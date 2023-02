Rubrik Damals: «Chnüttler-Rallye» im Toggenburg bei Schneeregen

Damals Die Teilnehmer der «Chnüttler-Rallye» liessen sich vor zehn Jahren in Lütisburg Station auch vom Schneeregen nicht aufhalten Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 07.02.2023, 15.00 Uhr

«Chnüttler» unterwegs auf Nebenstrecken im Toggenburg. Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. Februar: Wattwil. Während im Land immer noch der grimme König Winter sein Szepter schwingt, hat sein grösster Feind, der junge Lenz, uns schon mit seinem Besuche beehrt. Im Café-Restaurant Eigenheer am Bahnhof hat dieser sein Lager aufgeschlagen, wobei ihm geschickte Künstlerhände behilflich waren. «Rosengarten» hat sich dieses Restaurant mit Recht getauft, denn überall, wo wir beim Betreten unsere Blicke hinwenden, sehen wir diese lieblichsten Kinder Floras.

In heimelige Gartenhäuschen, welche durch grosse leuchtende Rosen erhellt werden, laden uns die Tische, und während für unser leibliches Wohl gesorgt wird, ertönen aus einem versteckten Winkel, wo die Hauskapelle ihren Platz gefunden, liebliche Weisen. Der Besitzer des Restaurants, Herr Eigenheer, hat weder Mühe noch Kosten gescheut, seine Räume in einen fast märchenhaften Garten zu verwandeln, wo man genussreiche Stunden verbringen kann, und ladet Gäste, Freunde und Bekannte freundlichst ein.

Vor 50 Jahren

5. Februar: Obertoggenburg. Die nicht sehr grosse, doch teilweise für schöne Pisten ausreichende Neuschneeschicht und die Aufhellungen in Lagen am Sonntagmittag schufen wieder etwas idealere Voraussetzungen zum Skifahren. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der nun beginnenden Sportwoche waren bereits die Samstagnachmittagzüge nach Nesslau ziemlich gut besetzt.

Viele Skifahrer und Ausflügler fuhren jedoch auch an diesem Wochenende wieder am Sonntagmorgen in die Skigebiete. Schon morgens um 8 Uhr herrschte auf der Strasse starker Verkehr Richtung Obertoggenburg, der aber schon nach einer Stunde etwas abflaute. Der Sportzug am Morgen aus Zürich/Schaffhausen war mit gegen 550 Personen besetzt. Der Heimreiseverkehr setzte früh ein. Auto um Auto rollte talwärts. Um 4 Uhr stockte der Verkehr in Nesslau zum erstenmal und fortan bildete sich eine zeitweise stehende Kolonne teils bis nach Alt St.Johann. Die Postautos mussten wieder einmal mit der Polizei nach Nesslau geschleust werden, damit die Passagiere rechtzeitig ihre Anschlusszüge erreichten.

Vor 20 Jahren

8. Februar: St.Peterzell. Im Schulareal ist seit längerer Zeit das Eisfeld in Betrieb. Es wird oft benützt. Andreas Sieber ist täglich dafür besorgt, dass allen Benützerinnen und Benützern eine einwandfreie Anlage zur Verfügung steht. Dem Primarschulrat ist es ein grosses Anliegen, Andreas Sieber für seinen Einsatz zu danken. Er ermöglicht damit Kindern und Jugendlichen, im Winter ein zusätzliches Sportangebot im Dorf zu nützen.

Vor 10 Jahren

5. Februar: Lütisburg. Vor dem Restaurant Bahnhof in Lütisburg Station steht schon eine ganze Reihe Töffs unter dem Vordach geparkt, und unablässig fahren weitere Motorräder, mit und ohne Seitenwagen, auf den Parkplatz. Dass Schneeregen eingesetzt hat, scheint die dick vermummten Gestalten nicht zu kümmern. Der Grund für den jahreszeitlichen Anachronismus: Am vergangenen Samstag fand das vierte Revival der «Chnüttler-Rallye» statt, eine Postenfahrt für winterfeste Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. (red)