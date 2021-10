Ebnat-Kappel: Firma als Microsoft-Partner

DAMALS Toggenburger Partnerschaft mit Microsoft Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 26.10.2021, 12.00 Uhr

Vor 100 Jahren

Beim Digital-Photo-Print-Service von Fotopick Express in Ebnat-Kappel werden digitale Bilddaten zu Qualitätsfotos verarbeitet. Bild: PD

22. Oktober: Wattwil. Flugtag. Wenn das wundervolle Herbstwetter bis zum Sonntag anhält, wird die Umgebung Wattwils einen Massenbesuch ausweisen und was die Leute unbedingt anziehen muss, ist der Fallschirmabsturz des Akrobaten P. Romaneschi aus Paris. Der tollkühne Tessiner ist einziger Patent-Inhaber für Fallschirmabsprünge in der Schweiz und wird in Wattwil zum letzten Mal das Wagestück ausführen, da er demnächst nach Amerika auswandert. Herr Henri Kunkler, der mit Herrn Romaneschi in der ganzen Schweiz Fallschirm-Flugtage mit Erfolg ausgeführt hat, ist als sicherer und zuverlässiger Pilot bekannt und darf man es ruhig wagen, mit ihm einmal hoch über Freud und Leid unseres Dorfes zu schweben und einen frohen Jauchzer zum Himmel zu tun. Und bis man an die Reihe kommt, wird drunten auf dem Startplatz die Musikgesellschaft Ulisbach mit ihren Weisen einen in die richtige Stimmung zu bringen wissen.

Vor 50 Jahren

22. Oktober: Wattwil. Drogen beschäftigen das Toggenburg. Eine aufklärende Ausstellung über Rauschgift in Wattwil. Drogen lösen keine Probleme – sie schaffen neue. 15 % unserer Jugendlichen konsumieren regelmässig, gelegentlich oder versuchsweise Rauschgifte. Dieser Prozentsatz nimmt in allen sozialen Schichten rasch zu. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Not, Angst, Ueberdruss, Langeweile, Neugier und persönliche Konflikte wollen so überwunden werden. Fehlt das Vertrauen zwischen Kindern und Erwachsenen, bleiben Liebe und Geborgenheit aus, fühlt sich der junge Mensch unverstanden, ausgestossen und enttäuscht, dann sucht er sich seinen Ausweg selber. Oft in den Drogen. Für viele hoffnungsvolle Menschen ist das der Anfang vom Ende. Dürfen wir solcher Entwicklung gleichgültig gegenüberstehen? Auf diese Frage versuchen gegenwärtig zwei Ausstellungen, eine Tonbildschau und Diskussionen in der Kantonsschule Wattwil und im katholischen Pfarreiheimsaal zu antworten.

22. Oktober: St. Peterzell. «Die Frau kann wählen». Ueber dieses Thema findet im Saale des Gasthauses Hörnli ein öffentlicher Vortrags- und Diskussionsabend für Frauen und Töchter im stimmfähigen Alter statt. Es sprechen zu und mit den Anwesenden: Frau Ineichen-Kunz, St. Gallen, und Stadtammann Forrer, Lichtensteig.

27. Oktober: Wattwil. Ein Stück altes Wattwil verschwindet. Am vergangenen Freitag ist in Wattwil damit begonnen worden, das alte Krankenhausgebäude abzubrechen. Das aus dem Jahre 1890 stammende Haus bildete den ersten Komplex des Wattwiler Spitals. Im Untergeschoss war die Küche untergebracht, im Parterre die Kinder- und eine Männer-Abteilung, im ersten Stock der Gebärsaal, die Säugling- und Mütter-Abteilung und im Dachstock die Personalzimmer. Alle diese Abteilungen sind nun in das neue Bettenhaus verlegt worden.

Vor 20 Jahren

26. Oktober: Ebnat-Kappel. Toggenburger Partnerschaft mit Microsoft. Bei der Lancierung des neuen Microsoft-Betriebssystems Windows XP gestern in Zürich war auch ein Unternehmen aus dem Toggenburg aktiv dabei. Das Foto-Versandlabor Fotopick Express in Ebnat-Kappel bietet als Microsoft-Web-Partner Qualitätsfotos ab digitalen Bilddaten. Die Bestellung erfolgt online. Seinen ersten Auftritt als Microsoft-Web-Partner hatte Fotopick Express bereits an der Orbit im September in Basel: Das erfolgreiche Unternehmen aus Ebnat-Kappel zeigte als offizieller Fotolabor-Partner von Microsoft an der Windows XP-Night, wie schnell es Qualitätsfotos anbieten kann: Fünf Fotografen «schossen» an dieser exklusiven Night über 2000 Bilder von Gästen und Prominenz – und bereits am nächsten Morgen um neun Uhr konnten diese ihre persönlichen Erinnerungsfotos per Mausklick auf der Foto-Galerie bei Fotopick Express bestellen.

Vor 10 Jahren

21. Oktober: Lichtensteig. Galluskirche wird eingeweiht. Der Sonntag wird in Lichtensteig zu einem Freudenfest. Die Kirche, die vor rund 40 Jahren neu gebaut worden war, wurde saniert und kann nun eingeweiht werden. Die heutige Kirche steht an der Stelle, an der während knapp 100 Jahren ein im gotischen Stil erbautes Gotteshaus stand, das von beiden Konfessionen gemeinsam benützt wurde.

27. Oktober: Neckertal. Etwas Zeit opfern – etwas Not lindern. Am Neckertaler Mäntigsmarkt können Bedürftige Lebensmittel beziehen, welche zwar noch gut sind, aber nicht mehr in den Verkauf gelangen. Dass dies möglich ist, dafür sorgen insgesamt 14 Freiwillige, welche die Lebensmittel rüsten und den Bezug organisieren. Kurz noch rasch den Teppich saugen, die letzten Kisten mit Äpfeln und Gemüse in die Auslage stellen, da und dort ein prüfender Blick – alles bereit. Gleich ist es 17.30 Uhr und die Bezügerinnen und Bezüger der Lebensmittel wollen wie jeden Montag in den Keller des Chrischona-Gebäudes, um vom Angebot der Gratis-Lebensmittel profitieren zu können.