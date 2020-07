Serie Cevi-Leiter aus Unterwasser: Dankbar für die eigenen Erlebnisse Jerôme Schefer engagiert sich als Cevi-Leiter und schenkt Kindern und Jugendlichen Zeit und Erlebnisse. Adi Lippuner 30.07.2020, 17.00 Uhr

Jerôme Schefer (Bildmitte) und Teilnehmende des Sommerlagers in Maienfeld. Bild: PD

Die Erinnerung an die eigenen Kinder- und Jugendjahre des 27-jährigen Jerôme Schefer aus Unterwasser sind sehr gut. «Ich durfte im Skiclub trainieren, war im Jugendverband Cevi integriert und konnte so eine herrliche Zeit verbringen.»

Als Erwachsener sei es für ihn deshalb selbstverständlich, einen Teil seiner Freizeit für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, um auch ihnen gute Erlebnisse zu ermöglichen.

Christlich geprägte Organisation, die nicht missioniert

Den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann wird einmal pro Monat ein Nachmittag im Wald angeboten, wobei die Leiter als Begleiter und als Vermittler biblischer Themen im Einsatz sind. «Die Cevi ist, genau wie Blauring und Jungschar eine christlich geprägte Organisation. Damit unterscheiden wir uns von den Pfadfindern, bei denen das Erlebnis in der Natur im Mittelpunkt steht», erklärt Schefer. Auch wenn bei der Cevi das «christlich» wichtig sei, sagt Schefer:

Jerôme Schefer, Cevi-Leiter. Bild: PD

«Wir missionieren nicht, sondern wollen den Kindern und Jugendlichen eine glückliche und liebende Gemeinschaft vermitteln».

Wenn ein Thema aus der Bibel diskutiert oder in Form eines kleinen Theaters umgesetzt werde, ermögliche dies einen neuen Zugang zum Glauben. «Am meisten freut es mich, wenn die Kinder mich herausfordern, wenn sie viel fragen und auch Gesagtes hinterfragen. Das bringt mich persönlich weiter und führt dazu, dass ich mich intensiver mit den Texten aus der Bibel befasse.»

Für Schefer ist klar, dass nicht alles wortwörtlich verstanden werden kann. «Es gab im Laufe der Jahrhunderte mehrmals Übersetzungen und da können sich durchaus Fehler eingeschlichen haben. Genau aus diesem Grund sind wir als Christen gefordert, uns kritisch mit der Bibel und unserem Glauben auseinander zu setzten.»

Den Wald und die Natur geniessen

Bei der Zusammenkunft der Cevi wird zuerst vom Talboden bis kurz unter die Bergstation der Sellamattbahn gewandert. Dort sei ein guter Platz, um den Wald und die Natur zu erleben und sich mit christlichen Themen zu befassen. «Zusammen mit weiteren Leitern und Hilfsleitern gestalten wir jeweils einen Nachmittag, der von 13.30 bis 17 Uhr dauert. So haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene Zeit, sich auf ein Thema einzulassen», erklärt Jerome Schefer.

Für den Cevi-Leiter sind Singen, Spielen und Beten im Wald eine besondere Form des Religionsunterrichts. Für ihn persönlich habe jede Religion etwas Gutes, allerdings könne er sich mit keiner Form von Extremismus anfreunden.

Zusammenarbeit mit der Cevi Wil

Weil in der Cevi der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann 18 Mitglieder und 9 Haupt- und Hilfsleiter aktiv sind, werde für das jeweilige Sommerlager jeweils mit der Cevi Wil zusammengearbeitet. «Das hat für uns Vorteile, zudem ist die Gruppe dann wesentlich grösser», erklärt Schefer. Angesprochen auf besondere Lagererinnerungen erwähnt er die Gemeinschaft beim Lager am Klöntalersee vor drei Jahren. «Das passte einfach alles, von der Stimmung über das Wetter bis hin zu den Aktivitäten.»

Fröhliche Lagerstimmung mit Leiter und Kindergruppe. Bild: PD

Nach der Kantonsschule in Wattwil, einem Zwischenjahr und Militärdienst wollte Schefer Maschinenbau studieren. «Doch irgendwie passte dieser Weg doch nicht zu mir und auch ein Versuch, mich als Lehrer ausbilden zu lassen, entsprach nicht meinen Vorstellungen.» So habe er sich entschlossen, Metallbauschlosser zu lernen und schloss vor kurzem ab. «Nun will ich etwas Geld verdienen. Es hat doch einige Jahre gedauert, bis ich finanziell auf eigenen Beinen stand.»

Partystimmung, Ausgang oder Gamen

In der Freizeit trifft er sich mit Kollegen, geniesst das Zusammensein beim Gamen oder TV-schauen, mag Partystimmung und den Ausgang. «Die Coronapandemie hat uns diesbezüglich zwar eingeschränkt. Aber wir versuchen den Spagat zwischen ‹Verantwortungsvoll sein› und ‹Spass am Leben zu haben›», sagt Schefer.