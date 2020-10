Rubrik Damals: Turnverein Brunnadern geht live auf Sendung Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 21.10.2020, 05.00 Uhr

Die kleinen Jugiknaben zeigten die Teletubbies im Zirkus. Bild: PD (19.10.2000)

Vor 100 Jahren

16. Oktober: Kanton St. Gallen. Der Mensch hat ein natürliches Recht auf Arbeit, denn ohne Arbeit kann er seine reichen Anlagen nicht entwickeln, ohne Arbeit kann er sich die notwendigsten Lebensgüter nicht schaffen und ohne Arbeit kann er folglich nicht leben. Das Recht auf Arbeit ist das Recht zum Leben. Wer uns die Arbeit nimmt, der nimmt uns das Leben.

Aber auch: Pflicht zur Arbeit! Keine Rechte ohne Pflichten, keine Pflichten ohne Rechte. Das ist Sittengesetz. Ohne Arbeit kann keine menschliche Gemeinschaft, keine Gesellschaft und kein Staat, keine Demokratie bestehen. Darum muss jeder gewissenhaft und treu seine Arbeitspflicht erfüllen. Das Gebot der Arbeit ist das erste und heiligste Gebot des Bürgers eines freien Volksstaates. Wer aber nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, sagt der Apostel Paulus. Jeder soll und muss für die Erhaltung und das Gedeihen des Volkes und der Menschheit, der Gesellschaft und des Staates tätig sein.

Der Müssiggang ist aller Laster Anfang, und die Arbeit ist aller Tugend Beginn. Die Arbeit erzieht und bildet den Menschen, die Arbeit macht ihn gut und glücklich. Solche Gedanken drängen sich auf, da es gilt die Schweizerwoche zu feiern, jene Kundgebung schweizerischer Arbeit und Leistungsfähigkeit. Die Stärke der Schweizer Nation beruht in der Arbeitstüchtigkeit und Arbeitsfreudigkeit ihrer Angehörigen. Das ruft uns die Schweizerwoche in Erinnerung.

Vor 50 Jahren

19. Oktober: Wattwil. Die renovierte evangelische Kirche ist mit einer Feier nach zweijähriger Bauzeit, die rund 2 Millionen Franken kostet, wieder in Betrieb genommen worden. Die Kirchenvorsteherschaft verlegte die Feier ganz in die Kirche – sie verzichtete auf ein Bankett und auf Gäste. Statt dessen legte sie mit einer Spende von 5'000 Franken den Grundstein zu einer Alterssiedlung in Wattwil.

Die Kirchenrenovation entzückte alle Besucher der Einweihungsfeier; aussen präsentiert die majestätisch grosse Kirche stolz ihre 120 Jahre, und innen ist sie schön geworden, hell, lichtdurchflutet. Die Baukommission unter Jakob Blum’s Präsidium und das Architektenteam E. Anderegg, H. Brunner & Sohn, F. Engler & Tamp, die sich der Führung des Schaffhauser Architekten Walter Henne anvertraut hatten, erbrachten ein Meisterwerk.

19. Oktober: Lichtensteig. Ebenfalls nach zweijähriger Bauzeit wurde die neue katholische Kirche in Lichtensteig eingeweiht. Wie eine Burg strebt sie mit mächtigen Betonflächen. Ihr Inneres fasziniert den Gottesdienstbesucher durch die ungewöhnlich klare Architektur von Architekt Förderer.

19. Oktober: Oberhelfenschwil. Die Fertigstellung des neuen Gemeindehauses wurde gefeiert. Den Grundstein zu diesem Bau legte Fabrikant Anton Walraf im Necker, der aus Zuneigung zu seiner Gemeinde 100'000 Franken spendete. Das Gemeindehaus rechnet mit einem Gesamtbudget von 560'000 Franken.

Vor 20 Jahren

18. Oktober: Bazenheid. Neuer Computerraum im Primarschulhaus Eichbüel – einer der ersten auf Primarstufe in der Region. Auf Sekundarstufe erregt ein Computerraum kaum mehr Aufsehen, auf Primarstufe ist ein solcher erst selten anzutreffen. Dank Initiative und Goodwill steht im Bazenheider Primarschulhaus Eichbüel B nach den Ferien ein Raum mit acht PCs zur Verfügung.

19. Oktober: Brunnadern. Am Unterhaltungsabend zappen die Turner durch die TV-Kanäle. Quer durchs Programm turnen die Brunnödliger. Eine «Schweizer Durchschnittsfamilie» auf der Nebenbühne bestimmt die Kanäle und zeigt typische Klamauk-Szenen vor der Flimmerkiste. Karate, James Bond, Notfallstation, Top of Switzerland und vieles mehr interpretieren die über 150 Turnerinnen und Turner des STV Brunnadern in der Turnhalle Haselacker.

Zum ersten Mal nehmen dieses Jahr die Kleinsten des Vereins am Unterhaltungsabend teil: die Mukiturnerinnen und -turner. Mit einer lustigen Dalmatiner-Nummer eröffnen sie den Abend. Schlag auf Schlag geht es bei der Karatevorführung der mittleren Jugiknaben. Die kleinen Jugimädchen zeigen in Trachten eine Bodenturnnummer aktuell zu «Top of Switzerland». Die Fitnessfrauen führen einen Reigen mit farbigen Regenschirmen zu «Meteo». Die Teletubbies haben ihren Auftritt mit den kleinen Jugiknaben, die mit ihren Sprüngen begeistern.

Vor 10 Jahren

20. Oktober: Mosnang. Das Oberstufenschulhaus steht am Samstag, 23. Oktober, ganz im Zeichen des Kinderjodelchörlis. Bereits um 18.30 Uhr stehen die Türen offen für die Zuschauer und Gäste. Um 20 Uhr beginnt der offizielle Teil der CD-Taufe. Mit dabei sind die Glöschtler-Buebe aus Oberhelfenschwil. Ihre Musik ist ebenfalls Bestandteil der neuen CD. Es ist eine grosse Freude für die 48 Mädchen und Buben des Kinderchörlis, dem Publikum ihr neues Repertoire vorzustellen. Das Liederregister umfasst Naturjodel, Jodel und Neuinterpretiertes. «Wenn’s üs noch Musig gloschtet» heisst die neue CD.

21. Oktober: Ebnat-Kappel. Seit Juni misst die Organisation Ostluft die Schadstoffbelastung in der Luft. Dabei will sie unter anderem prüfen, wie hoch die Feinstaub-Belastung durch die grosse Anzahl an Holzfeuerungen in der Gemeinde ist und was man dagegen tun kann. Erste Ergebnisse sind bekannt. Wie gut ist die Luft in Ebnat-Kappel? Diese Frage müssen der Gemeindepräsident Christian Spoerlé und der Kaminfeger Guido Alpiger immer wieder beantworten. Die Luft sei gut, beteuern sie. Doch wieviele Schadstoffe effektiv darin zu finden sind, konnten sie bisher nicht sagen. Seit Juni haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich auf der Homepage von Ostluft darüber zu erkundigen.