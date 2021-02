Damals Philatelisten auf der Suche, professionelle Fasnächtler und Skigottesdienste Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 09.02.2021, 17.00 Uhr

Philatelisten bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Fachsimpeln über Briefmarken. Bild: PD

Vor 100 Jahren

5. Februar: Wattwil. Der Bau der Laadstrasse wurde dieser Tage von elf Bewerbern an Herrn Müller, Bauunternehmer in St. Gallen vergeben. Mit den Arbeiten soll sofort begonnen werden und hofft man dabei eine beträchtliche Zahl Arbeitslose beschäftigen zu können.

9. Februar: Wattwil. Es ist stets angenehm, Darbietungen lehrreicher oder unterhaltender Art in Passivität zu lauschen und sich zu freuen an dem, was die Frucht mühsamer Arbeit der Schaffenden darstellt. Die gesanglich-theatralische Unterhaltung des Männerchors Rietwies-Wattwil vom letzten Sonntag vermochte den Saal zur «Toggenburg» vollständig zu füllen. Dies zeigte dem strebsamen Verein die ihm gebührende Sympathie, die das Publikum ihm darbringt.

Der wohldisziplinierte Chor verfügte für seine gutgewählten Gesamtchöre über ein treffliches, schön ausgeglichenes Stimmenmaterial. Sämtliche Vorträge wurden frisch und fast durchwegs in tadelloser Reinheit und besonders auch dynamisch schön gegeben. Das Doppelquartett hat in dem ansprechenden Liede «Muttersegen» sehr gut abgeschnitten. Sehr gemütlich klang der humoristische Chor: «Was alles in der Zeitung steht.»

Es ist immer schade, dass die Männerchöre selten eine ganz einwandfreie Aussprache hervorbringen, wie wir letztere oft bei den in dieser Hinsicht allerdings gefügigeren Frauenstimmen hören können. Ein sehr dankbares Arbeitsfeld für Sänger und Dirigenten liegt in dieser Beziehung noch zur Pflege vor. Zu rühmen ist die flotte, ruhige und zielbewusste Direktion. Herr Lehrer Weder hat den Verein zu schöner Blüte gebracht.

Vor 50 Jahren

5. Februar: Ebnat-Kappel. Kinderfasnacht. Dank «professionellen» Fasnächtlern kommen dieses Jahr auch die Kinder zum Zug. Der Sonntagnachmittag gehört ganz ihnen. Im Zirkuszelt, wo vorher die Erwachsenen sich ein Stelldichein gaben, tummeln sich dann die Kinder. Maskenprämiierung, Tanz, Wettspiele, bunte Einlagen! Muss das nicht herrlich lustig werden? Die Turnhalle, wo während der Schulzeit diszipliniert geturnt wird, muss sich, wohl oder übel, etwas Lärm gefallen lassen. Viel Spass.

5. Februar: Wildhaus/Unterwasser. Seit einigen Jahren werden im Obertoggenburg Skigottesdienste abgehalten. Viele Skifahrer, die morgens früh im Unterland wegfahren, schätzen diese kurzen «Andachten im Schnee», weil sie für Leib und Seele Erholung und Stärkung suchen. Kinderlehrpflichtigen Schülern wird bestätigt, dass sie am Skigottesdienst teilgenommen haben. Diese Gottesdienste werden bei günstigen Schnee- und Witterungsverhältnissen jeden Sonntag um 12.30 Uhr in Wildhaus (Oberdorf) und Unterwasser (Iltios) durchgeführt.

Vor 20 Jahren

5. Februar: Wattwil. Briefmarken, Briefumschläge, Lupe und Pinzette. Es ist ruhig, erstaunlich ruhig für eine reine Männerrunde im Wattwiler Restaurant Thurpark. Man spricht hier leise, denn die neun Anwesenden sind auf der Suche. Auf der Suche nach dem fehlenden Stück. Bücher und Hefte werden herumgereicht, genau kontrolliert. «Habe ich die schon oder nicht?» Manchmal, wenn ein Stück besonders interessant aussieht, nehmen die Anwesenden die Lupe hervor, greifen zur Pinzette und betrachten die antiquarischen Stücke ganz genau. «Ja, schön», rufen sie leise auf, wenn der Stempel besonders gut erhalten ist oder der Umschlag genau das enthält, was schon lange gesucht wurde. Wie jeden ersten Samstag im Monat versammeln sich einige Mitglieder des Philatelistenvereins Toggenburg, um Briefumschläge oder Marken zu verkaufen, zu tauschen oder einfach auch nur, um über eines ihrer liebsten Hobbys zu fachsimpeln.

5. Februar: Unterwasser. Mit dem Fernsehen auf der Piste. Die Ski-Party war ein toller Erfolg. Schneehungrige hatten gestern die Gelegenheit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lokal-Fernsehstation Tele Ostschweiz auf Iltios-Chäserrugg eine Ski-Party zu feiern. Neben den Abfahrten war das abwechslungsreiche Rahmenprogramm Thema Nummer eins. Tele Ostschweiz wollte mit der Ski-Party auf Iltios mehr bieten, als das reine Skivergnügen. «Für uns ist es sehr wichtig, dass wir in den einzelnen Regionen in unserem Sendegebiet präsent sind», erklärt Matthes Schaller, Verkaufs- und Marketingleiter. Die rund 20 Monate alte Lokalfernsehstation versucht, vermehrt Kontakt zu ihren Zuschauerinnen und Zuschauern zu knüpfen.

Vor 10 Jahren

4. Februar: Unterwasser. Die Arbeiten im mittleren Teil des neuen Säntisthur-Gerinnes in Unterwasser sind abgeschlossen. Die Bauarbeiten an der Verlegung des Säntisthur-Verlaufs verlaufen plangemäss. Dennoch ist es das Ziel der beteiligten Baufirmen sowie der Bauherrschaft, dass die Arbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen sind. Aus zwei Gründen, wie Bruno Egloff, Leiter der Bauverwaltung der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, sagt. Zum einen wolle man die Renaturierungsarbeiten im bestehenden Bachbett ausführen, bevor der Wasserstand durch das Schmelzwasser oder starke Regenfälle anschwelle. Zum anderen komme eine kurze Bauzeit dem durch die Bauarbeiten in Beschlag genommenen Kulturland zu Gute. Je schneller die Arbeiten abgeschlossen sind, desto weniger stark belastet werde es.

8. Februar: Lütisburg. Neben dem Restaurant Frohe Aussicht in Winzenberg steht ein Schöpfli. Es handelt sich um das ehemalige Feuerwehrhüsli. Die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg benötigt es nicht mehr. Daher diene es nicht mehr der «unmittelbaren Erfüllung von öffentlichen Aufgaben», wie der Gemeinderat Lütisburg schreibt. Da das Schöpfli samt Grundstück der Gemeinde gehört, ist es zum Verkauf ausgeschrieben. Ein Käufer muss wenigstens 22'000 Franken zahlen. So hat es der Gemeinderat festgelegt. Wer das «Feuerwehrhüsli» kaufen darf, entscheidet der Gemeinderat. «Es muss nicht unbedingt der Höchstbietende sein. Auch der Nutzungszweck muss im Sinne der Gemeinde sein», sagt der Gemeinderatsschreiber Andreas Breitenmoser.