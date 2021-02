Corona Nach Spucktest an Wattwiler Schule: Zwei Klassen bleiben bis am Montag in Quarantäne Nachdem das mutierte Coronavirus bei zwei Schülern der Wattwiler Schule Wis festgestellt worden war, wurden am letzten Wochenende alle Kinder und Betreuer zum Spucktest gebeten. 16 neue Coronafälle sind dabei festgestellt worden. Zwei zusätzliche Schüler haben die mutierte Variante. Simon Dudle Aktualisiert 02.02.2021, 17.00 Uhr

Die Testaktion im Schulhaus Wis förderte 16 Corona-Neuansteckungen zu Tage. Bild: Andrea Schmid/TVO

Deutlich über 200 Personen haben sich am vergangenen Samstag auf Geheiss des Kantonsarztamtes hinsichtlich des Coronavirus testen lassen. Es sind Schüler, Lehrer und Betreuungspersonen der Primarschule Wis in Wattwil. Dies, nachdem zum Ende der vergangenen Arbeitswoche bei zwei Kindern das mutierte Covid-19-Virus festgestellt worden war.

Nun liegen die Ergebnisse vor: In 16 Schülerproben konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. Bei zwei Schülerinnen und Schülern wurde die Mutation N501Y festgestellt. Somit sind nun an der Schule Wis vier Fälle der mutierten Variation bekannt. «Alle 16 Kinder befinden sich in Isolation und die engen Kontaktpersonen sowie zwei Klassen in Quarantäne», lässt der Kanton St.Gallen am Dienstag in einer Mitteilung verlauten. «Alle Kinder mit einem positiven Testergebnis zeigen glücklicherweise keine oder nur ganz leichte Symptome», sagt Norbert Stieger, Präsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau. Eine weitere gute Nachricht: Sämtliche rund 40 durchgeführte Tests beim Personal haben einen negativen Befund ergeben.

Das Ergebnis kam per Telefon

Waren bis am Montag dieser Woche alle Schüler und Lehrer der Schule Wis in Quarantäne, so konnte diese nun für die Mehrzahl aufgehoben werden. Das Kantonsarztamt hat aber entschieden, zwei Klassen unter Quarantäne zu belassen. Es handelt sich um eine 3./4. Klasse und um eine 5./6. Klasse. Nicht alle der 16 neu angesteckten Schüler gehören aber diesen beiden Klassen an. Stieger sagt:

«Sobald im Verlaufe von zehn Tagen mindestens zwei Schüler pro Klasse gleichzeitig Corona positiv sind, prüft das Kantonsarztamt die Anordnung einer Quarantäne. Bei weniger Fällen ist das nicht vorgesehen.»

Am Montagnachmittag sind zuerst die Lehrer, später dann auch die Eltern über die Testergebnisse informiert worden. Alle Erziehungsberechtigten wurden von den Pädagogen telefonisch erreicht. Zudem wurde das Ergebnis auch per E-Mail und via Schulapp kommuniziert. Und wie waren die Reaktionen der Eltern? «Jene, welche aus der Quarantäne entlassen wurden, hatten Freude. Bei den anderen waren gewisse Fragen zu beantworten. Eine negative Rückmeldung ist mir aber nicht bekannt», sagt Norbert Stieger.

Schulpräsident Norbert Stieger machte auch einen Spucktest. Bild: Andrea Schmid/TVO

Zwei Coronafälle in den anderen Schuleinheiten

Mindestens sieben Tage dauert die Quarantäne, also bis am Freitag. Dann kann man sich einem PCR-Test unterziehen. Fällt dieser negativ aus, wird die Quarantäne aufgehoben. Doch Schulratspräsident Stieger warnt und sagt, dass dieser Mund-Rachen-Test gerade für Kinder «nicht ohne» sei und man darum eher davon abrate.

Die Schulführung hat bereits entschieden, dass die volle zehntägige Quarantänefrist ausgeschöpft wird und der Schulbetrieb nach den derzeit laufenden Sportferien deshalb für die beiden erwähnten Klassen einen Tag später als für alle anderen beginnt, nämlich am kommenden Dienstag. Spezielle Vorkehrungen hinsichtlich des Schulstarts von kommender Woche sind laut Stieger keine nötig. «Wir haben schon seit geraumer Zeit ein Schutzkonzept gemäss BAG und den Weisungen des Bildungsdepartements, das immer eingehalten wurde. Dieses scheint sich zu bewähren, haben wir doch an den anderen Schuleinheiten aktuell nur zwei uns bekannte positive Coronafälle.»