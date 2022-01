Coronapandemie Nach Brief von besorgten Eltern: Rund 30 Kinder trugen am ersten Schultag in Wattwil keine Maske Etwa 70 Personen fordern die Aufhebung aller Coronamassnahmen an den Wattwiler Schulen. Eine Konsequenz daraus: Am ersten Schultag im neuen Jahr haben rund 30 Schülerinnen und Schüler keine Maske getragen – obwohl das vorgeschrieben gewesen wäre. Der Schulpräsident erklärt. Simon Dudle Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Dieser Brief an den Wattwiler Schulratspräsidenten sorgte für Wirbel. Bild: Simon Dudle

Die Meinungen sind gemacht, das Thema polarisiert. Rund 70 Personen – zu einem guten Teil besorgte Eltern von Schülerinnen und Schülern – haben sich mit einem Brief an den Wattwiler Schulratspräsidenten Norbert Stieger gewandt. Dies mit der unmissverständlichen Aufforderung, ab

3. Januar 2022 auf alle Coronamassnahmen an den Schulen zu verzichten. Neben dem Testen ist ihnen vor allem das Tragen einer Maske ab der

4. Klasse ein Dorn im Auge.

Die unterzeichnenden Personen führen im Schreiben an, dass Kinder unter den Masken leiden würden, wie Studien ergeben hätten. Am Ende des Briefes ist zu lesen:

«Wir sind entschlossen zu handeln.»

Auch das Fernhalten der Kinder vom Schulunterricht wird in Betracht gezogen, wenn die Forderungen nicht umgesetzt werden.

Hintergrund des Briefes ist, dass der Kanton St.Gallen per neuem Jahr vorgegeben hat, dass alle Schüler ab der 4. Klasse – im Zweiklassensystem wie in Wattwil ab der 3./4.-Klasse – eine Maske tragen müssen, um den Schutz vor dem Coronavirus zu erhöhen.

Norbert Stieger, Schulratspräsident Wattwil-Krinau, FDP. Bild: PD

Ziel: Eskalation verhindern

Der erste Schultag ist mittlerweile passé. Schulpräsident Norbert Stieger berichtet, dass keine der Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ferngehalten worden seien. Jedoch hätten rund 30 von ihnen keine Maske getragen. Die meisten von ihnen seien Mittelstufen-Schüler. Dieses Vorgehen wurde toleriert. Stieger sagt: «Wir haben den Eltern mitgeteilt, dass sie sich bei den Schulleitungen melden können, wenn ihr Kind unter der Maskenpflicht leidet. Davon wurde rege Gebrauch gemacht.» Er ergänzt:

«Wir waren somit im Bilde, was uns am ersten Schultag erwartet.»

Das Ziel sei gewesen, eine Eskalation auf dem Buckel der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden und keine Kinder vom Schulunterricht auszuschliessen. Dies ist aus der Sicht Stiegers gelungen. Er hat zudem festgestellt, dass «einige Kinder trotz elterlicher Verweigerungshaltung während des Unterrichts eine Maske getragen haben».

Was nicht heisst, dass sich die Thematik damit erledigt hätte. Ganz im Gegenteil. Stieger sagt: «Die Eltern, welche das Maskentragen für ihre Kinder verweigern, sind in ihrer Meinung gefestigt. Sie liessen sich in den wenigsten Fällen von ihrem Vorhaben abbringen.»

Situation wird weiter beobachtet

Doch wurden mit diesem Vorgehen die Vorgaben des Kantons umgesetzt? Der Schulpräsident sagt:

«In unseren Klassenzimmern können die BAG-Vorschriften betreffend Hygienemassnahmen und Abstandsvorschriften eingehalten werden.»

Sämtliche Schulräume seien mit CO 2 -Geräten ausgestattet. Die Lehrpersonen seien angehalten, alle 15 Minuten zu lüften und – so möglich und sinnvoll – möglichst viele Aktivitäten ins Freie zu verlegen. Man werde die Situation genau beobachten und auf die jeweilige Situation entsprechend der Möglichkeiten reagieren, so Stieger.

Zum ersten Schultag gehörte auch, dass sich einige Kinder und zwei Lehrpersonen mit Verdacht auf Covid in Isolation begeben mussten.

