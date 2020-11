Interview Caran d'Ache – eine Saga mit Toggenburger Wurzeln: Ralph Brühwiler hält sie in seinem Buch fest Caran d’Ache, die berühmte Schweizer Marke, kann ihre Wurzeln bis ins Toggenburg zurückverfolgen. Ralph Brühwiler erzählt in seinem Buch «Die Caran d’Ache Saga» von deren Ursprüngen. Sascha Erni 06.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fotograf und Illustrator Ralph Brühwiler arbeitete über 2500 Stunden an seinem Buch. Bild: Sascha Erni

Wie kamen Sie auf die Idee, die Caran d’Ache-Saga nieder zu schreiben?

Ralph Brühwiler: 2015 nahm ich an einem Zeichenwettbewerb teil, den Caran d’Ache zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum ausgeschrieben hatte. Da kam die Firma für mich in den Fokus. Ich habe schon zuvor immer mit ihren Produkten gearbeitet, aber das waren für mich einfach Stifte. Das hat sich im Rahmen des Wettbewerbs geändert, als ich erfuhr, dass der Gründer – Arnold Schweitzer – Toggenburger Wurzeln hatte. Das hat mich nicht mehr losgelassen, ich fand das unglaublich.

Unglaublich?

Ja, denn ich hatte 10 Jahre für Toggenburg Tourismus Medienarbeit gemacht und das Magazin Toggenburg aktuell gegründet. Ich lebe seit 1982 in diesem Tal, und wusste nichts davon. Ich musste dem nachgehen, ich wollte herausfinden, woher dieser Arnold Schweitzer tatsächlich kam. Ich bin dann relativ bald im Toggenburger Museum gelandet, dort las ich einen Text in den «Toggenburgerblättern für Heimatkunde» 1957. Heinrich Edelmann publizierte darin «Notizen über die Familie Schweitzer im Hof Lichtensteig». Und ich fand, dank Kurator Hans Büchler, ein Behältnis, das eine Tante von Schweitzer gestiftet hatte, mit Familienmaterialien.

Und was haben Sie darin entdeckt?

Also, im Museum habe ich zuerst einmal gemerkt: Arnold Schweitzer ist gar nicht im Toggenburg geboren oder aufgewachsen, sondern in St.Gallen. Aber sein Vater, und natürlich sein Grossvater, Heinrich Arnold Schweitzer. Also derjenige berühmte Arnold Schweitzer, der die Toggenburger Bank (heutige UBS, Anm. d. Red.) gegründet und die Eisenbahn ins Tal gebracht hatte.

Wie gingen Sie weiter vor?

Für mich war das ein erster roter Faden, der sich zeigte. Und an dem zog ich, holte immer mehr hervor. Etwa, dass die Ahnen der Schweitzer in Ebnat-Kappel heimisch waren, und dass einer der Vorahnen mit Nastüchern hausieren ging, die bis nach Genf kamen. Mit Caran d’Ache hatte das natürlich noch nichts zu tun, aber er machte so Geld und baute sich ein Haus in Lichtensteig – im Ortsteil Hof, der damals noch zu Oberhelfenschwil gehörte. Lichtensteig kaufte den ganzen Weiler später der Gemeinde ab. Und dort lebten eben Grossvater und Vater von Arnold Schweitzer.

Ralph Brühwiler besucht in Lichtensteig das Haus, in dem Vater und Grossvater des Caran d‘Ache Gründers Arnold Schweitzer lebten. Bild: Sascha Erni

Fanden Sie noch weitere solche rote Fäden?

Schlussendlich waren es Hunderte solcher Fäden, die Arbeit am Buch hat mich über 2500 Stunden gekostet. Dieser eine Faden führte mich dann weiter nach St.Gallen ins Staatsarchiv, dann nach Zürich, Lausanne und schliesslich Genf. Das waren aber alles Vorrecherchen, Vorabklärungen. Denn über den Gründer von Caran d’Ache gab es schlicht fast nichts. Wenn ich mit Bekannten über mein Projekt sprach, fragten sie oft erstaunt: Was, ein St. Galler hat Caran d’Ache gegründet?

Wie wurde aus ihrem persönlichen Projekt ein Buch?

Ich traf 2016 Adrian Weber, den künstlerischen Berater von Caran d’Ache, und erzählte ihm, was ich bereits gefunden hatte. Ich fragte ihn, ob man nicht ein Buch über Caran d’Ache machen könnte. Denn die Geschichte der Firma endete ja nicht mit Schweitzer, der starb bereits 1947. Adrian Weber brachte mein Vorhaben dann bei Caran d’Ache ein. Sie waren zuerst zurückhaltend.

Wissen Sie, weshalb?

Sie hatten eben ein Atelier-Handbuch herausgegeben. Aber sie haben mich autorisiert, ein historisches Buch zu schreiben. Das lief über die Verwaltungsratspräsidentin, denn die Firma hat drei Eigentümerfamilien, sie hat deren Zustimmung eingeholt. Ich habe also kein Mandat oder gar einen Auftrag von Caran d’Ache erhalten, und durfte so frei recherchieren und schreiben. Die Autorisierung half mir, mit Zeitzeugen und deren Nachfahren zu sprechen, oder im Bundesarchiv recherchieren zu können. Später kam dann der Verlag NZZ Libro hinzu.

Das Buch liest sich weniger wie ein Sachbuch, mehr wie ein Roman. War das Absicht?

Mir ist bei den Recherchen aufgefallen, wie vernetzt die Menschen bereits vor hundert Jahren waren, weit über die Landesgrenzen hinaus. Ich wollte den Text an den Personen aufhängen, und so Geschichte erlebbar machen: Mit Fakten, die ich im Anhang auch belege, während die Dialoge natürlich nicht 1-zu-1 so stattgefunden haben. Wie bei einer klassischen Saga eben.

So sieht der Einband des Buches aus. Bild: PD

Ralph Brühwiler: «Die Caran d’Ache Saga. Von Genf in die Welt.» 264 Seiten, 107 Abbildungen; erschienen im NZZ Libro Verlag. Erhältlich ab sofort im Buchhandel.