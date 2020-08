Christoph Schwabe ist als Präsident des FC Ebnat-Kappel zurückgetreten: «Es hat mich traurig und müde gemacht» Präsidentenwechsel an der HV des FC Ebnat-Kappel – Ueli Landert folgt auf Christoph Schwabe. Urs Nobel 31.08.2020, 05.00 Uhr

Christoph Schwabe (links) gibt den Präsidentenwimpel des FC Ebnat-Kappel an Ueli Landert weiter. Bild: Urs Nobel

Christoph Schwabe ist nach dreijähriger Wirkungszeit als Präsident des FC Ebnat-Kappel zurückgetreten. Ueli Landert, bisher Vizepräsident und zuständig für Material und Infrastruktur im Verein, hat sich bereit erklärt, das Erbe anzutreten. In einer Zeit, in der niemand weiss, was die nächste Zukunft bringt.