Coronazahlen Toggenburg zum zweiten Mal in Folge am besten unterwegs – im Wahlkreis Wil verbessert sich die Situation weiterhin langsam Seit Mitte September waren die Wahlkreise Wil und Toggenburg abwechselnd das Sorgenkind der Coronaentwicklung im Kanton St.Gallen. Nun zeigt sich das Toggenburg am anderen Ende der Tabelle. Und auch im Wahlkreis Wil verbessert sich die Situation, aber nur langsam. Ruben Schönenberger Aktualisiert 27.11.2020, 12.04 Uhr

In Wil kann man sich in einer mobilen Station auf eine Coronainfektion testen lassen. Bild: PD

Als der Wahlkreis Toggenburg im innerkantonalen Vergleich zum letzten Mal am besten dastand, genoss die Schweiz noch den Sommer. Am 19. August wies das Thur- und Neckertal in der Betrachtung eines 14-tägigen Zeitraums hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner keine zehn Fälle aus.

Nun steht der Wahlkreis wieder am besten da, den zweiten Tag in Folge. Trotzdem ist die Situation eine andere. In der gleichen Betrachtungsweise weist das Toggenburg aktuell 604 positive Tests aus. Und: Nachmeldungen könnten das Bild sowieso noch verändern. Der Wahlkreis Werdenberg steht mit 623 positiven Tests in dieser Betrachtung nur ganz knapp schlechter da.

Eines zeigt die Zahl aber so oder so: Die Entwicklung hat sich deutlich verbessert. Noch am 2. November lag der Wahlkreis Toggenburg am anderen Ende dieses Vergleichs. 1147 und damit fast doppelt so viele positive Tests zeigt die Statistik für jenes Datum an. Und davor lag das Thur- und Neckertal fast einen ganzen Monat an der unrühmlichen Spitze.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Thur- und Neckertal insgesamt 1474 Fälle registriert.

Auch im Wahlkreis Wil verbessert sich die Situation, wenn auch nur langsam. Aktuell werden hier im 14-tätigen Betrachtungszeitraum hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 865 positive Tests registriert. Das ist der zweithöchste Wert im Kanton, für den Wahlkreis Wil aber der tiefste Wert seit rund einem Monat.

Nur das Rheintal steht aktuell mit 937 positiven Tests in 14 Tagen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner schlechter da als der Wahlkreis Wil. Bis zum 19. November lag der Wahlkreis Wil selber an dieser unrühmlichen Spitze. Danach gab er die unbeliebte Krone ab. Die Zahlen sinken bis heute weiter.

Insgesamt wurden im Wahlkreis Wil bisher 2665 positive Tests registriert.

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 30. Oktober gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 30. Oktober gezählt, auch wenn die Meldung erst am 2. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.