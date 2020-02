Rubrik Damals: Heuschrecke prägt die Landschaft mehr als der Steinbock Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 19.02.2020, 05.00 Uhr

Die Schweizer Goldschrecke gibt es ausschliesslich im obersten Toggenburg. Bild: PD

Vor 100 Jahren

18. Februar: Wattwil. Regierungsratsbeschluss betreffend die Einschränkung der Lebenshaltung. 1. In Gasthöfen, Restaurants, Wirtschaften, Konditoreien, Pensionen und ähnlichen Betriebes darf mit einer Mahlzeit nur eine Fleischspeise oder eine Eierspeise verabreicht und genossen werden. Als Fleischspeisen gelten auch Geflügel und Wildbret, nicht aber Fische. Für besondere Festlichkeiten und Feierlichkeiten können die Gemeindeämter im einzelnen Falle Ausnahmen gestatten.

2. Die Verwendung von frischen Eiern zur Herstellung von Eierteigwaren zum Zwecke des Verkaufes ist verboten. 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden gemäss Art. 3 des Bundesratsbeschlusses vom 30. Mai 1919 beurteilt. 4. Dieser Beschluss tritt am 1. Februar 1920 in Kraft.

Vor 50 Jahren

13. Februar: Heiterswil. In einem persönlich und warmherzig verfassten Inserat gaben die scheidenden Gastwirte, Familie Freitag-Frei, und die Käufer – und damit neuen Restaurateure – Familie Landolt-Warmbroth, bisher Pächter des Hotel Churfirsten im Scherrer, Heiterswil, einer breiten Öffentlichkeit die Handänderung bekannt. Für viele Menschen und in vielen Situationen war das stattliche Haus in den vergangenen 37 Jahren wirklich ein «Anker».

Ein Fremder, Vorbeiziehender oder Vorbeirollender, wird sich verwundert gefragt haben, wieso ausgerechnet auf festem Boden, hart an einer immer hektischer benutzten Staatsstrasse, sich ein Gasthaus den Namen aus dem Marine-Wortschatz zulegen konnte. Nicht nur, weil das etwas östlicher noch an der alten Überlandstrasse gelegene, frühere Wirts-, Geschäfts-, Back- und Posthaus schon diesen Namen trug, nein, vielmehr weil vor allem Frau Rosa Freitag-Frei symbolisch jedem einkehrenden Gast, seien es Einzelpersonen (Einheimische, Fremde, Kurgäste), seien es Vereinigungen (Bäuerinnen), Genossenschaften (Viehzucht, Milchablieferung), Schulen (Schlussfeiern, Schulhausprovisorium), Vereine (Schützen, Männerchor), Behörden (Schul- und Gemeinderäte), das Verweilen im «Anker» oder unter der breiten Ankerlinde zum ruhigen «Ankerwerfen» ermunterte. Es war immer ein gastliches Haus, eine richtige Herberge. Der allzeit freundliche Willkomm der Wirtin, der Händedruck waren keine leeren Gesten, keine Berechnung auf den Geldbeutel.

Vor 20 Jahren

14. Februar: Chäserrugg. Ein 31-jähriger Mann ist in ein Schneebrett geraten und dabei getötet worden. Der Mann war zusammen mit seiner Ehefrau auf der Ostabfahrt unterwegs. Bei misslichen Witterungs- und Sichtverhältnissen müssen die beiden von der Piste abgekommen sein, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. An der Suchaktion beteiligten sich die Rettungskolonne Wildhaus und Angestellte des Pistendienstes mit zwei Lawinenhunden. Der Verschüttete konnte gegen Abend nur noch tot geborgen werden. Genauere Angaben zum Unfallhergang liegen im Moment noch nicht vor.

16. Februar: Wattwil. Intensive Zügelarbeiten bei der Bäumlin & Ernst AG. Tonnenschwere Maschinen werden verschoben. Vor einigen Monaten drohte noch die Schliessung, weil ein Käufer fehlte. Jetzt expandiert das Wattwiler Textilunternehmen enorm. In diesen Tagen werden die Maschinen der kürzlich übernommenen Tuggener Firma Kesmalin AG an die Bleikenstrasse gezügelt.

So eine Zügelaktion ist nicht günstig, aber immer noch um einiges billiger, als neue Textilmaschinen anzuschaffen. Investiert hat das Wattwiler Unternehmen auf Expansionskurs auch in eine neue Klimaanlage. Als man von ein paar Wochen das Tuggener Familienunternehmen übernahm, hatte man der Belegschaft angeboten, in Wattwil weiterzuarbeiten. 16 Personen haben dieses Angebot angenommen. Nun beschäftigt die Bäumlin & Ernst AG 92 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vor 10 Jahren

17. Februar: Wildhaus. Der Verein Lebenswertes oberstes Toggenburg (LoT) feiert sein 25-jähriges Bestehen. Mit zwei Vorträgen zum Thema «Landschaft als Lebensraum: Naturvielfalt im obersten Toggenburg» startete der Verein ins Jubiläumsjahr. In seinem Referat ging der Biologe und Naturfotograf René Güttinger aus Nesslau auf den speziellen Lebensraum und seine Bewohner im obersten Toggenburg ein. So biete das oberste Toggenburg mit Höhen von 890 bis rund 2500 Metern verschiedene Lebensräume, die rund 900 bis 1000 verschiedenen Pflanzen- und Tierarten eine Heimat bieten. Diese Naturvielfalt habe sich aber erst im Laufe der Zeit entwickelt. Am klarsten seien die Landschaften durch die Eiszeit geprägt worden, erklärte René Güttinger.

Die erstaunlichste Art, die im obersten Toggenburg heimisch ist, sei jedoch ganz klar ein spezieller «Heugümper», sagte René Güttinger. «Die Schweizer Goldschrecke gibt’s nur hier in einer Höhe von ungefähr 1700 bis 2200 Metern. Wer jedoch nicht gezielt nach ihr sucht, wird sie auch nicht finden.» Die Heuschrecke sei nicht nur sehr gut getarnt, sondern habe sich erstaunlich ans extreme Klima in diesen Höhen angepasst. Denn normalerweise würden Heuschrecken eigentlich wärmere Gebiete bevorzugen. Deshalb ist für René Güttinger die Schweizer Goldschrecke auch etwas ganz Besonderes: «So unscheinbar und klein die Art auch ist, prägt sie die Landschaft doch mehr als der Steinbock.»