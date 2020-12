Coronazahlen Zumindest über Weihnachten: Wahlkreis Wil gibt Position als Coronahotspot ab – Toggenburg weiter am besten unterwegs Es war ein Hin und Her in den letzten Tagen vor Weihnachten. Mehrfach schien es, als ob der Wahlkreis Wil die ungeliebte Spitzenposition abgeben würde. Nun hat er das tatsächlich getan. Zumindest bis nach Weihnachten allfällige Nachmeldungen verarbeitet werden. Ruben Schönenberger Aktualisiert 24.12.2020, 08.56 Uhr

Nicht mehr ganz so viele Coronatests fallen positiv aus. Bild: Sandra Ardizzone

Das Toggenburg nähert sich wieder den Werten an, die es Anfang des Monats hatte. Am Mittwoch wurden in einem 14-Tages-Zeitraum auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 683 positive Coronatests registriert. Letztmals tiefer lag der Wert am 4. Dezember mit 681. Ende November lag er allerdings bei 612 und noch Anfang Oktober gar nur bei 37.

Feststellen lässt sich aber, dass sich die Situation im Thur- und Neckertal im Vergleich zu anderen Wahlkreisen verbessert hat. Seit Montag steht der Wahlkreis am besten da. Seit Beginn der Pandemie wurden im Thur- und Neckertal insgesamt 2149 Fälle registriert.

Der Wahlkreis Wil gibt rechtzeitig vor Weihnachten die ungeliebte Spitzenposition ab. Zwar weist er in einem 14-Tages-Zeitraum immer noch 1053 positive Coronatests auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner aus, das sind aber weniger als im Werdenberg (1075). Nachmeldungen könnten diese Rangliste noch verändern. Diese dürften aber erst nach Weihnachten publik werden, weil das Bundesamt für Gesundheit an Sonn- und Feiertagen keine Zahlen publiziert.

Insgesamt wurden im Wahlkreis Wil seit Beginn der Pandemie bisher 4291 positive Tests gezählt.

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 16. November gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 16. November gezählt, auch wenn die Meldung erst am 19. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.