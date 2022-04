Aus vergangener Zeit: Was ist im Toggenburg vor Jahren passiert

Damals Vor 20 Jahren: Windrädliwege wurden noch attraktiver Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 05.04.2022, 14.00 Uhr

Der Windrädliweg ist mit einem sogenannten «Unternehmenskultur-Entwickler» oder Coach erweitert worden. Bild: PD

Vor 100 Jahren

1. April: Wattwil. Hier wurde eine jüngere Frauensperson arretiert, die sich fälschlicherweise als Beauftragte des Blindenheims ausgab und mit Schriften hausierte.

5. April: Wattwil. Die in letzter Nummer erschienene Notiz ist dahin zu ergänzen, dass die verhaftete Kolporteurin, die mit Schriften von einem Blindenheim hausierte, nicht identisch ist mit Frau Marie Rüegg-Roduner.

Vor 50 Jahren

5. April: Wattwil. Am letzten Tag dieses Schuljahres konnte auf der Risi der erste Spatenstich zum Bau des Oberstufenschulhauses getan werden. Zu einer einfachen Feier trafen sich die Schulräte, der Schulsekretär, rund 200 Schüler des Sekundarschulhauses Risi und Gäste.

Architekt H. Brunner jun. erinnerte sich in seiner Ansprache an jene Zeit, als er selber noch die Schule auf der Risi besucht hatte. Seither hat sich allerhand geändert, vor allem auch Schulbetrieb und Schulmethoden. Mit den neuen Schulanlagen wird es möglich sein, einen rationellen und modernen Schulbetrieb zu führen. Er ersuchte alle am Bau Beteiligten um Mithilfe und gute Zusammenarbeit, damit es ein gefreutes Werk für alle gebe.

Vor 20 Jahren

4. April: Lütisburg. Nun sind sie aus dem Winterschlaf erwacht und drehen wieder ihre Runden – die vielen lustigen Windrädli auf den beiden Lütisburger Berufswindrädliwegen zwischen Tufertschwil und Winzenberg.

Die Wintermonate wurden genutzt, um technische Verbesserungen vorzunehmen. Die technischen Umbauten und Änderungen sind mittlerweile abgeschlossen, alle Windrädlis sind mit Fliehkraftbremsen ausgestattet worden. Damit ist einer der originellsten Themenwanderwege in der Schweiz noch attraktiver geworden und wartet auf Besucher.

Vor 10 Jahren

4. April: Ebnat-Kappel. Das Toggenburg steht in den Tagen vom 31. August bis 8. September ganz im Zeichen des Ballonsports: Die besten Gasballonpiloten der Welt treffen sich zum Gordon-Bennett-Cup mit Start in Ebnat-Kappel.

Eine Gedenkausstellung im Rahmen dieser Veranstaltung erinnert an den Toggenburger Ballonpilot Eduard Spelterini: Er ist vor 160 Jahren in Bazenheid geboren und gilt als einer der grössten Pioniere der Ballonfahrt und Luftfotografie überhaupt. Ausstellungsort ist der Schauraum der Speer-Garage in der Stegrüti. «Mit der Ausstellung wollen wir eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen», sagt Friedrich Ahrendt, der im Auftrag der Kulturstiftung Toggenburg die Fäden rund um die Spelterini-Ausstellung in den Händen hält.

Unterstützt wird er dabei vom ehemaligen Gasballonpiloten Gerold Signer. Zu sehen sein werden unter anderem Exponate aus dem ehemaligen Ballon-Museum Mürren und aus dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Die ersten Ausstellungsgegenstände, wie etwa ein historischer Ballonkorb, werden derzeit bereits ins Toggenburg transportiert. (red)