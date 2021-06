Die erste Heberlein-Rallye startete vor 50 Jahren in Wattwil

Damals 65 Fahrzeuge starteten 1971 am ersten Heberlein-Rallye in Wattwil – 52 kamen heil im Ziel an Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 15.06.2021, 14.00 Uhr

Der Start zum Heberlein-Rallye vor der neuen Maschinenfabrik in Wattwil. Bild: PD

Vor 100 Jahren

11. Juni: Toggenburg. Ehrung eines Toggenburgers. Aus Halle wird uns berichtet: Geheimrat Emil Abderhalden, der hervorragende Physiologe, welchem der preussische Staat vor dem Kriege bei Berlin ein eigenes Institut zur Fortführung seiner Forschung bauen wollte, erhielt einen Ruf an die Universität Basel, wo bis zum Frühjahr der jetzt verstorbene Professor für Physiologie und Chemie, Gustav v. Bunge, wirkte. Der Basler Lehrstuhl soll für Abderhalden erweitert werden und künftighin das gesamte Gebiet der Physiologie umfassen. Abderhalden reiste nach Basel zwecks Verhandlungen. Die «Saale-Zeitung» hofft, dass in Deutschland die Mittel aufgebracht werden, um dem Gelehrten in Deutschland ein Forschungsinstitut zu bauen.

15. Juni: Alttoggenburg. Vor bald Jahresfrist ist ein nobler junger Herr mit galanten Manieren, mit neumodig gestutztem Schnurrbärtchen, mit hohem Kragen und lederner Mappe in Ortschaften des Alttoggenburgs herum gegangen und hat sich den Geschäftsleuten als Bücherexperte vorgestellt, der demnächst Buchhaltungskurse abhalten wolle. Wie es so geht, wenn man sich zu «geben» weiss, haben ihm das eine ganze Anzahl sofort geglaubt. Sie haben ihm das Kursgeld im voraus bezahlt; andere haben sich von dem Gentleman derart imponieren lassen, dass sie ihm gleich einen erklecklichen «Pump» machten. Der Herr verschwand, die erhofften Buchhaltungskurse lassen noch auf sich warten und das liebe Geld ist – zum Gugger. Heute sitzt der Bücherexperte in der thurgauischen Hauptstadt hinter den schwedischen Gardinen, nachdem er zuvor in Saus und Braus in Zürich und anderswo gelebt hatte. Er hat sich als ein ganz gemeiner Schwindler entpuppt, Paul Oskar Keller mit Namen, der allüberall in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Zürich, Aargau, Zug, Bern und Graubünden den gleichen Schwindel getrieben und eine Menge Leichtgläubiger um ihr gutes Geld gebracht hat, schreibt der «Alttoggenburger».

Vor 50 Jahren

11. Juni: Wattwil. Nicht weniger als 130 Fahrer und Beifahrer von fünf Firmen des Heberlein-Konzerns starteten am vergangenen Samstag zum ersten Heberlein-Rallye. Die Rennstrecke von insgesamt 160 km wurde in sechs Fahrtabschnitte aufgeteilt und führte durch folgende Gebiete: Wattwil – Hemberg – Hulftegg – Steg – Oberer Zürichsee – Ricken und wieder zurück ins Toggenburg. Unterwegs galt es, verschiedene Sonderprüfungen abzulegen. Zum Rennen zugelassen waren nur Personen- und Personen-Kombiwagen bis 2000 ccm. Gewertet wurde sowohl nach Teams als auch nach Einzelfahrzeugen. Die beiden siegreichen Teams der Kategorie Damen und Herren durften einen Wanderpreis entgegennehmen, und die drei erstklassierten Teilnehmer jeder Grössenklasse erhielten gravierte Becher. Von 65 gestarteten Wagen kamen 52 heil am Ziel an. 13 Fahrer mussten wegen kleineren Pannen oder andern Schwierigkeiten unterwegs aufgeben. Im Gegensatz zu den grossen Rallyes ging es bei diesem Wettbewerb allerdings nicht um Spitzengeschwindigkeiten, sondern vor allem darum, an den Posten sauber zu arbeiten und diese sowohl örtlich als auch zeitlich genau anzufahren.

11. Juni: Wattwil. Glückauf! Heute weiht die Textilfachschule Wattwil ihren Neubau ein. Dazu sind rund 400 Gäste aus der ganzen Schweiz eingeladen worden. Auch die weitere Bevölkerung erhält Gelegenheit, das gelungene Werk zu besichtigen. Am Samstag stehen die Türen jedermann offen.

Vor 20 Jahren

13. Juni: Nassen. Chor aus Kanada zu Gast in Nassen. Der «Edmonton Swiss Men’s Choir» macht Halt in Nassen. Der Männerchor der Auslandschweizer aus Edmonton in Kanada macht auf seiner Schweizer Tournee 2001 in Nassen einen Zwischenhalt. Dieser Chor trat im SF DRS bei Kurt Zurfluh an der Silvester-Direktsendung 2000 aus Kanada auf. Die ersten Beziehungen zum kanadischen Chor knüpfte der Nassener Männerchor-Präsident Hans Bruggmann 1999 anlässlich einer Reise nach Kanada. Der 34 Mann starke Chor ist 1980 gegründet worden. Das Repertoire setzt sich aus schweizerischen und kanadischen Volksliedern, sowie aus klassischen und zeitgenössischen Werken zusammen.

14. Juni: Toggenburg. Bike-Karte für das Toggenburg. Das Toggenburg ist ein Eldorado für Bikerinnen und Biker. Auf die Sommersaison 2001 hin sind 18 Bike-Routen und eine «Grande Route» in einer der schönsten Landschaften der Schweiz realisiert worden. Die Bike-Karte verschafft einen Überblick.

Vor 10 Jahren

14. Juni: Lichtensteig. Rätsel um mögliche Schätze. Mit so viel Andrang hat Hans Büchler nicht gerechnet. Nicht nachdem das Angebot des Toggenburger Museums, vorbeigebrachte Gegenstände von Experten beurteilen zu lassen, die letzten beiden Male derart wenig Interesse weckte. Doch er sollte eines Besseren belehrt werden. Das Zimmer im Toggenburger Museum füllte sich schnell mit Leuten und ihren Fundsachen oder Erbstücken, die auf dem Estrich ein einsames und verstaubtes Dasein fristeten. Hans Büchler sagte es gerade heraus, wenn nach der Beurteilung des Alters und der Bedeutung des Bildes, Buches oder Gebrauchsgegenstandes die Gretchenfrage nach dem Wert kam: Mit «Der Rahmen ist mehr wert als das Bild» oder «Eine Restauration wäre teurer als der Preis, den das Bild erzielen würde» oder «Dieses Service ist zwar gefällig, aber gross einen Wert hat es nicht» oder «Die Chance ist relativ gross, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt» oder «Die Nachfrage nach diesen Schriftstücken ist derzeit nicht besonders gross», holte er einige der hoffnungsvollen Besucherinnen und Besucher auf den Boden der Tatsachen zurück.

14. Juni. Wattwil. Markthalle auf stabilem Fundament. Es war erst die siebte Versammlung der Genossenschaft Markthalle Wattwil und trotzdem ist die Halle aus dem öffentlichen Wattwiler Leben nicht mehr wegzudenken. Dank guter Zahlen und respektablem Genossenschaftskapital steht das Unternehmen auf einem stabilen Fundament. Zu Beginn wurde die Idee, in Wattwil eine Markthalle zu realisieren, belächelt. Doch ein paar «Unbeirrbare» legten sich ins Zeug, gründeten eine Genossenschaft und trieben die Umsetzung des Bauvorhabens voran. An der siebten Jahresversammlung konnte Präsident Toni Huber, Oberhelfenschwil, mit Überzeugung sagen, dass sich das Risiko gelohnt habe.