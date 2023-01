Cannabis Kiffen gegen Krankheit ist jetzt legal – im medizinischen Alltag im Toggenburg und in Wil jedoch noch keine gängige Praxis Seit letztem Sommer darf Cannabis für medizinische Zwecke ärztlich verschrieben und in Apotheken verkauft werden. Dies geschieht zurzeit nur sporadisch. Ein Hanfzüchter erklärt, woran das liegt. Alec Nedic Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Mike Toniolo (links) und Oliver Tschäppät begutachten die Hanfpflanzen, die sie für ihre Produkte züchten. Bild: Reto Martin (09. September 2016)

Gras kaufen beim Dorfapotheker – seit einem halben Jahr theoretisch möglich. Die Voraussetzung dafür schafft das aufgehobene Verbot von Cannabis zu medizinischen Zwecken, was im August 2022 bundesweit beschlossen wurde. Diese Änderung im Betäubungsmittelgesetz erlaubt Schweizer Ärztinnen und Ärzten das Verschreiben von medizinischem Cannabis, welches in der Apotheke bezogen werden kann.

Der Verein Medcan, der sich für den medizinischen Einsatz von Cannabis engagiert, bezeichnet in einem Beitrag auf seiner Website die Gesetzesanpassung als «Meilenstein» für die Schweizer Cannabispatientinnen und -patienten. Diese therapierten sich bis anhin nämlich oftmals selbst und bezogen ihre «Medizin» auf dem Schwarzmarkt.

Durch die legale medizinische Anwendung gesellen sich Cannabisarzneimittel zu den restlichen medizinisch verwendeten Betäubungsmitteln wie beispielsweise Fentanyl, Methadon oder Morphin. Cannabis wird oftmals für die Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt, kann aber auch bei Spastik und Krämpfen oder gegen Appetitlosigkeit helfen.

Realität sieht anders aus

Ein Augenschein bei den Apotheken in der Region zeigt jedoch: Wer sich heute in der Apotheke sein Cannabisarzneimittel zusammenmischen lassen möchte, wird meist noch vertröstet. Die Ameisen-Apotheke in Flawil beispielsweise verkauft keine Medikamente, die den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) beinhalten.

Aktuell habe man lediglich Produkte mit Cannabidiol (CBD) im Angebot, also Nahrungsergänzungsmittel, die eine beruhigende, entzündungshemmende und angstlösende Wirkung haben. Heilmittel bestehend aus CBD werden oftmals in Form von Öl oder Tropfen verkauft.

In den Apotheken sind Produkte mit THC-freiem Hanf schon länger erhältlich. Bild: Reto Martin

Sie sind in der Schweiz bereits seit einigen Jahren bei einem Anteil von weniger als einem Prozent THC legal und können rezeptfrei bezogen werden. Grundsätzlich sei der Einsatz dieser Medikamente oft sinnvoll, da sie eine gute Verträglichkeit aufweisen und nicht abhängig machen, heisst es bei der Flawiler Apotheke.

Hanf, das nicht bekifft macht CBD und THC zählen zu den rund 150 in der Hanfpflanze bisher nachgewiesenen Cannabinoiden. Sie unterscheiden sich in ihrer chemischen Struktur und insbesondere in ihrer Wirkung auf die Psyche. THC wirkt psychoaktiv, macht also «high», CBD hingegen nicht.

Es gebe zwar keinen Run auf die CBD-Heilmittel, aber vereinzelt verkaufe man die Produkte schon, teilt auch die Löwen-Apotheke in Wil auf Anfrage mit. Die Patientinnen und Patienten wenden die pflanzlichen Präparate vielseitig an, beispielsweise gegen Schmerzen, Arthrose, Kopfschmerzen, Ängste oder Depressionen. Doch auch in Wil gebe es zurzeit noch keine THC-haltigen Cannabisarzneimittel zu kaufen. Ob sich das in absehbarer Zeit ändern wird, ist unklar.

In den Toggenburger Apotheken stehen die Cannabisblüten ebenfalls noch nicht im Verkaufsregal. Die Gill-Apotheke in Ebnat-Kappel habe zwar ebenfalls ein Cannabidiolprodukt im Sortiment, die Nachfrage danach sei jedoch verhalten, wie Inhaber Stefan Graf sagt.

Wenn der Patient mehr weiss als der Arzt

Das Gesetz erlaubt seit rund einem halben Jahr den Verkauf von medizinischen Blüten in Apotheken. Wo ist es aber abgeblieben? Die Thurgauer TB Farming AG mit Sitz in Schönenberg ist die erste Schweizer Firma mit Bewilligung zum Anbau von THC-Cannabis. Geschäftsführer Mike Toniolo klärt auf:

«Medizinisches Cannabis war bis vor kurzem nicht erhältlich. Ende Dezember begannen wir aber mit der schweizweiten Auslieferung an die Apotheken.»

Demnach werden Patientinnen und Patienten ihr verschreibungspflichtiges Hanf bald erwerben können. Dies jedoch meist auf eigene Kosten. Sie werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht getragen.

Trotzdem brauche es noch viel, dass Cannabisarzneimittel in der Gesellschaft als Medikament statt als gefährliche Droge angesehen werde, sagt Mike Toniolo. Die grösste Herausforderung liege aktuell darin, dass die Pflanze vonseiten der Ärztinnen und Ärzte entstigmatisiert werden müsse. Die Wirkung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Cannabinoiden seien leider bis anhin kein Teil der ärztlichen Ausbildung. So entstünden ungewohnte Situationen, erläutert der Geschäftsführer:

Mike Toniolo, Geschäftsführer TB Farming AG. Bild: PD

«Aktuell weiss eine Patientin möglicherweise besser über die Therapiemethode mit Cannabis Bescheid als der Arzt, der es ihr verschreiben sollte.»

Mike Toniolo zeigt sich aber zuversichtlich, dass Hanf die Pflanze der Zukunft ist. Durch Forschung und Züchtung können die unterschiedlichen Wirkstoffe der Pflanze für verschiedene Krankheiten extrahiert werden. «Das könnte die Medizin grundlegend beeinflussen.»

