Ein Toggenburger fordert den amtierenden Cupsieger Lugano

FUSSBALL Cup-Highlight für einen Toggenburger: Nach dem Sieg gegen Murat Yakin folgt nun der Knüller gegen den Titelhalter Der Ebnat-Kappler Silvan Bechtiger spielt seit drei Jahren bei Linth 04. Der Challenge-League-Klub FC Schaffhausen unter Trainer Murat Yakin wurde 2019 besiegt. Am Sonntag kommt es zum Vergleich mit dem amtierenden Cupsieger FC Lugano. Beat Lanzendorfer 19.08.2022, 17.00 Uhr

Silvan Bechtiger, am Ball, hat sich bei Linth 04 als Stammspieler etabliert. Bild: Beat Lanzendorfer

Eine der schmerzlichsten Niederlagen von Nati-Trainer Murat Yakin dürfte jene am 18. August 2019 gewesen sein. Damals noch beim FC Schaffhausen unter Vertrag, verliess er als Trainer des Challenge-League-Klubs beim 1:3 in Näfels gegen Erstligist Linth 04 den Platz als Verlierer.

Schaffhausen ging zwar nach 14 Minuten erwartungsgemäss in Führung, kassierte aber noch vor dem Seitenwechsel in der Person von Daniel Feldmann den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatte der Unterklassige den längeren Atem und machte die Überraschung durch zwei weitere Tore von Yves Sanchez und Dejan Ilic perfekt.

Vom FC Wattwil Bunt zum FC Linth 04

Zum Siegerteam gehörte der Ebnat-Kappler Silvan Bechtiger, der gut einen Monat zuvor zu Linth 04 gewechselt hatte und sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfte. Davor war er Leistungsträger beim FC Wattwil Bunt und schaffte mit dem Verein im Jahr 2018 den Aufstieg in die regionale 2. Liga.

Die Erfolgsgeschichte war für die Glarner 2019 noch nicht zu Ende geschrieben. In der nächsten Runde setzten sie sich mit 4:0 gegen Spiez (2. Liga interregional) durch und erhielten im Achtelfinal als Belohnung den FC Sion zugelost. Mit dem 0:2 am 30. Oktober gegen den Walliser Super-League-Vertreter war der Höhenflug von Linth im Cup dann aber beendet. Den zweiten und entscheidenden Treffer erzielten die Walliser allerdings erst in der 97. Minute.

Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere

Nun wartet auf den 26-jährigen Aussenverteidiger Silvan Bechtiger ein weiterer Karriere-Höhepunkt. Mit seiner Mannschaft spielt er am Sonntag um 15 Uhr in Näfels in der ersten Hauptrunde gegen den amtierenden Schweizer Cupsieger Lugano.

Und vielleicht leitet das Spiel gegen den scheinbar übermächtigen Gegner die Wende zum Guten ein. 2018 in die 1. Liga Classic aufgestiegen, konnte sich der Klub in den Folgejahren jeweils problemlos in der vierthöchsten Liga halten. Das müsste vom spielerischen Potenzial auch in der aktuellen Spielzeit möglich sein. Allerdings sind die Glarner mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Für Silvan Bechtiger kein Grund, Trübsal zu blasen. Er sagt:

«Wir holen unsere Punkte schon noch. Zuerst freuen wir uns aber auf den Sonntag und werden alles unternehmen, Lugano ein Bein zu stellen.»

Wenn es gelingt, dann hat Linth 04 geschafft, was dem FC St.Gallen unlängst schmerzlich verwehrt blieb: Ein Sieg im Cup gegen Lugano. Auch in Ebnat-Kappel würde man sich freuen.