Damals Babys haben viel Spass im Wasser Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 02.02.2021, 14.00 Uhr

Babyschwimmen macht den Kleinkindern viel Spass und sie werden dadurch ausgeglichener und zufriedener. Bild: PD

Vor 100 Jahren

29. Januar: Wattwil. Der grosse Film: «Die Herrin der Welt», der gegenwärtig im hiesigen Kino aufgeführt wird, wurde schon lange mit Spannung erwartet. Man hörte von ihm, dass er eines der besten Filmprodukte sei, das jemals auf der Leinwand geflimmert hat, dass er durch alle möglichen Herren Länder führe und reich an spannenden Begebenheiten sei. Die Erwartung wurde nicht getäuscht. «Die Herrin der Welt» ist tatsächlich einer der besten Filme. Auch derjenige Besucher, der den Anfang nicht gesehen hat, kommt vollständig auf seine Rechnung, da jedes Programm für sich abgeschlossen ist. Man darf auf den vierten Teil «Der König Makombe» (Szenen aus Afrika) gespannt sein.

29. Januar: Bütschwil. In einfacher und schlichter Weise feierten die evangelischen Kirchgenossen von Bütschwil-Mosnang letzten Sonntag die Einweihung des neuen Pfarrhauses, bei welchem Anlasse ihr Kirchenchor durch passende Liedervorträge erheblich zur Verschönerung des Festchens beitrug.

2. Februar: Toggenburg. Toggenburger, gedenket des Roten Kreuzes, bereitet den Sammlerinnen einen guten Empfang und weiset sie nicht unverrichteter Dinge von eurer Schwelle. Jede Gabe, gross und klein, wird dankbar entgegengenommen.

2. Februar: Wattwil. Das Verlangen der Bewohner von Schmidberg nach «Mehr Licht» ist in Erfüllung gegangen. Seit einigen Wochen erstrahlt dank der Bemühungen der Mitglieder der neuen Korporationskommission das elektrische Licht bis auf die Höhe des Uebrich. Wohl an die 600 Lampen sind bis heute mit der Leitung, die ihren Anschluss am St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerk hat, verbunden.

Vor 50 Jahren

29. Januar: Wattwil. Toggenburger, tragt Sorge zu euren Zähnen! Rund 150 Schulräte und Lehrer der Primar- und Sekundarschulen der Bezirke Ober-, Neu-, Alt- und Untertoggenburg und Wil sowie eine Delegation aus Deutschland nahmen in der Aula der Kantonsschule Wattwil an einem vom Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen organisierten Kurs für praktische Gesundheitsvorsorge in der Schule teil. Die Tagung, die von Dr. H. Wegelin, Chef der fahrenden Schulzahnklinik des Kantons, geleitet wurde, bezweckte sogenannte Schulzahnpflegehelferinnen und -helfer für unsere Region auszubilden. Die Helfer haben die Aufgabe, alle Schüler nach Weisungen des Schulzahnarztes über richtige Ernährung zu unterweisen, zur zweckmässigen Zahnpflege anzuleiten und bei der Organisation und Durchführung der Schulzahnpflege behilflich zu sein. Um sich für diese Mission vorzubereiten, werden sie regional zu eintägigen Kursen einberufen.

Vor 20 Jahren

31. Januar: Mühlrüti. Hornschlitten-Team Hulftegg fuhr an der EM in Toblach auf den dritten Schlussrang. Viele Menschen säumten die dunkle Dorfstrasse, die Musikgesellschaft spielte einen Marsch und das erfolgreiche Hornschlitten-Quartett wurde per Pferdewagen zum Schulhaus befördert. So feierten die Einwohner des Mosnanger Gemeindeteils Mühlrüti am Montagabend ihre siegreichen Hornschlittler. In Windeseile hatte sich die Nachricht in Mühlrüti verbreitet: Das Hornschlitten-Team Hulftegg beendete die EM in Toblach (Südtirol) auf dem dritten Rang. So schmückte schon am frühen Morgen ein Transparent den Dorfplatz: «Wir gratulieren unseren Hornschlitten-Fahrern zur EM-Bronze», um die für den Nachmittag erwarteten Heimkehrer zu begrüssen. In aller Eile wurde für den Abend eine Siegesfeier vorbereitet, Franz Hollenstein nahm die Organisation in die Hand.

3. Februar: Lichtensteig. Mit einer grossen Ballonaktion wurde die Neueröffnung des Ladenlokals «Halle 77» öffentlich angekündigt. Schülerinnen und Schüler der 3. Realklasse werden dort ab April ihre eigene Geschäftsidee realisieren. Die 3. Realklasse Lichtensteig ist eine der 600 Schulklassen, die weltweit am Tourismus-Projekt TTBiz teilnehmen. Bei diesem Projekt geht es darum, dass eine Schulklasse ihre eigene Firma gründet und im Tourismusbereich eine eigene Geschäftsidee in die Tat umsetzt. Seit den letzten Sommerferien hat sich die 3. Realklasse unter anderem mit diesem Thema beschäftigt. Ein Teil des Resultates ist der Pausenkiosk auf dem Schulareal. In verdankenswerter Weise stellten Cécile Sennhauser und ihr Mieter Livio Pagelli das Ladenlokal Hintergasse 4 für sechs Monate zur Verfügung. Gestern war es so weit: Die offizielle Schlüsselübergabe der «Halle 77» fand auf dem «goldenen Boden» statt.

Vor 10 Jahren

28. Januar: Ebnat-Kappel. Der Zeitaufwand, um mit ihren Töchtern Michelle und Luana das Babyschwimmen in Wil zu besuchen, war Regula Gmür und Bettina Looser zu hoch. Darum haben die Frauen selbst die Initiative ergriffen und sich zu Babyschwimm-Instruktorinnen ausbilden lassen. Im «Kapplerhof» in Ebnat-Kappel haben sie ein Becken gefunden, das für das Angebot für Eltern und ihre Kinder auf die benötigten 33 Grad aufgeheizt werden kann. Fünf Jahre ist das nun her und Michelle und Luana sind längst aus dem Babyschwimm-Alter heraus. Trotzdem dauert das Engagement von Regula Gmür und Bettina Looser an, denn ihr Babyschwimmen ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. «Rund 450 Eltern aus dem ganzen Toggenburg haben an unseren bisherigen Kursen teilgenommen und auch für den nächsten Kurs, haben wir schon Anmeldungen».

29. Januar: Neu St.Johann. «Mayonnaise aus kaltgepresstem St.Galler Rapsöl» heisst die vom Gütesiegel Culinarium zertifizierte erste Mayonnaise des Kantons. Das Rezept der geschmacksintensiven kalten Sauce stammt vom Johanneum-Küchenchef Sepp Hangartner. «Ich hatte noch nie so etwas Gutes im Mund gehabt», schwärmt Sepp Hangartner. Es scheint, als könnte der Küchenchef die zertifizierte Mayonnaise, deren Rezeptur er entwickelt hat, förmlich schmecken, wenn er davon spricht. Es ist das qualitativ gute Rapsöl, das der Mayonnaise einen nussigen Geschmack verleiht und das ohne Konservierungsstoffe. Diese kommt nun in einer gelb-blauen Tube daher, auf welcher der Säntis abgebildet ist.