Corona Nach Spucktest an Wattwiler Schule: 16 Kinder positiv auf das Virus getestet – zwei Klassen in Quarantäne Weil im Primarschulhaus Wis in Wattwil bei zwei Kindern ein mutiertes Coronavirus festgestellt wurde, mussten sich 190 Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal am Samstag testen lassen. Nun liegen die Ergebnisse vor. 02.02.2021, 09.07 Uhr

190 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrer wurden getestet. Bild: Andrea Schmid/TVO

(pd/nat) Bei zwei Schülern der Schule Wis in Wattwil wurde letzte Woche die neue Form des Covid-19-Virus festgestellt. Zehn weitere Schüler und eine Lehrperson wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb mussten sich 190 Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal in Quarantäne begeben und am Samstag zum PCR-Spucktest antreten.

Nun teilt der Kanton mit: In 16 Schülerproben konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. Bei zwei Schülerinnen und Schülern wurde eine Mutation festgestellt. Alle 16 Kinder befinden sich in Isolation und die engen Kontaktpersonen sowie zwei Klassen in Quarantäne. Sämtliche Proben beim Personal ergaben einen negativen Befund.

«Die Resultate der Ausbruchstestungen zeigen auf, dass das Einhalten von Hygienemassnahmen und das Tragen von Hygienemasken durch die Lehrerschaft sowie die Schülerinnen und Schüler eine präventive Wirkung hat und Ansteckungen verhindert werden können», schreibt der Kanton in seiner Medienmitteilung.