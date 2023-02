Damals: Postboten kämpften sich im Toggenburg durch den Schnee

Damals Vor 20 Jahren gab es heftige Schneefälle – die Postbotinnen und Postboten kämpften sich trotzdem durch die Dörfer Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 02.02.2023, 14.00 Uhr

Mario Rusterholz, Lehrling bei der Post Wattwil, kämpft sich durch den Schnee. Bild: PD

Vor 100 Jahren

27. Januar: Wattwil. Hier wurde ein vielfach vorbestrafter Taglöhner, der dringend im Verdacht stand, im Armenhaus in Kirchberg 530 Franken und eine silberne Damenuhr gestohlen zu haben, aufgegriffen und dem Bezirksamt Alttoggenburg eingeliefert.

31. Januar: Stein. Am Sonntag fand die Eröffnung des Kinderheims Felsengrund statt. Das Heim ist ein Vermächtnis von Frl. Anna Bohl, der vielverdienten früheren Vorsteherin der Spezialklassen der Stadt St.Gallen. Es soll, nachdem es nun zweckmässig eingerichtet ist, als Anstalt des Kantonalverbandes St.Gallen–Appenzell der Vereine vom Blauen Kreuz solchen Kindern zu kürzerer oder längerer Versorgung dienen, deren Pflege und Erziehung durch Trunksucht im Elternhaus gefährdet ist, aber auch anderen Kindern offen stehen, deren vorübergehende Versorgung aus irgendeinem Grund notwendig ist.

Vor 50 Jahren

26. Januar: Obertoggenburg. Speziell in den Gemeinden Krummenau und Ebnat-Kappel und im benachbarten Nesslau interessiert man sich natürlich sehr für die Umfahrungsstrasse in Krummenau und den Chessel-Tunnel. Die Umgebung des Bahnhofs Krummenau (links hinauf) gleicht derzeit einer Grossbaustelle. Erfreulicherweise gehen die Bauarbeiten (Beginn Dezember 1971) nicht zuletzt dank der günstigen Witterung und der guten Zusammenarbeit der Firmen rasch vorwärts.

Die Umfahrungsstrasse Krummenau wird eine Länge von 1,432 km aufweisen. In Zukunft wird man links der Bahn in Krummenau das Toggenburg hinauffahren. Beim Schweistel Krummenau mündet dann die Umfahrungsstrasse wieder in die alte Strasse aus. Nachher wird der Chessel-Tunnel durchfahren, der übrigens der erste eigene Tunnel des Kantons St.Gallen ist.

Vor 20 Jahren

31. Januar: Toggenburg. Wie bewältigten die Zustellbeamten die bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, die gestern fielen? «Problemlos», sagten verschiedene Posthalter der Region. Alle Haushaltungen wurden bedient. Postzustellbeamte sind offenbar sehr winterfest und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Trotz heftiger Schneefälle und schneebedeckten Fahrbahnen bekamen alle ihr Zeitungen, Briefe oder auch Pakete. Die Mofas der Zustellbeamten schlitterten zwar etwas langsamer als sonst durch die Dörfer. Die Beine wurden als «Stützrädli» gebraucht. An vielen Postfahrzeugen mussten Ketten montiert werden und man war froh um gute Kleider und wasserdichte Schuhe.

Vor 10 Jahren

28. Januar: Wildhaus. Was treibt Sportler an, sich per pedes über einen Steilhang und Treppenstufen zum Schanzentisch aufzumachen? Und dies erst noch in Skischuhen und mit den Ski auf den Schultern oder dem Snowboard unter dem Arm? «Ganz einfach, der Spass an der Sache, etwas zu wagen und alles daranzusetzen, heil unten anzukommen», so die launige Antwort eines Teilnehmers. Und in der Tat: Stilnoten und die Bewertung der Landung gehören beim Saugumpe nicht dazu. Entscheidend ist einzig die Sprunglänge beider Durchgänge und die liegt – wen wundert’s – weit von den grossen Vorbildern auf ihren extra breiten Latten und einer ausgefeilten Sprungtechnik entfernt. (red)