Kunden zu verteilen sind. Zu allem kommt noch die Bezahlung der Gerichts- und Untersuchkosten.

22. Februar: Mosnang. Vorletzten Sonntag hielt Mosnang seine ordentliche Bürgerversammlung der politischen Gemeinde. Im Dorfe soll ein neues Spritzenhaus für 11,000 Fr. erbaut werden. Der Gehalt des Herrn Gemeindammans wurde von 600 auf 1000 Fr. erhöht. Im übrigen herrscht unter manchen Bauern viel Missstimmung; warum? Wegen der Steuerrevision. Wer etwas hat, muss steuern bis über die Ohren, und das tut namentlich dann weh, wenn man sieht, wie gewisse Leute im Schweizerlande herum sich wohl sein lassen, viel reden und agitieren, aber wenig arbeiten.

Vor 50 Jahren

Walter Steiner gewann im Februar 1972 an den Olympischen Winterspielen in Sapporo Silber im 90m Skispringen. Bild: Keystone

18. Februar: Wildhaus. Heute früh ist ein Teil der schweizerischen Olympia-Delegation mit einer DC-8 der Swissair aus Hongkong über Genf kommend in Zürich-Kloten gelandet. Für das Toggenburg – und vor allem für Wildhaus – fiel damit der Startschuss für ein 24-stündiges Nonstop-Fest zu Ehren des Silbermedaillen-Gewinners auf der 90-Meter-Schanze in Sapporo, Walter Steiner.

Unter dem Motto «Wildhaus grüsst seinen Silber-Walter» soll der 21-jährige Glückspilz und Holzbildhauerlehrling in seiner Heimat nach Noten geehrt werden. Recht so, denn Feste soll man feiern wie sie fallen. Und da es nicht alle hundert Jahre Medaillen regnet, freut sich heute wohl jeder Toggenburger Skifan mit den Wildhausern.

18. Februar: Ebnat-Kappel. Ebnat-Kappeler Kinder am Radio. Nächsten Montag wird Ebnat-Kappel erstmals im Wunschkonzert vertreten sein. Die Schüler der 5. Primarklasse unter der Leitung ihres Lehrers Ernst Gerig werden ein überliefertes Toggenburger Volkslied zum besten geben. Es ist dies wohl auf den unwahrscheinlichen Verkaufserfolg der kürzlich erschienenen Langspielplatte «Toggeburger Lüüt» zurückzuführen.

Vor 20 Jahren

21. Februar: Toggenburg/Unterwasser. Etwa dreihundert Fans reisen am kommenden Sonntag mit einem bereits heute ausgebuchten Extrazug zum Flughafen Kloten, wo der Doppelolympiasieger Simon Ammann im Terminal A empfangen wird. Viele hundert Gäste werden wohl zusätzlich selbständig an den Flughafen reisen und ihrem Simi einen gebührenden Empfang bereiten.

Danach reist die ganze Gesellschaft ins Toggenburg. Und hier ist man auf vieles gefasst. Es könnten mehrere tausend Gäste am Empfang in Unterwasser werden, erklärte gestern das OK des Simi-Empfangs anlässlich einer Pressekonferenz in Unterwasser. Seit einer Woche plane das fast 20-köpfige OK intensiv.

Damit wirklich alle Simon Ammann und die Festlichkeiten sehen können – in der Tennishalle haben lediglich 2000 Personen Platz – werden zwei grosse Leinwände ausserhalb aufgestellt und verschiedene Fernsehstationen übertragen das Geschehen live.

Vor 10 Jahren

Jugendarbeiter Samuel Roth und Jugendkommissions-Präsident Ruedi Sterzing (rechts) lancieren mit der «Kinderbaustelle» das erste Projekt im Rahmen der Offenen Kinderarbeit Wattwil. Bild: PD

22. Februar: Wattwil. Nun, da die Jugendarbeit der politischen Gemeinde nach dreieinhalb Jahren auf festen Füssen steht, hat sich der Jugendkommissions-Präsident Ruedi Sterzing ein erstes Ziel im Bereich der Offenen Kinderarbeit gesteckt. In den Wochen von Mai bis zu den Herbstferien will er eine «Kinderbaustelle» verwirklichen.

Konkret ist dies ein eingezäuntes Stück Wiese, wo Kinder unter Betreuung frei nach ihrer Laune, ihrem Willen und ihren Fähigkeiten schrauben, nageln, graben, leimen und hämmern – und daraus was auch immer entstehen lassen.

«Die Jugendkommission sorgt für die Rahmenbedingungen wie Material, Betreuung und Sicherheit. Was auf der «Baustelle» entsteht, ist Sache der Kinder», erläutert Ruedi Sterzing. Und das mache nicht nur Spass, sondern fördere die Kinder in verschiedenen Bereichen, ist er überzeugt. (red)