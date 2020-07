Rubrik Damals: Brandrodung vor 20 Jahren wegen Feuerbrand Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 07.07.2020, 17.00 Uhr

Die vom Feuerbrand befallenen elf Bäume werden verbrannt. Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. Juli: Wattwil. Betreffend der Bekämpfung der Miet- und Wohnungsnot ist in Wattwil der amtliche Wohnungsnachweis einzuführen, nachdem der Regierungsrat die Anwendbarkeit des fraglichen Beschlusses im ganzen Umfange für die Gemeinde Wattwil erklärt hat. Es werden zurzeit die Bestimmungen über den amtlichen Wohnungsnachweis veröffentlicht. Vier begründeten Gesuchen um Erteilung der Niederlassungsbewilligung in Wattwil wird entsprochen. Ein Einreisegesuch eines Ausländers wird zur Abweisung beantragt, da dessen Anwesenheit nicht genügend begründet erscheint.

7. Juli: Wattwil. Nach Kenntnisnahme des Protokolls über die Verhandlungen einer in Lichtensteig stattgefundenen Konferenz betreffend Korrektion des Fussweges vom Aeule nach Kengelbach, wird in Erwägung gezogen, dass die Gemeinde Wattwil an fraglichem Wegen geringes Interesse hat, zumal es den Marktweg von Kengelbach nach Lichtensteig betrifft und die fragliche Korrektion im Interesse eines Liegenschaftsbesitzers erfolgt, dass aber Entgegenkommen seitens der beteiligten Gemeinden Bütschwil, Lichtensteig und Wattwil doch gerechtfertigt erscheint, beschlossen, an die Fr. 3000.00 betragenden Kosten einen Beitrag von Fr. 100.00 zu gewähren.

Vor 50 Jahren

3. Juli: Ebnat-Kappel. Ernst Aerne, wohnhaft an der Ebnaterstrasse 83 hat seinen Arbeitsplatz verlassen und den Ruhestand angetreten. Während 56 Jahren diente der Scheidende drei Generationen seines Arbeitgebers und lieh der Buchdruckerei C. Haab seine Arbeitskraft als tüchtiger Buchbinder.

6. Juli: Wattwil. Im Näppis oberhalb Scheftenau schlug bei einem Gewitter der Blitz in eine am Waldrand stehende ca. 30 Meter hohe Tanne. Sie war der Stolz des Besitzers Otto Mettler und auch die schönste und höchste seines Grundstückes. Als bei der Einschlagstelle Rauch emporstieg, musste man feststellen, dass die Tanne brannte. Der Blitz hatte etwa 18 Meter über Boden eingeschlagen und spaltete den Stamm. Von aussen war kein Feuer zu sehen, nur durch die vom Einschlag entstandene Spalte liess sich im Stamminnern der Brandherd feststellen. Die Feuerwehr war machtlos und konnte den Brand nicht löschen. Von 16 Uhr bis Mitternacht wurde die Tanne beobachtet. Plötzlich stürzte der etwa 12 Meter lange Gipfel auf den Boden. Niemand zweifelte daran, dass sich der Brand von selbst löschen würde. Doch abends stieg erneut Rauch empor – aus der stehenden Tanne. Der Zugchef der Feuerwehr beschloss daher im Einverständnis mit dem Besitzer, die Tanne zu fällen. Die Annahme, dass der Stamm im Innern ausgebrannt war, bestätigte sich. Rund 13 Meter stammabwärts im Durchmesser von 40 Zentimeter hatte sich das Feuer einen Weg gebahnt. Von aussen konnte vom Brand absolut nichts bemerkt werden, dass das trockene Holz im Stammesinnern langsam vom Feuer aufgezehrt wurde. Nach dem Fällen zeigte sich die vom Blitz getroffene Tanne wie ein langes, dickes Rohr. Kein einziger Ast brach, während das Bauminnere brannte.

Vor 20 Jahren

5. Juli: Obertoggenburg. Am 30. Juni wurden im Kanton St.Gallen die 14 Bezirksämter aufgelöst. Damit verliert Nesslau als Bezirkshauptort des Obertoggenburgs diese Amtsstelle. Walter Gimmi führte in den vergangenen 18 Jahren das Bezirksamt Obertoggenburg. Bei seiner Wahl 1982 wurde er von allen Parteien breit unterstützt. Das Aufgabenspektrum war gross und breit. Bürodienst im zivilrechtlichen Teil, Beratungen in Erbschaftsfragen vom Abschluss von Ehe- und Erbschaftsverträgen über die Eröffnung von Testamenten bis hin zu amtlichen Teilungen war nur ein Teil der umfangreichen Arbeit. Hinzu kamen Pikettdienst für aussergewöhnliche Todesfälle.

6. Juli: Wattwil. Die Forstgruppe Wattwil und Bauer Franz Arnold in Haslen sind am Brandroden. Elf von Feuerbrand befallene Bäume werden gerodet und verbrannt. Wegen des feuchten Wetters konnte mit der Verbrennung der gefällten Äpfel-, Birnen- und Quittenbäume erst später begonnen werden. Die Männer versuchten die Anzahl Feuerstellen auf zwei zu beschränken, da es sonst für die Anwohner zu viel Qualm geben würde.

Vor 10 Jahren

6. Juli: Lichtensteig. Seit diesem Jahr hat die Firma Turbo-Separator AG in Lichtensteig eine eigene Firma in China. Die Firma vor Ort beschränkt sich auf Verkauf und Service. Eine Verlegung der Produktion kommt für Turbo aber nicht in Frage. Parallel zu den Bestrebungen, eine eigene Firma in Shanghai zu gründen, hat die Turbo-Separator im November 2009 einen Grossauftrag aus Wuzhou entgegennehmen können.