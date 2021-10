Interview «Niemand tritt gerne nach einer Niederlage ab»: Beat Breu über seinen Wiedereinstieg in die Zirkuswelt 2019 kam das Aus für Beat Breus Traum vom eigenen Zirkus. Der damaligen Ankündigung, wieder zurückzukehren, lässt der ehemalige Radprofi nun Taten folgen. Mit seinem Toggenburger Weihnachtszirkus gastiert er vom 15. November bis zum 2. Januar in Ebnat-Kappel. Der Wahltoggenburger über die Hintergründe, die zu diesem Entschluss geführt haben, und seine Beziehung zur Region. Urs Huwyler Jetzt kommentieren 20.10.2021, 15.27 Uhr

Heidi und Beat Breu haben alle Dekorationselemente zu Hause in ihrer Krummenauer Wohnung angefertigt. Bild: Urs Huwyler

Wie sind die Reaktionen auf die «Weihnachtszirkus-Ankündigung» ausgefallen?

Beat Breu: Erfreulicherweise durchweg positiv. Es gab sogar schon vereinzelt Anfragen, wo Tickets gekauft werden können. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen zuerst alles aufgleisen. Es erweist sich als Vorteil, dass wir nahe unserem Wohnort spielen können.

Weshalb wohnen Sie mit Ihrer Frau ausgerechnet in Krummenau?

Wir haben vor einem Jahr etwas im Kanton St.Gallen gesucht und dabei sind wir auf die Wohnung in Krummenau gestossen. Hier ist es ruhig, wir geniessen die Aussicht Richtung Wolzenalp und es stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Verkehrstechnisch sind das Rheintal, der Ricken, das Appenzellerland oder Wil schnell erreichbar.

Welche Beziehung hatten Sie zuvor zum Toggenburg?

Während meiner Aktivzeit bin ich x-mal über Wildhaus durchs Toggenburg oder über die Schwägalp geradelt. Ich kenne jede Kurve. Allerdings habe ich damals nicht gedacht, dass ich später in Krummenau wohnen würde.

Waren Sie mit der Tour de Suisse auch im Toggenburg unterwegs?

1979 an meiner ersten Tour de Suisse führte die 1. Etappe von Zürich nach Wildhaus. An die Platzierung kann ich mich nicht erinnern. Eigentlich wollte ich den Prolog in Zürich hinauf zum Zoo gewinnen. Kurz vor dem Ziel liess ein Polizist das Tram mit Anhänger vor mir durch und ich musste anhalten. Bis zu jenem Zeitpunkt lag ich in Führung. Schliesslich wurde ich Achter.

Das Kämpferherz und der Ehrgeiz aus der Radzeit scheinen geblieben zu sein.

Auch als Radprofi galt: Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Daran hat sich nichts geändert. Sei es als Sportler oder in anderen Berufen. Auch bei meinem Tour-de-France-Etappensieg 1982 auf die Alp d' Huez war dies nicht anders. Da fährt keiner locker nach oben, jeder muss an seine Grenzen gehen, möchte er vorne dabei sein.

Die Alp d' Huez hat 21 Haarnadelkurven, die Kurve 14 ist nach Ihnen benannt. Sind Sie beim Zirkusprojekt derzeit bildlich gesprochen schon bei Kurve 14 angelangt?

Das trifft es ziemlich genau. Wobei man wissen muss, dass die Kurven rückwärts gezählt werden. Kurve 1 ist also die Letzte. Es gibt demnach bis zur Premiere noch einiges zu tun.

Die Vorbereitungen für das Zirkusprojekt laufen zurzeit auf Hochtouren. Bild: Urs Huwyler

Das Zelt fasst fast 200 Personen. Wie gut muss es gefüllt sein, um über die Runden zu kommen?

Wir gehen aufgrund unserer Kalkulationen davon aus, dass knapp 100 Besucher reichen werden. Bei einem Eintrittspreis von 18 Franken. Dabei sitzt man auf Stühlen so nahe an der Manege wie in einem andern Zirkus auf den besten Plätzen.

Was kann jetzt noch schief gehen?

Eine gewisse Unsicherheit besteht seit Monaten wegen der Coronamassnahmen. Die haben uns schon verschiedentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt geht es vor allem darum, dass die ausländischen Artisten einreisen können.

Haben Sie die Artisten über eine Agentur gefunden?

Nein, ich habe in Deutschland einen Weihnachtszirkus besucht. Dort ist mir eine tschechische Akrobatenfamilie aufgefallen. Diese habe ich kontaktiert. Die Familie wiederum hat Kollegen, die sie von früheren Engagements kennen und die auch kommen möchten. So lässt sich mit der Zeit ein Programm zusammenstellen.

So sieht es im Bistrowagen des Circus Beat Breu aus. Bild: Andrea Stalder (19. Oktober 2021) Das Bistro ist mit zahlreichen Zirkus-Sujets verziert. Bild: Andrea Stalder Auf einem Tisch sind drei Clowns im Kreis aufgestellt. Bild: Andrea Stalder Selbst die Getränkekarte ist im Zirkus-Stil gehalten. Bild: Andrea Stalder Ex-Veloprofi Breu hat sich damit einen Traum erfüllt. Bild: Andrea Stalder

Vor zwei Jahren, als das Projekt Schiffbruch erlitt, dachten alle, das sei's gewesen mit dem Zirkus Breu. Sie auch?

Solche Gedanken kamen auf. Aber es ist wie im Sport: Niemand tritt gerne nach einer Niederlage ab. Als sich dank der Unterstützung von Privatpersonen die Chance ergab, mit einem eigenen Zelt zurückzukehren, nahm ich diese gerne wahr. Ohne fremde Hilfe wäre es das effektiv gewesen mit dem Zirkus Breu.

Gibt es Lehren, die Sie aus dem damaligen Fehlstart gezogen haben?

Eine ganze Menge. Ich habe mich als Zirkus-Quereinsteiger auf Leute verlassen, die nur vorgeben, etwas vom Zirkus und dem Geschäft zu verstehen. Das passiert mir nicht noch einmal.

Aber heute wie damals entscheidet das Publikum über Erfolg oder Misserfolg.

Dem ist so. Der Unterschied besteht darin, dass ich den Zirkus nun so führen und gestalten kann, wie ich es für richtig erachte und ich bei Erfolg oder Misserfolg alleine verantwortlich bin. Das ist eine andere Ausgangslage. Jetzt ist es ein wirklicher Breu-Zirkus.

Weshalb soll das Konzept «Weihnachtszirkus» greifen?

Wir sind ein Zirkus der traditionellen Art. So wie ich ihn als Bub geliebt habe. Es soll wieder wie einst heissen: Der Zirkus ist da. Die Vorstellungen sind ein Teil davon, die ganze Stimmung rundherum ein anderer. Der Bistro-Wagen auf dem Areal ist ohne Eintritt ab morgens um zehn Uhr immer offen.

Weshalb treten Sie als Direktor ausgerechnet mit Eseln auf?

Der Radprofi tritt in seinem Weihnachtszirkus mit Eseln auf. Bild: PD

Vorauszuschicken gilt, dass ich den Titel Direktor nicht brauche. Ich bin ein Teil des Teams. Ursprünglich dachte ich mal an eine Pony-Nummer, aber mir wurden Esel empfohlen. Die bewegen sich langsamer und kontrollierter als Ponys. Vielleicht passe ich besser zu Eseln.

Wie erklären Sie sich Ihre nach wie vor enorme Popularität nicht nur bei Radfans?

Ich staune selbst darüber. Möglicherweise liegt es daran, weil ich mich nie verstellt habe und ich selbst bei Widerständen und Kritik nie aufgebe.

Wie geht es nun weiter?

Morgen Freitag habe ich mit den Eseln an ihrem Standort das Abschlusstraining. Sie dürften ab dem 8. November wie die ersten Artisten in Ebnat-Kappel stationiert sein. Am 2. November zügle ich die Wagen vom jetzigen Standort in Arnegg mit einem Traktor nach Ebnat-Kappel. Dann beginnt der Aufbau.

Sie zügeln als Direktor die Wagen?

Ja, das gehört dazu. Ich fahre einige Male hin und her. Meine Frau und ich haben auch die Dekorationen selber gemacht. In der Wohnung stapelt sich kistenweise Material. Gut, wenn es nach Monaten der Ungewissheit endlich losgeht.