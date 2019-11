Chössi-Theater in Lichtensteig: Letzter Schliff für die Heiratsvermittlerin

Ab 2020 werden die Raiffeisenbanken Mittleres Toggenburg und Obertoggenburg als Hauptsponsoren des Chössi-Theaters fungieren. «Die Clientis Bank Toggenburg hat uns neun Jahre lang begleitet, nun hat sie sich neu orientiert», sagt Urban Kressibucher. Als sich die veränderte kulturelle Ausrichtung der Clientis abzeichnete, sei man auf Urban Koller, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg, zugegangen. Zusammen mit der Raiffeisenbank Obertoggenburg steht nun das neue Hauptsponsoring. «Die beiden Banken sind ideale Partner, auch, weil wir im selben Kundensegment zugegen sind», so Kressibucher. Ausserdem würde die Raiffeisen bereits aktiv Kulturelles in der Region unterstützen. Die Details des Sponsorings seien noch offen, sowohl das Chössi-Theater als auch die Raiffeisenbanken seien aber an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Der Wechsel verläuft fliessend, so übernimmt etwa die Raiffeisen für «Die Heiratsvermittlerin» in Absprache mit der Clientis ein Spezial-Sponsoring. Das sei unkompliziert und fair geschehen, ein richtiges Miteinander, freut sich Urban Kressibucher. (rb)