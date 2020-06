Corona hinterlässt tiefe Wunden bei den Leistungsträgern im Toggenburg: Jetzt gilt es, zusammen zu halten und die Gäste zu verblüffen. Der Winter 2019/20 stoppte den Aufschwung bei den Logiernächten in der Hotellerie abrupt. Dennoch bieten sich jetzt neue Chancen, um Gäste ins Toggenburg zu locken, finden die Touristiker. Dafür sind aber vereinte Kräfte nötig. Sabine Camedda 25.06.2020, 17.35 Uhr

Mit der Natur und den Erlebnissen will das Toggenburg punkten, um jetzt neue Gäste begeistern zu können. Bild: PD

Ein Rückgang von 23,3 Prozent. Das ist das bittere Ergebnis bei den Logiernächten in der Hotellerie im Toggenburg im vergangenen Winter. Und das, nachdem in den letzten drei Jahren ein Aufschwung verzeichnet worden war.

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

«Wir haben leider schon vor Corona gemerkt, dass die Kurve abwärts zeigt», sagt Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, an der Mitgliederversammlung). Er begründete dies unter anderem mit dem Wegfall des gemeinsamen Skitickets im Obertoggenburg. Der grosse Einbruch erfolgte Mitte März. Die Wintersaison wurde abrupt beendet, die Hotels verzeichneten Buchungsrückgänge von zwischen 90 und 100 Prozent.

Der Lockdown habe ihn und das Team von Toggenburg Tourismus stark beschäftigt, erzählt Christian Gressbach. Die Touristen blieben weg, das Tourist-Info musste schliessen. «Im Hintergrund haben wir aber intensiv gearbeitet», sagt er weiter. Es ging darum, trotz der totalen Schliessung Präsenz nach aussen zu zeigen. Hier war Kreativität gefragt. Ebenfalls waren die Touristiker bemüht, die Leistungsträger zu unterstützen.

Zukunft soll gemeinsam geplant werden

Der Stillstand sei für die Hoteliers und Anbieter von touristischen Erlebnissen eine schwierige Zeit gewesen, bilanziert auch Max Nadig, Präsident von Toggenburg Tourismus. Die Einbussen sind massiv. Er hofft aber, dass die Baisse nun überwunden ist. Man müsse sich aber im Klaren sein, dass es in 2020 nicht mehr gelingen wird, den Ausfall aufzuholen. Umso wichtiger sei es nun, positiv zu denken und die Zukunft erfolgversprechend zu gestalten.

Max Nadig, Präsident Toggenburg Tourismus Bild: Ralph Ribi

Hier kann Toggenburg Tourismus einhaken, ist Max Nadig überzeugt. «Wir können mithelfen, miteinander die Zukunft zu entwickeln. Und ich betone das Wort miteinander», sagt er zu den Mitgliedern der Tourismusorganisation. Alle Leistungsträger seien ein Teil der Destination und sollten gemeinsam den Gast und dessen Bedürfnisse im Blick behalten.

Es gibt Gäste, die ihre Ferien in der Schweiz verbringen

Christian Gressbach bläst ins gleiche Horn. Die Leistungsträger befänden sich in einer schwierigen Situation und es sei nicht einfach, sich da heraus zu manövrieren. Der Touristiker ist überzeugt:

«Wir haben aber durchaus Chancen.»

Denn: Ein Teil der Schweizerinnen und Schweizer hätte zwar ein kurzes Gedächtnis und würde sich nicht an den Aufruf nach Ferien in der Schweiz halten. Der andere Teil aber bleibe in diesem Sommer und Herbst mit Sicherheit im Inland.

Kontakt zwischen den Menschen ist im Tourismus wichtig

«Es muss uns gelingen, diese Gäste so zu begeistern, dass sie loyale Gäste des Toggenburgs werden», sagt Christian Gressbach. Hier seien aber nicht bloss die Leistungsträger und ihre Mitarbeitenden gefordert. «Im Tourismus ist der Kontakt zwischen Menschen wichtig», sagt er. Dieser beschränke sich nicht auf das touristische Zentrum in Wildhaus-Alt St.Johann. «Letztlich ist jeder von uns ein Botschafter des Toggenburgs.»

Der Baumwipfelpfad Neckertal in Mogelsberg ist eine touristische Attraktion, die das Toggenburg von anderen Destinationen abhebt. Bild: Hanspeter Schiess

Das touristische Potenzial der Region sei gross: Der Baumwipfelpfad, der Chäserrugg, der Sinnepark und die Klangwelt – dies sind nur einige Attraktionen im Thur- und Neckertal, die Christian Gressbach hervorstreicht.

«Wir haben vieles, worum uns andere Regionen beneiden.»

Kam die Krise zu früh? Wäre ein Restart nach der Eröffnung des Klanghauses und der Ausarbeitung der Teilprojekte Kulinarik, Natur und Holz im Rahmen des Tourismusentwicklungskonzepts nicht einfacher gewesen? «Wir erhoffen uns damit zusätzlichen Schub», gibt sich Christian Gressbach zuversichtlich. Mit diesen neuen Angeboten und dem Klanghaus als Leuchtturm werden zukünftig noch vermehrt touristische Attraktionen mit dem Toggenburg verbunden.

Gäste müssen über Nacht im Tal bleiben

Es scheint aber bereits jetzt zu gelingen, das Toggenburg ins Bewusstsein der Touristen zu bringen. An den Wochenenden sind die Parkplätze bei den Bergbahnen im Obertoggenburg belegt, die Wanderer sind wieder zahlreicher auf den Wegen unterwegs. «Es muss uns nur noch gelingen, dass sie über Nacht bleiben und so mehr Wertschöpfung generieren als Tagestouristen», sagt Christian Gressbach.

Einen Lichtblick für den Sommer und den Herbst sieht er noch nicht. Ferienwohnungen scheinen zwar im Moment gefragt zu sein und die Belegungszahlen lassen Hoffnung aufkommen. In der Hotellerie liegen die Zahlen aber weit hinter dem Vorjahr und die Gruppenunterkünfte sind noch leer.