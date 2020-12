Damals Die Fasnacht der Radballer Aus vergangenen Zeiten: Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 30.12.2020, 05.00 Uhr

Am Radball-Grümpelturnier in Mosnang treten Aktive aus der Schweiz, Deutschland und Österreich verkleidet gegeneinander an. Bild: PD (31. Dezember 2010)

Vor 100 Jahren

25. Dezember: Nesslau. Die Diphterie fordert in hiesiger Gemeinde ihre Opfer. So verstarben im Schlatt innert sechs Wochen in der gleichen Familie eine 18jährige und eine 16jährige Tochter.

25. Dezember: Ebnat-Kappel. Der hiesige Ski-Klub, der zurzeit über 40 Mitglieder zählt, hat die Durchführung des Verbandsrennen übernommen. Günstige Schneeverhältnisse vorausgesetzt, findet das Sportsfestchen am 2. Januar 1921 statt. Das Programm sieht vor: Abfahrtsrennen mit angehängtem Slalom, Sprunglauf, Damenrennen, Militärpatrouillenlauf (Steintal-Tanzboden-Dicken) für im Toggenburg wohnende Wehrmänner aller Waffengattungen.

29. Dezember: Wattwil. Die Schulkinder von Steintal unter Führung ihrer Lehrerin, Frl. Wälly, haben sich entschlossen, das für den Ankauf eines Fussballs zusammengelegte Geld, für ein Weihnachtsgeschenk zu Gunsten eines armen und kranken Mannes im Kosthaus zu verwenden.

29. Dezember: Wattwil. Ein abgefeimtes Gaunerstücklein passierte anfangs letzter Woche im hiesigen Gemeindearrest. Ein Schneidergeselle, der wegen Unterschlagung in Untersuchungshaft sass, besitzt einen Freund, der ihm die goldene Freiheit wieder zu verschaffen versprach. Zu diesem Zwecke hielt er sich im Treppenhaus auf und wartete den Moment ab, da der Gefangenwart dem Arrestanten das Essen überreichte. Der Freund knüpfte eine Unterredung mit dem Wärter an, während der Inhaftierte die Erlaubnis zur Verrichtung der Notdurft nachsuchte und auch erhielt. Als ersterem die lange Abwesenheit seines Pensionärs auffiel und auch der Besucher das Gespräch merkwürdig in die Länge zog, suchte er nach dem Ausbleibenden. Er kam gerade noch in dem Moment an, als der Gesuchte auf wohl vorbereitetem Wege durch das Abortfenster in der Tiefe verschwand. Sofort machte sich der Gefangwart an die Verfolgung des Ausreissers, doch konnte er seiner nicht mehr habhaft werden. Es bestand die Vermutung, der Flüchtige habe sich Richtung Lichtensteig gewandt und dem Polizeiaufgebot gelang es denn auch, den Gesuchten am Bahnhof Lichtensteig zu fassen, als er den Bahndamm von der Flotzseite erstiegen. Nun sitzt das Schneiderlein wiederum in Nummero Sicher, nachdem auch sein Freund für den Dienst hat einige Tage brummen müssen.

Vor 50 Jahren

30. Dezember: Wattwil. Neujahrsgedanken auf einem alten Sofa. Die Woche zwischen Weihnacht und Neujahr ist eine der köstlichsten im ganzen Jahr; denn sie schenkt Zeit, und die Gedanken, die sich sonst im Netz arbeitsreicher Tage verfangen, dürfen an stillen Abenden auf Reise gehen, zurück in die Vergangenheit und hinaus in die Zukunft. Für solche Gedankenflüge mache ich es mir bequem auf einem alten Sofa, das ich aus dem Haushalt des Urgrossvaters ererbt habe. Das Sofa ist nicht sonderlich schön, nicht besonders praktisch, aber es lässt sich auf ihm munter drauf los spintisieren. Und den Neujahrsartikel vorbereiten. Die Welt wandelt sich, das Sofa bleibt.

30. Dezember: Wattwil. Prosit auf ein gutes 1971! Glückauf für ein fortschrittliches Neubeginnen. Es ändert sich alles, es ändert sich nichts. Vom alten Sofa sei Ihnen, liebe Leser des «Toggenburgers», alles Gute und Gelingen im Bewältigen des Fortschrittes gewünscht.

Vor 20 Jahren

29. Dezember: Obertoggenburg. Zwischen Weihnachten und Neujahr dreht eine holländische Fernsehequipe im Obertoggenburg. Die Kindersendung «Fox kids» wird im niederländischen Fernsehen gezeigt. «Haben wir euch eigentlich schon gesagt, wie gut es uns hier gefällt?» Das Personal im Restaurant Iltios nimmt das Kompliment lächelnd zur Kenntnis. Ad Everaars, der holländische Fernsehproduzent mit der «Big Brother»-Mütze meint es ernst: Jedenfalls betont der Direktor von Ad Em Producties immer wieder, wie nett die Toggenburger sind, wie sie noch stolz auf ihre Heimat seien und wie ideal das Gebiet für Familienferien ist. Doch wäre dem nicht so, dann wäre Ad Everaars gar nicht hier: «Ich drehe nur dort, wo die Bedingungen stimmen.»

30. Dezember: Nesslau-Krummenau. Die Gemeindeverschmelzung wird vorbereitet. Zwei politische Gemeinden, vier Dörfer, viele kleine Weiler und Gehöfte und eine Schulgemeinde bilden heute noch die beiden politisch getrennten Gemeinden Krummenau und Nesslau. Am 26. November haben dreiviertel der an die Urne gegangenen Bürgerinnen und Bürger ihren Behörden die Unterstützung für die Verschmelzung der beiden politischen Gemeinden zugesagt. Eine erste Hürde ist genommen.

Vor 10 Jahren

30. Dezember: Mosnang. Im Rahmen der Erschliessung des Baulandes Bildwis wird ein neuer Fussgängersteg erstellt. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Erstellung dieser Holzbrücke zwei Lehrlingen der Firma Wohlgensinger AG, Holzbau, Mosnang, im Rahmen einer Lehrabschlussarbeit zu übertragen.

31. Dezember: Mosnang. Seit sieben Jahren verkleiden sich die aktiven Radballer des Rad- und Motorfahrervereins Mosnang für das Open Turnier. Es besteht seit 2003. «Unser Präsident, Ruedi Artho, hatte die Idee, dass sich die aktiven Spieler verkleiden könnten», sagt der Organisator des Radball-Grümpelturniers. Das Spiel in Verkleidung hat bereits seit dem ersten Open Turnier Beistand. «Dank den Kostümen hat das Open Turnier für uns als aktive Spieler auch eher einen Grümpelturnier Charakter», meint der in Lederhosen gekleidete Organisator, der selbst auch mitspielt.