Rose für erste Frau an der Abstimmungsurne in Wattwil

Damals Die erste Wattwilerin an der Urne: Eine Rose für Margrith Zweifel Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 09.06.2021, 15.00 Uhr

Margrith Zweifel nimmt als erste «Stauffacherin» den Blumengruss entgegen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

8. Juni: Ebnat-Kappel. Die Fahnenweihe des Velo-Klubs konnte bei prachtvollem Wetter am Sonntag abgehalten werden. Eine Verschiebung von 2 Stunden musste beim Umzug durch die Dörfer vorgenommen werden, und zwar wegen eines plötzlich mit Vehemenz losbrechenden Gewitters mit Hagelschlag. Es fielen taubeneigrosse Schlossen. Der Umzug wurde aber trotz der knappen Zeit, die die auswärtigen Vereine hatten, mit Schneid ausgeführt und hat der Einwohnerschaft und den von auswärts anwesenden Zuschauern sehr gut gefallen. Bei den Sektionswettfahrten wurden gute bis sehr gute Resultate erzielt. Beim Hindernisfahren haben sogar Einige das Maximum erreicht.

8. Juni: Wattwil. Das Konzert, das der Frauenchor und Orchesterverein letzten Sonntag in Hier zu Gehör brachten, verdient das Prädikat mustergültig. Es waren Stunden reinsten Geniessens, die die zahlreich herbeigeströmten Zuhörer erleben durften. Wir hörten begeisterte, musikkundige Konzertbesucher die Aeusserung tun, dass sie noch in keinem Konzert in St.Gallen grössern Genuss gehabt haben als letzten Sonntag in Hier. Herr Dr. Cherbuliez dem hervorragenden Musiker gebührt in allererster Linie unser tiefster, aufrichtigster Dank für seine Meisterleistung. Eine berufene Feder wird in nächster Freitagnummer das Konzert eingehend besprechen.

8. Juni: Wattwil. Am Samstag Abend kurz vor 8 Uhr überflog, von Frauenfeld kommend, ein Flugzeug unsere Ortschaft. Es kreiste in zirka 500 Meter Höhe über Wattwil, warf einen Blumenstrauss ab und flog in einem weiten Bogen wieder zurück. Diese feinsinnige Ovation galt unserem Wattwiler Bürger Herrn Kantonsrat Dr. Georges Heberlein, der am Samstag die nunmehr fertiggewordene «Wanne», sein früheres Heim, wieder bezog. Um halb 9 Uhr brachte ihm die Harmonie-Musik zu Ehren seines Einzuges ein Ständchen, das des herannahenden Gewitters wegen verkürzt werden musste. Wir gratulieren herzlich zu seinem Einzug. Möge die «Wanne» eine Wohnstätte des Glückes und des Friedens bleiben.

Vor 50 Jahren

4. Juni: Neu St. Johann. Die kath. Pfarrkirche in Neu St. Johann ist nun nachts durch fünf Scheinwerfer beleuchtet. Dadurch kommt die geglückte Aussenrenovation noch viel mehr zur Geltung. Zudem trägt die beleuchtete Pfarrkirche auch zur Verschönerung des Dorfbildes von Neu St. Johann bei. Diese Beleuchtung wurde möglich durch Zuwendungen und Spenden der Dorf-Korporation, der politischen Gemeinden Krummenau und Nesslau sowie verschiedenen Korporationen und Körperschaften. Man freut sich allgemein über das schöne Gemeinschaftswerk.

7. Juni: Wattwil. Die erste Wattwilerin an der Urne. Frau Margrith Zweifel war die erste Wattwilerin, die am Freitagabend im Volkshaus ihren Stimmenzettel in die Urne warf und so von dem ihr am 7. Februar 1971 zugesprochenen Recht Gebrauch machte. Auf unsere Frage, ob sie selber für oder gegen das Frauenstimmrecht eingestellt war, meinte sie: «Wenn wir es schon haben, dann sollten wir diese neue Pflicht auch erfüllen. Sonst hat alles keinen Sinn.» Eine nette Idee hatte die Gärtnerei Lenz, die den zwanzig schnellsten «Stauffacherinnen» Wattwils an der Urne symbolisch eine Rose überreichen liess.

Vor 20 Jahren

5. Juni: Wattwil. Auf den Wattwiler Sportplätzen Schomatten, Bunt und Grüenau fand gestern der traditionelle Mehrkampf des Hundesports Toggenburg statt. Zu dem seit vielen Jahren am Pfingstmontag vom Hundesport Toggenburg organisierten Mehrkampf kamen etwa 40 Hundeführerinnen und Hundeführer aus der ganzen Ostschweiz nach Wattwil. Die Prüfungen waren aufgeteilt in die Sparten Begleithund 1, 2 und 3 sowie Schutzhund. Prüfungsleiter Werner Omlin aus Ebnat-Kappel hatte zusammen mit vier Prüfungsrichtern, zwei Schutzdiensthelfern und 25 weiteren Helfern in den einzelnen Disziplinen auf verschiedene Kriterien zu achten.

6. Juni: Ganterschwil. Im Herbst soll sie bezugsbereit sein, die neue imposante Scheune von Hansjürg Schweizer in der Hagenau, zwischen Ganterschwil und Lütisburg gelegen. Letzte Woche erhielt sie mit dem Erstellen des Rohbaus und dem Aufrichten des Dachstocks ihre Form. Ausser den Grundmauern und der Dachbedeckung ist das ganze Gebäude aus Holz gebaut, dabei wurde ausschliesslich «Lothar»-Sturmholz aus der näheren Umgebung verwendet. 120 Kubik Rundholz ergaben 45 Kubik abgebundenes Holz, die für Dachstock und Gerüst gebraucht wurden. Hinzu kommen noch zirka 600 Quadratmeter für die Aussenverkleidung.

Vor 10 Jahren

4. Juni: Ebnat-Kappel. Während einer Woche waren die Bewohner, Mitarbeiter und freiwilligen Helferinnen des Alters- und Pflegeheims (APH) Wier in Ebnat-Kappel angehalten, ihren Energieverbrauch zu senken. Das Minimalziel sei erreicht worden, denn Mitarbeiter und Bewohner hätten sich während zwei Wochen intensiv mit dem Thema Energie befasst, sagte Heimleiter Willi Haltinner in seiner kurzen Ansprache. Es sei spannend gewesen, sein eigenes, aber auch das Verhalten der anderen während dieser Woche zu beobachten. Ruedi Giezendanner betonte, dass es in dieser Projektwoche nicht um Verzicht, sondern um den vernünftigen Umgang mit den Energieressourcen gegangen sei. «Es ist klar, dass die meisten Heimbewohner nur schwer auf den Lift verzichten können», sagte Ruedi Giezendanner. Für die Mitarbeiter jedoch sei eine oder zwei Treppen zu Fuss zu gehen zumutbar, zumal dies ein Beitrag zu deren Fitness sei. «Eine Fahrt mit dem Lift verbraucht ungefähr gleich viel Energie wie das Brühen von zehn Tassen Kaffee mit der Maschine», rechnete der Energieexperte vor. Es seien die kleinen Anstrengungen, die einzeln gesehen zwar unspektakulär erscheinen, in der Summe aber sehr viel ausmachen würden.

7. Juni: Ebnat-Kappel. Mit viel Idealismus engagieren sich Stephan Wagner, Software-Spezialist vom Bendel in Ebnat-Kappel und Walter Klemm, Projektentwickler der FAO (Organisation für Ernährung und Landwirtschaft) der Vereinten Nationen in Rom, für ein Hilfsprojekt im Norden Indiens. Sie sind überzeugt, dass der Weg der Landbevölkerung in ein besseres Leben über die Wolle der Kaschmirziege führt. Die Liebe zu den Tieren und deren Wolle, aber auch der Wille, helfen zu wollen, bewogen die zwei nun dazu, im nordindischen Ladakh bei der Bevölkerungsgruppe der Chang-Pa ein Entwicklungsprojekt zu initiieren.