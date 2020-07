Reportage Carmina Wälti wollte wegen eines Yogakurses für gut zwei Monate nach Indien – nun erzählt die Ostschweizerin, weshalb sie immer noch im Subkontinent festsitzt Die ehemalige Praktikantin des Toggenburger Tagblattes kommt der einheimischen Kultur viel näher als sie sich dies vor dem Beginn der Reise vorstellte. Das erzählt sie in ihrem Reisebericht. Carmina Wälti 06.07.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carmina Wälti weilte im indischen Pushkar, als der Lockdown ausgerufen wurde. Bild: PD

Alles begann im Küstenort Gokarna, wo ich im Januar die Ausbildung zur Yogalehrerin ansteuerte. Während dieser vier Wochen hätte ich mir niemals erträumen können, wie lange ich tatsächlich noch in Indien sein werde. Um voll und ganz bei der Sache zu sein – und da ich diese Zeit auch als eine Gelegenheit sah, komplett abzuschalten –, benutzte ich das Handy bewusst nicht.

Kein Internet, keine Nachrichten von Freunden und Familie. Das kleine Experiment hat dazu geführt, dass ich zuerst einmal gar nichts vom Ausbruch des Coronavirus und dem Trubel in der restlichen Welt mitgekriegt habe. Erst als das Virus beim Abendessen zur Sprache kam, hörte ich das Wort Corona zum ersten Mal – ohne Zusammenhang mit dem mexikanischen Bier.

Gegen Ende meiner Ausbildung trafen zwei neue Schülerinnen aus China ein und wurden zur Untersuchung bei einem Arzt aufgefordert. Wir konnten die Aufregung nicht ganz nachvollziehen.

In vielen Konversationen ging es um das Wort Corona

Nach vier anstrengenden und lehrreichen Wochen verliess ich Gokarna und reiste weiter in Richtung Norden. Zuerst ein Halt in Goa, dann weiter in die Metropole Mumbai. Unterwegs lernte ich immer wieder neue Leute kennen, mit welchen ich dann weiterreiste. Kaum jemand sprach von der Pandemie.

Als wir im Bundesstaat Rajasthan ankamen, änderte sich das auf einen Schlag. In den Nachrichten war zu hören, dass die Einreise nach Indien ab sofort nicht mehr möglich war. Und in vielen Konversationen war das Wort Corona rauszuhören. Die Einheimischen waren sehr besorgt und manche sagten sogar, dass das bevorstehende Holi-Festival in gewissen Orten abgesagt sei.

Doch am 9. März wurden die Farben geworfen und ich war mitten drin in der Heiligen Stadt Pushkar. Das Fest war aussergewöhnlich und liess uns für einige Tage vergessen, was gerade um uns herum geschah. Die Lage war noch vollkommen entspannt, weshalb ich eine Heimreise für nicht nötig hielt. Wir bereisten also weiterhin Rajasthan, was mit «das Land der Könige» übersetzt werden kann.

Die Panik war plötzlich deutlich spürbar

Erst als wir in der blauen Stadt Jodhpur ankamen, kriegten wir die Panik deutlich zu spüren. Unsere Temperatur wurde beim Betreten von Palästen gemessen, wir wurden erstmals von Taxifahrern abgelehnt und begegneten feindlichen Blicken in den lokalen Restaurants.

Ihre Unterkunft durfte Carmina Wälti kaum noch verlassen, dafür entschädigten allabendlich Sonnenuntergänge auf der Dachterrasse, manchmal gar mit tanzenden Affen. Bild: PD

Man sprach jetzt von einem bevorstehenden Lockdown, also strikte Quarantäne für alle. Unser Notplan war, in den Norden zu flüchten und einen kühleren, ruhigen Ort zu suchen – denn die Temperaturen im Wüstenstaat stiegen von Tag zu Tag. Während eines Zwischenstopps in Delhi wurde plötzlich bekanntgegeben, dass die Grenzen zu den nördlichen Bundesstaaten ab sofort geschlossen sind.

Zudem werde es einen eintägigen Probe-Lockdown geben. Wir hatten zwei Tage Zeit, um eine neue Lösung zu finden. Uns war bewusst, dass es nicht bei diesem einen Tag bleiben würde. Ich trennte mich von meinen Reisekollegen, weil wir den Lockdown an unterschiedlichen Orten verbringen wollten.

«Ich floh zurück nach Pushkar, denn der Ort war mir vertraut und ich kannte Leute, die mir einen Schlafplatz in einem Guesthouse zusicherten.»

Mit drei Israelis und zwei Engländern startete so das Abenteuer Lockdown im Hostel Pushkar Paradise. Wie angenommen, wurde dieser gleich um zwei Wochen verlängert.

Die meisten Flüge sind bereits storniert

Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Flüge bereits storniert, auch meine für den 5. April geplante Rückreise war vorerst auf Eis gelegt. An den zwei Rückholflügen in die Schweiz war ich nicht interessiert, denn mein geplantes Auslandssemester an der Uni in Berlin wurde gestrichen und den Start des Onlinesemesters in der Schweiz hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits verpasst.

Ausserdem fehlte es mir hier an nichts und ich genoss die Zeit, die ich für mich selber nutzen konnte. Natürlich hofften wir auf die baldige Auflösung des Lockdowns, um unsere Reisepläne fortzuführen, dieser wurde aber ein zweites, ein drittes, ein viertes und ein fünftes Mal verlängert.

Jeden Abend stiegen die Leute aufs Dach

Die ersten Wochen dieser Quarantäne waren die striktesten, denn je nach Guesthouse durfte man keinen Schritt vor die Tür machen. Auch bei uns war das der Fall; bis auf zwei abendliche Besuche beim Bankautomaten verliess ich unser kleines Zuhause kein einziges Mal.

Nichtsdestotrotz waren wir gut umsorgt und hatten alles Nötige. Es war aussergewöhnlich, wie frei die Tage zu planen waren, da überhaupt gar nichts anstand – auch wenn diese Freiheit nicht physisch zu verstehen war. Wir machten viel Yoga, lernten die Knüpftechnik Macramé, kochten und machten Spiele. Und ich las Bücher, die ich kurz vor dem Lockdown noch ergattern konnte.

Jeden Abend stiegen wir aufs Dach, um uns den Sonnenuntergang anzusehen – es war immer die beste Zeit des Tages! Ganz Pushkar schien auf den Dächern zu sitzen, Hunderte von Drachen waren am Himmel zu sehen und Affen sprangen von Haus zu Haus. Wir kommunizierten mit unseren Nachbarn so gut es ging und lernten so viele Einheimische kennen.

Spaziergänge und die Natur fehlen

Das Einzige, was uns fehlte, waren die Spaziergänge und die Natur. Als wir dann nach einem Monat nur noch zu dritt waren und die Möglichkeit bekamen, in ein grösseres Hostel mit Garten zu wechseln, nutzten wir diese Chance.

Die Strassen waren plötzlich menschenleer, was in Indien sehr ungewöhnlich ist. Bild: PD

Unser neuer Platz im Peacock Resort war ein Traum. Alles war grün, voller Pflanzen und Tiere und die Pfauen auf den Dächern öffneten ihr Federkleid im Wettbewerb. Vom gemütlichen und kleinen Guesthouse Pushkar Paradise wurden wir hier in eine Gruppe von zwölf Israelis platziert, die für viel Trubel sorgten.

Sie machten die Nacht zum Tag: Da es tagsüber sowieso sehr heiss war, standen die meisten bei Sonnenuntergang auf und gingen zu Bett, wenn diese wieder aufging. Schritt für Schritt erlangten wir unsere Freiheit zurück; wir durften das Guesthouse zu bestimmten Zeiten verlassen und unsere eigenen Lebensmitteleinkäufe machen.

Die Aufbruchstimmung war ansteckend

Nach einem weiteren Monat wechselte ich zusammen mit einer Freundin das Hostel erneut, denn viele von unseren Quarantäne-Kollegen flogen nach Hause und die Aufbruchsstimmung steckte uns an. Nun sind wir im dritten Hostel, wieder von neuen Leuten und umsorgten Angestellten umgeben. Die meisten hier sind Künstler, die Steine und Schmuckmaterial in Pushkar einkaufen.

«Auch ich begann mit einem Silberworkshop und nutzte die freie Zeit, um dabei möglichst viel mitzunehmen.»

Die Richtlinien wurden immer wieder etwas gelockert. Mittlerweile sind fast alle Geschäfte wieder offen und wir erkunden mit dem Roller die schöne Gegend rund um Pushkar, besuchen Tempel und Wasserfälle. Manchmal besetzen allerdings die Affen unsere Roller, sodass wir uns gedulden müssen, bis sie weiterziehen. Zu Sonnenuntergang ist es hier Tradition, um den See zu spazieren.

Dieser ist das Zentrum der Stadt und ist umgeben von historischen Gebäuden, welche die ganze Szene zu einem magischen Ort machen. Pushkar ist eine der wichtigsten heiligen Städte im Hinduismus, denn es handelt sich um den Sitz des Gottes Brahma, dem Erschaffer. Viele Pilger kommen jedes Jahr und machen ihre Runden um den See.

Zu Hause habe ich gar nichts verpasst

Auch wenn es noch so viel zu sehen gibt, sodass wir noch lange hierbleiben könnten, würden wir gerne weiterreisen. Die Regierung hat es den einzelnen Bundesstaaten überlassen, ab wann sie die Einreise gestatten. Einige sind bereits offen, je nach dem muss man allerdings nochmals in Quarantäne.

Seit einigen Tagen hat auch einer der nördlichen Staaten seine Grenzen wieder geöffnet. Da die 16-stündige Fahrt mit dem Taxi aber etwas teuer ist, warten wir ab, bis die Busse wieder normal verkehren. Dies soll bereits in einigen Tagen der Fall sein. Auch wenn der Lockdown schlussendlich viel länger angedauert hat als erwartet, bereue ich meine Entscheidung, in Indien zu bleiben, keine Minute.

Zu Hause habe ich während dieser Zeit nichts verpasst, hier dagegen habe ich trotz und auch gerade wegen des Lockdowns viel erlebt und konnte die Zeit gut nutzen. Ausserdem wäre ich sonst niemals so nahe an die einheimische Kultur gekommen und hätte Pushkar so kennen und lieben gelernt.