Damals Ein Blick in die Vergangenheit: Jubiläumsviehschau abgesagt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 20.04.2021, 12.01 Uhr

Die Jubiläumsviehschau der Viehzuchtgenossenschaft Oberhelfenschwil vor 20 Jahren musste aufgrund der grassierenden Maul- und Klauenseuche abgesagt werden. Bild: PD

Vor 100 Jahren

16. April: Bütschwil. Auf Initiative des Handwerker- und Gewerbevereins Bütschwil haben die Ladenbesitzer von Bütschwil eine Vereinbarung über den Ladenschluss getroffen. Die Verkaufslokale sind demzufolge im Sommer von morgens 6 bis abends halb 9 Uhr und im Winter von morgens 7 Uhr bis abends 8 Uhr geöffnet; an Sonn- und Feiertagen von vormittags 10 bis 2 Uhr und die Bäckerei- und Metzgereilokale auch bis morgens 8 Uhr. Der Gemeinderat hat diesen Beschlüssen die Genehmigung erteilt.

20. April: Bütschwil/Dietfurt. Vor acht Tagen passierte die grosse Staats-Dampfwalze Dietfurt. In diesem Momente weidete in der Nähe der Landstrasse ein rassiges Pferd des Herrn Ebnöter zur Käserei, wurde ob dem seltsamen Geräusch der Maschine scheu, setzte im Galopp über den Zaun hinweg, stürzte und brach ein Bein, sodass es abgetan werden musste. Der Besitzer erleidet beträchtlichen Schaden.

20. April: Inserat. Die Chocolade ist ein wichtiger Kräfteförderer. Es ist daher in unserem Zeitalter der körperlichen und geistigen Ueberanstrengung unerlässlich, so viel wie möglich zu einer leichten und doch nahrhaften Stärkung Zuflucht zu nehmen, bestehend aus einer Tablette oder Croquette der Marken Peter, Cailler, Kohler. Schweiz. Chocoladen A.-G.

Vor 50 Jahren

19. April: Oberes Toggenburg. Chäserruggprojekt voll gezeichnet. Die Ende März abgeschlossene Aktienzeichnung für die Chäserruggbahn war erfolgreich. Das Aktienkapital im Betrage von fünf Millionen Franken ist gezeichnet worden. Im Hinblick auf die regionale Bedeutung dieser ersten Luftseilbahn des Toggenburgs, haben die bestehenden Bahn- und Liftunternehmungen im Gebiet für etwas mehr als eine Million Aktien erworben.

Gemäss dem Zeitplan, den das Initiativkomitee ausgearbeitet hat, wird am Samstag, den 8. Mai 1971 die Gründungsversammlung der Gesellschaft stattfinden und bereits anfangs Juni soll mit der Erstellung der Bauseilbahn begonnen werden. Im gleichen Zeitpunkt werden auch die Erd- und Aushubarbeiten für die Talstation auf Iltios in Angriff genommen. Mit der Inbetriebnahme der Luftseilbahn wird auf Sommer 1972 gerechnet.

21. April: Wattwil. Startschuss für die Pflegerinnenschule in Wattwil. «Herzlich willkommen und einen guten Anfang», hiess es auf der funkelnagelneuen Wandtafel der jungen Pflegerinnenschule Toggenburg-Linth, die am Montag ihren Unterrichtsbetrieb in Wattwil aufnahm.

Und in ebenso ungezwungener und persönlicher Art begrüsste die Schulleiterin, Schwester Ida Binker, die angehenden Pflegerinnen. Auch Chefarzt Dr. R. Fischer liess es sich nicht nehmen, mit ihnen Bekanntschaft zu schliessen, ehe sie im Laufe des ersten Tages mit ihrer neuen Umgebung vertraut gemacht und ihnen ihre Unterkünfte im Personalgebäude des Krankenhauses zugewiesen wurden.

Vor 20 Jahren

20. April: Wattwil. Die Mitglieder des Vereins Tixi Toggenburg trafen sich zu ihrer 12. Mitgliederversammlung im kleinen Saal des Restaurants Thurpark. Bereits seit elf Jahren setzt sich dieser Verein für die Transportdienste von Behinderten, Betagten und Kranken ein. Mitglieder des Vereins Tixi Toggenburg sind Fahrgäste, welche diese Dienste in Anspruch nehmen, sowie Chauffeure, die sich für den Fahrdienst zur Verfügung stellen.

Die Fahrten selber werden zu günstigen Tarifen angeboten, so dass sich Mitmenschen in jeder sozialen Lage eine Fahrt zum Arzt oder ins Spital oder auch zu einem Besuch leisten können. Zurzeit sind nahezu 40 Fahrerinnen und Fahrer über das ganze Jahr im Einsatz und bieten einen optimalen Dienst an.

21. April: Oberhelfenschwil. Jubiläumsviehschau ist abgesagt. Viehzuchtgenossenschaft Oberhelfenschwil verschiebt Viehschau und Jubiläumsabend um ein Jahr. Am Samstag, 28. April, hätte die Jubiläumsviehschau «100 Jahre Viehzuchtgenossenschaft Oberhelfenschwil» stattfinden sollen. An einer ausserordentlichen Genossenschaftsversammlung wurde beschlossen, wegen der in einigen europäischen Ländern grassierenden Maul- und Klauenseuche auf die Durchführung zu verzichten.

Es hätte eine Leistungsschau mit viel Brauchtum geben sollen. Schon lange liefen die Vorbereitungen, grosszügige Sponsoren sicherten Glocken, Geld- und Naturalgaben zu. Nur zwei Wochen vor der Durchführung sah sich das Organisationskomitee mit der Gefahr der Übertragung der Maul- und Klauenseuche (MKS) konfrontiert. Die Bauern sind verängstigt. Aus diesem Grund wurde die geplante Viehschau vom 28. April wie auch der Jubiläumsabend mit einem echten Oberhelfenschwiler Dorfprogramm am 4. Mai abgesagt.

Vor 10 Jahren

15. April: Ebnat-Kappel. Mehr Platz für mehr Mitarbeiter. Die Innovative Sensor Technology IST AG hat gestern vor der Presse die Pläne für ihren Neubau in Ebnat-Kappel vorgestellt. Ab Sommer wird ein Gebäude für die Produktion und Entwicklung gebaut, das nach Bedarf später ausgebaut werden kann.

Vor rund sieben Wochen hat die Innovative Sensor Technology IST AG bekanntgegeben, dass sie in der Stegrüti in Ebnat-Kappel ein neues Firmengebäude bauen will. Der heutige Standort im Glaspalast in Wattwil sei aus verschiedenen Gründen nicht optimal, erklärte Mirko Lehmann. So sei man durch das stete Wachstum der Unternehmung an Grenzen gestossen. Die Arbeitsabläufe würden sich schwierig gestalten, weil die Abteilungen auf verschiedene Stockwerke verteilt seien und der Standort lasse keinen weiteren Ausbau mehr zu.

20. April: Wattwil. Baukran für Rietwis-Überbauung in einem Tag gestellt. Am Montag fotografierte Leser Peter Dörig den Aufbau des Krans auf dem Rietwis-Areal für die neue Wohnüberbauung mit Miet- und Eigentumswohnungen und einem Gewerbeanteil der Relesta AG aus Zuzwil. Das Generalunternehmen hat vor knapp drei Jahren in Wattwil bereits die Überbauung «Thurhöck» realisiert. Baubeginn auf dem Rietwis-Areal war am 4. April. Gestartet wird mit dem Aushub. Auch die Baupiste wurde bereits erstellt.