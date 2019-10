In allen Gemeinden des Toggenburgs ist die SVP die stärkste Partei – ausser in Mosnang. Dort behält die CVP knapp die Oberhand. Auch bei der Stimmbeteiligung sticht die Gemeinde hervor.

CVP vor SVP: Mosnang tanzt bei der Nationalratswahl aus der Reihe In allen Gemeinden des Toggenburgs ist die SVP die stärkste Partei – ausser in Mosnang. Dort behält die CVP knapp die Oberhand. Auch bei der Stimmbeteiligung sticht die Gemeinde hervor. Ruben Schönenberger

Die Stimmbeteiligung war in Mosnang am höchsten. (Symbolbild: Andrey Burmakin)

Auch wenn die SVP bei den Nationalratswahlen Verluste erlitt, sie bleibt die wählerstärkste Partei. Das stimmt für die Schweiz, den Kanton St.Gallen wie auch den Wahlkreis Toggenburg. In Letzterem gilt das sogar für alle Gemeinden. Alle ausser Mosnang. Während die SVP in elf Gemeinden mit einem Stimmenanteil zwischen 29,2 (Lichtensteig) und 46,0 Prozent (Nesslau) am meisten Stimmen holt, reichen die 38,1 Prozent in Mosnang nicht, in der Alttoggenburger Gemeinde auf den ersten Platz zu kommen. Die CVP holt dort einen Prozentpunkt mehr und liegt mit 39,1 Prozent an der Spitze.

Wenig überraschend holt die CVP im Toggenburg nirgends mehr Stimmen als in Mosnang. Am schlechtesten schneidet sie in Ebnat-Kappel ab (11,4 Prozent). Die FDP fährt ihr bestes Resultat in Wildhaus-Alt St.Johann (17,3 Prozent) ein, schafft es in Mosnang aber nur gerade auf 6,7 Prozent. Auch die SP kommt in Mosnang nicht auf Touren. Gerade mal 4,2 Prozent holt die Partei dort. Am stärksten ist die SP in Lichtensteig (14,0 Prozent). Auch die Grünen holen dort ihr bestes Toggenburger Resultat (13,2 Prozent), am wenigsten Stimmen holen sie in Wildhaus-Alt St.Johann (4,8 Prozent). Die Grünliberalen sind in Hemberg (7,4 Prozent) gut unterwegs, in Bütschwil-Ganterschwil reicht es indes nur für 2,6 Prozent.

In Mosnang am meisten, in Lichtensteig am wenigsten

Die Gemeinde Mosnang sticht auch bei der Stimmbeteiligung hervor. Mit 55,7 Prozent ist diese hier so hoch wie nirgendwo sonst im Kanton. Auf Platz 2 folgt eine weitere Toggenburger Gemeinde. In Hemberg gingen 55,0 Prozent der Stimmberechtigten zur Urne. Im Wahlkreisvergleich am stimmfaulsten waren die Lichtensteigerinnen und Lichtensteiger. 43,1 Prozent gingen hier zur Urne. Nur wenig mehr Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählten in der Gemeinde Neckertal (43,3 Prozent).