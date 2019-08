Cindy Heller erzählt am Bahnhof Lichtensteig Geschichten von unterwegs Warum sind die Fenster des ehemaligen Wartsaals im Bahnhof Lichtensteig verklebt? Weil Cindy Heller dort ihre Geschichten erzählt. Michael Hug

Stets mit Notizbuch unterwegs: Cindy Heller vor einem der illustrierten Fenster des Wartsaals. (Bild: Michael Hug)

Nicht viele Menschen gibt es, die reisend unterwegs sind und dabei Geschichten schreiben. Cindy Heller aus Zürich ist so eine Reisende, die nicht nur reist und beobachtet. Sie schreibt auf, aber nicht nur was sie sieht, sondern – oder vor allem – was nicht sichtbar ist.

Was in Hinter- und Untergründen versteckt ist. Dinge die entdeckt werden müssen. Das bewusste Entdecken nennt man recherchieren. «Ich recherchiere die Dinge, die entdeckt werden müssen», sagt die Künstlerin, «und in meinem Falle sind es die Dinge meiner ziemlich weitläufigen Familie.» Sie nennt ihre Recherchen «Kunstgeschichte von unterwegs».

In der Tat ist Cindy Hellers Familie eine sehr weitverzweigte. Dies alleine trifft natürlich auch für andere Familien zu, aber: «In meiner Familie gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, darunter auch viele die bildnerischgestaltend tätig waren.»

Es sei interessant, sagt die Grafikerin und Zeichnungslehrerin mit Masterabschluss in Art Teaching, an völlig unbedarften Orten auf die Spuren ihrer Vorfahren zu treffen. Sie zeigt das an einem Beispiel: Hermann Brassel war Pfarrer in Eglisau.

Seine Schreibmaschine steht heute im Toggenburg. Nesslau war bis vor kurzem Endstation der längsten Bahn-Direktverbindung der Schweiz. Drei Stunden von Nesslau bis Schaffhausen.

Der Laufener Nixenbrunnen

In Neuhausen etablierte sich im 19. Jahrhundert im Schloss Laufen die «Bleuler Malschule, heute eine Jugendherberge. Im Hof des Schlosses steht der sechseckige «Nixenbrunnen»: «Ein Werk meines Urgrossvaters Ernst Heller», sagt sie nicht ohne Stolz. Und nur zwanzig Kilometer weiter den Rhein hinab sei der ein weiterer, siebeneckiger Brunnen Hellers zu finden.

So schliesst sich der Kreis einer Geschichte Cindy Hellers, die sie auf einem einzigen Blatt Papier zusammengefasst und mit drei gezeichneten Illustrationen ergänzt hat. Rund zwei Dutzend solcher Geschichten-Zeichnungen hängen seit fünf Wochen in den Scheiben des ehemaligen Wartsaals im Bahnhof Lichtensteig.

Interesse beim Pendlerpublikum

Die Illustrationen stossen auf reges Interesse beim Pendlerpublikum. Heller:

«Ich war ab und zu da, sozusagen inkognito, und habe beobachtet, dass die Leute sich auf die Fensterscheiben beugen und die Geschichten lesen.»

Das treibt sie an: «Ich reise weiter!» Sie werde weiter Geschichten recherchieren und Bezüge aufzeigen, in- oder ausserhalb der Familie. «Ich glaube, der Blick einer Aussenstehenden kann Begebenheiten aufzeigen, die Einheimische nie oder nicht mehr beachten oder längst vergessen haben.»

Die Ausstellung «Kunstgeschichte von unterwegs» läuft noch zwei Wochen im Bahnhof Lichtensteig. Sie ist von aussen zugänglich, kostet keinen Eintritt und jederzeit einsehbar.