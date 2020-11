Damals: Heberlein erhält Grossauftrag aus Malaysia Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 11.11.2020, 05.00 Uhr

Ein Erfolgsprodukt aus dem Toggenburg von vor 20 Jahren: Der «Slide Jet». Bild: PD

Vor 100 Jahren

6. November: Wattwil. Vor kurzem ist eine wertvolle Darstellung eines wichtigen Abschnittes aus der Geschichte unseres Tales erschienen: Die Reformation im Toggenburg 1522-1533 von Pfr. Oskar Frei, früher in Alt St.Johann, jetzt in Meilen. Der Verfasser besitzt die umfassenden Kenntnisse und zugleich die Ruhe eines rechten Geschichtsschreibers; er erzählt möglichst genau und anschaulich die Wirkungen, die die grosse Bewegung der Reformation in dem begrenzten Gebiet des Toggenburgs auslösten.

Dass Zwingli, der Reformator der deutschen Schweiz, selber ein Toggenburger war, gibt der Darstellung einen besonderen Reiz. Beim lesen fällt einem auf, wie stark das Volk damals an diesen geistigen Kämpfen Anteil genommen hat. Die Gemeinden wollten aus eigenem Antrieb eine Erneuerung der Kirche und legten selber Hand an dazu. Darf man wohl heute noch erwarten, dass unser Volk sich für diese Fragen interessiert und gerne aus den Kämpfen der Vorfahren Wegleitung für die Gegenwart sucht?

10. November: Wattwil. Pech hatte ein Autobesitzer aus Zürich, indem sein Chauffeur während schon begonnener Fahrt die offen gebliebene Coupé-Türe schliessen wollte und dabei direkt auf die Kirchenmauerecke auffuhr. Der Passagier wurde durch Glassplitter leicht verletzt, das Auto und die Mauer beschädigt, so dass ein Schaden von über 1000 Fr. entstand.

Vor 50 Jahren

9. November: Lichtensteig. In der Nacht drang eine unbekannte Täterschaft in die Toggenburger Biscuitfabrik Kägi Söhne ein. Sie behändigte die betriebsinterne Schweissanlage und öffnete damit in fachmännischer Weise den in der Buchhaltung befindlichen schweren Kassenschrank. Der Tatort wurde erst verlassen, als sie die anderen Büroräume durchsucht und sich mit Café und Biscuits verpflegt hatten. Anhand der Umstände dürften zwei Personen den Einbruch verübt haben, die ausser einem hohen Sachschaden eine ansehnliche Unordnung hinterliessen und rund 3000 bis 4000 Fr. entwendeten.

11. November: Bütschwil. Über das Wochenende wurden aus einem fahrbaren Materialwagen bei der Baustelle in Bütschwil, an der Ganterschwilerstrasse, einige Kilogramm Sprengstoff (Aldofit, Patronen in pergamentfarbenen Parafinpapier, 30 Zentimeter lang, Gewicht zirka 200 Gramm, rund) entwendet. Gleichzeitig stahl die noch unbekannte Täterschaft eine für die Sprengung dienende Zündmaschine.

Vor 20 Jahren

6. November: Nesslau. Mit einem Tag der offenen Türen wurde die Eröffnung der Alterswohnungen Wasserbrugg gefeiert. Ernst Zwingli, Präsident der Genossenschaft Alterswohnungen Wasserbrugg, entbot den Bewohnern des Hauses und ihren Gästen einen herzlichen Willkomm. Er dankte den Vertretern des Alters- und Pflegeheim Churfirsten und denen des evangelisch-reformierten Vereins für diakonische Aufgaben EVDA, den Gemeindebörden von Nesslau und Krummenau, den Planern und Architekt Hans-Ruedi Wickli und den Besitzern der Nachbar-Liegenschaften.

9. November: Wattwil. Die Heberlein Fasertechnologie AG, Tochtergesellschaft von Gurit Heberlein, erhielt von der Firma Hualon Malaysia einen Grossauftrag für über 8000 Luftverwirbelungsdüsen des Typs «Slide Jet». Der Auftragswert liegt bei über 1,2 Millionen Franken. Die Düsen werden auf 40 Falschzwirntexturier-Maschinen des japanischen Maschinenherstellers Murata angebaut. Dank besserer Qualität, tieferem Luftverbrauch und modularem Düsenaufbau hat sich Hualon, nach eingehenden Versuchen vor Ort, für das Produkt aus dem Toggenburg entschieden. Dies obwohl die Heberlein-Düsen teurer sind als die japanischen. «Der tiefere Energieverbrauch mit den ‹Slide Jet› und die daraus resultierenden tieferen Energiekosten waren ein ganz entscheidender Faktor», sagt Heinz Michel, Geschäftsführer Heberlein Fasertechnologie.

9. November: Mosnang. Im Mosnanger Aufeld ist die Schreinerei der Wohlgensinger AG Holzbau durch einen Brand weitgehend zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Vor 10 Jahren

9. November: Lichtensteig. Rund 1500 erntereife Hanfpflanzen fand die Polizei am 21. September in einer Werkhalle an der Austrasse in Lichtensteig vor, wie sie erst jetzt mitteilte. Der Betreiber der Hanfplantage hatte seine Pflanzen seither bereits ein erstes Mal abernten können. Die dabei gewonnenen 9,6 Kilo Marihuana verkaufte er und nahm so knapp 58'000 Franken ein. Das Untersuchungsamt Uznach verurteilte ihn jetzt zu einer bedingten Geldstrasse von 12'000 Franken (150 Tageseinsätze à 80 Franken) und einer Busse von 2400 Franken. Zudem muss der Hanfanbauer die Verfahrenskosten von 4690 Franken übernehmen.

11. November: Wattwil. Die Gemeinden Ebnat-Kappel, Wattwil und Lichtensteig haben anfangs 2009 in einem Grundsatzentscheid festgelegt, gemeinsam das Projekt einer regionalen Sportanlage anzugehen. Zur Auswahl standen zwei Standorte: Rickenhof Süd (Wattwil) und Stegrüti (Ebnat-Kappel). Die definitive Standortwahl war im weiteren Planungsverlauf vorgesehen. Nun ist dieser Entscheid gefallen. Der Gemeinderat Wattwil begrüsst die Standortwahl im Rickenhof. Aufgrund der Rahmenbedingungen, weiteren Freizeitangeboten in der näheren Umgebung und der geographischen Einmittung im Einzugsgebiet ist der Standort für eine regionale Sportanlage gut geeignet. Der Gemeinderat ist bereit, für das regionale Projekt das gemeindeeigene, derzeit noch in der Landwirtschaftszone befindliche Land unter Kostenbeteiligung der Partnergemeinden zur Verfügung zu stellen.

11. November: Neu St. Johann. Toggenburg erhält eigenes Bier. Gustav Heil hat bis ins Jahr 1916 in der Liegenschaft Mauer in Neu St.Johann Bier gebraut. Sein Urenkel Tobias Kobelt lässt nun zusammen mit André Meyer und Philipp Grob die alte Tradition neu aufleben. Im April 2011 soll der Spatenstich zur neuen Brauerei stattfinden.