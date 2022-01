Wildhauser Curling-Junioren auf Finalkurs in der B-Meisterschaft

Curling Wildhauser Juniorenteam auf Finalkurs Die Junioren des CC Wildhaus um Skip Lars Brauchli stellten in der zweiten von drei Vorrunden der Schweizer Meisterschaft in der B-Liga ihre starken Nerven unter Beweis. Mit vier Siegen konnten sie sich auf den zweiten Zwischenrang verbessern. 18.01.2022, 14.08 Uhr

Die Wildhauser Junioren spielten die zweite Vorrunde zu dritt: (von links) Livio Ernst, Skip Lars Brauchli und Leon Wittich. Bild: PD

Das junge Team von Wildhaus mit Skip Lars Brauchli, Leon Wittich, Livio Ernst und Philip Feiss spielt in dieser Saison die Schweizer Meisterschaft in der B-Liga Junioren. Im Dezember in Gstaad legten sie mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage einen guten Start hin. Auf dem vierten Zwischenrang positioniert, reisten das Team und der Coach Hans Brauchli am vergangenen Wochenende zur zweiten Runde nach Lausanne.

Leider verlief die Vorbereitungszeit nicht optimal. Philip Feiss fällt verletzungsbedingt aus und der Ersatzspieler Michael Stadelmann erhielt keinen Urlaub aus seinem Durchdienerdienst. Also musste das Team zu dritt antreten. Das verlangt von den drei Spielern mental und physisch einen sehr grossen Einsatz.

Thun Regio mit Wildhauser Verstärkung Bei den Juniorinnen spielt Selin Brauchli vom CC Wildhaus beim Team Thun Regio in der A-Liga mit. Nachdem sie am ersten Wochenende Mitte Dezember in Zug bedingt durch einen technischen Defekt in der Eishalle nur gerade zwei Spiele absolvieren konnten, gab es dieses Wochenende in Bern einen grösseren Einsatz mit vier Spielen an zwei Tagen. Das Team Thun Regio konnte alle vier Spiele gewinnen und belegt nun den zweiten Zwischenrang. Anfang Februar werden in St.Gallen die letzten drei Vorrundenspiele ausgetragen. Da wird sich entscheiden, welche sechs Teams an der Finalrunde der A-Liga Schweizer Meisterschaft starten können. (pd/sas)

Kein Team schenkte dem Gegner etwas

Im ersten Spiel mussten die Wildhauser gegen die Heimmannschaft Lausanne Olympique antreten. Schon im ersten End zeigten sie, dass sie für dieses Wochenende bereit sind, und stahlen ein Viererhaus. Doch das Team von Lausanne kämpfte sich zurück und ging nach vier End sogar mit 5:4 in Führung. Nach der regulären Spielzeit stand es 6:6 und die Teams mussten ins Zusatzend. Dieses wurde vom Team Wildhaus, das den Vorteil vom letzten Stein hatte, kontrolliert gespielt, sodass sie dieses sehr spannende Spiel mit 7:6 gewinnen konnten.

Im zweiten Spiel gegen Interlaken war das Team Wildhaus in der Favoritenrolle. Im vierten End übernahmen die Toggenburger mit einem Viererhaus die Führung und gaben sie nicht mehr ab.

Ein perfekt gespielter Stein von Skip Lars Brauchli

Am Sonntagmittag folgte das Spiel gegen Thun Regio. Nach vier Ends lagen die Wildhauser mit 1:3 im Rückstand, doch sie konnten kontern und mit einem Viererhaus das Spiel drehen. Doch Thun kämpfte sich mit einem Stein zum 5:4 heran.

Wildhaus konnte sich im vorletzten End sehr gut positionieren und lag mit zwei zählbaren Steinen im Haus. Der Skip von Thun spielte seinen Stein so, dass sein Team besser lag als die beiden Wildhauser. Skip Lars Brauchli gab seinen letzten Stein mit der perfekten Geschwindigkeit und einer idealen Linie ab. Dieser traf nicht nur den gegnerischen Shot-Stein, sondern nahm mit diesem noch einen zweiten Thuner Stein aus dem Spiel. Somit schrieben die Wildhauser fünf Steine und gewannen auch dieses dritte Spiel.

Das Team Wildhaus belegt in der Zwischenrangliste den zweiten Platz. Am ersten Wochenende im Februar wollen sie die dritte Runde in Wetzikon ebenso erfolgreich austragen und sich damit als eines von vier Teams für die Schweizer Meisterschaft der B-Liga in Interlaken qualifizieren. (pd/sas)