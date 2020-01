Rubrik Damals: Fusion – lieber freiwillig als mit Druck Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 07.01.2020, 11.59 Uhr

Die Obertoggenburger Gemeinden Nesslau und Krummenau wollen fusionieren. Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. Januar: Wattwil. Auszug aus den Verhandlungen des Gemeinderates von Wattwil: Einem Bericht über die Thurkorrektion wird entnommen, dass der Thurbodenverkauf am Rietstein und in der Au perfekt geworden ist. Zustimmung durch die Bürgerversammlung vorbehalten.

7. Januar: Bazenhaid. Hier ertönte am Morgen um 3 Uhr durch die Stille der Nacht das Feuerhorn, und bald darauf erklangen die ehernen Stimmen der Sturmglocken. Im Kronbühl, an der Staatsstrasse von Unterbazenhaid gegen Kirchberg stand eine Scheune mit Vieh in hellen Flammen. Dank dem raschen Eingreifen der zuerst angekommenen hilfsbereiten Männer konnte das Vieh in Sicherheit gebracht werden, währendem das Objekt, das vor kaum Jahresfrist ein neuer Besitzer erworben hatte, rasch niederbrannte.

Vor 50 Jahren

2. Januar: Oberes Toggenburg. Der traditionelle, häusliche Altjahrabendbrauch, das «Hüslinacht»-Feiern im engeren Familien- und Bekanntenkreis, hat zwar ein Jahrhundert zu überdauern vermocht, ist aber in gewisser Hinsicht vom Wandel der Zeit nicht verschont geblieben. Während sich in früheren Zeiten die Familienmitglieder um den reich gedeckten Tisch versammelten, auf dem der obligate Fladen und ein dazu passendes Getränk nicht fehlen durften, wendet sich die jüngere Generation vermehrt den Silvester-Unterhaltungen und den Tanzgelegenheiten in den Gaststätten zu.

Seit einigen Jahren hat sich da und dort der Schulsilvester eingebürgert, indem die Jugend mit allerlei Lärminstrumenten das Erwachen des letzten Tages ankündigt.

7. Januar: Ulisbach-Wattwil. Auf das Jahresende gelangte die Nachricht vom Hinschied des seit 47 Jahren in Argentinien wohnhaften Walter Stauffacher, 18. April 1904 bis 23. Dezember 1969. Nach der Banklehre ging er nach Buenos Aires «aufs Pflaster», wie man so sagt. Mit Vorkenntnissen in der spanischen Sprache versehen, fand er anfänglich keine kaufmännische Anstellung und musste sich vorerst als Kisten-Nagler in einer Schuhfabrik betätigen. Ein Schweizer offerierte ihm später eine Anstellung 850 km von Buenos Aires entfernt.

Hier begann das Abenteuer unseres Auswanderers und späteren Generaldirektors eines Unternehmens, das mehrere Tausend Betriebsangehörige hat. Die Firma besitzt Plantagen und Pflanzungen, Salzsalinen, Tabakfabriken und betreibt den Engroshandel in Pfeifentabak, Toscanos, Zucker, Tee und Salz. Ferner gehören zu ihr ausgedehnte Waldungen und ein weitläufiger landwirtschaftlicher Betrieb.

Walter Stauffacher blieb ein einfacher und zugänglicher Mann, trotz seinem beruflichen Aufstieg. Stauffacher hinterlässt einen Sohn, den er in der Schweiz studieren liess, und welcher als Ingenieur in der gleichen Firma tätig ist.

Seine Tochter, mit einem Schweizer in Buenos Aires verheiratet, war 1948 einige Monate auf Besuch in Ulisbach. Stauffacher kam 7mal aus Argentinien in die Schweiz und hat während Jahrzehnten mit manchen Freunden einen Briefkontakt gepflogen. Seinen Lebenslauf in Argentinien könnte man betiteln: «Vom Kisten-Nagler zum Generaldirektor». Sein letzter Wunsch war, dass seine Asche einst nach Wattwil überführt werde.

Vor 20 Jahren

7. Januar: Toggenburg. Eine Gemeindefusion wie sie in Nesslau und Krummenau erarbeitet wird, können sich andere Gemeinden im Toggenburg nur schwer vorstellen. Der Krummenauer Gemeindammann Reinhard Kobelt sprach das Thema schon vor fünf Jahren an. Wie weit das Umdenken stattgefunden hat, wird sich im November weisen. Kann der Prozess der Fusion wie geplant durchgezogen werden, dürfen Nesslau und Krummenau ab 2005 eine Gemeinde sein – voraussichtlich mit einem neuen Gemeindeoberhaupt, denn die beiden Gemeindammänner Reinhard Kobelt und Jürg Scherrer werden dann dem Pensionsalter nahe sein und «die Aufgabe des Gemeindammanns in der grossen Gemeinde würde ich dann sicher nicht mehr anpacken», weiss Reinhard Kobelt schon heute.

Vor 10 Jahren

7. Januar: Wattwil. Für den Wattwiler Standort der Firma Oerlikon Textile Components ging das vergangene Jahr mit einem Höhepunkt zu Ende. Im November konnte sie einen Vertrag über die Lieferung von Verwirbelungsdüsen des Typs Heberlein SlideJet FT 15-2 im Wert von 2,5 Millionen Schweizer Franken nach China unterzeichnen. Ein Auftrag in dieser Grössenordnung gab es in der Geschichte der Firma bisher nicht, seit dem Rückzug aus dem Maschinenbau und der Konzentration auf die Herstellung von Komponenten. «Für einen Komponentenhersteller, also eine Firma, die ausschliesslich Teile für Maschinen herstellt, ist alles was über einer Million Franken pro Bestellung liegt, ein riesiger Auftrag», erklärt der Werksleiter Peter Anderegg.