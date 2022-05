Die Bütschwiler Frauen kassieren eine ärgerliche Niederlage

Regionalfussball Das Spiel auf ein Tor brachte nichts ein: Die Bütschwiler Frauen kassieren gegen Au-Berneck eine unnötige 0:1-Niederlage Nach fünf Siegen in Serie hat es Bütschwiler Frauen in der 2. Liga wieder einmal erwischt. Der Nuller gegen die Rheintalerinnen aus Au-Berneck wäre allerdings vermeidbar gewesen. Beat Lanzendorfer 15.05.2022, 15.44 Uhr

Fabienne Brändle, vorne, liess zu viele Chancen liegen. Dadurch verpassten es die Bütschwilerinnen, in der Tabelle näher zur Spitze aufzurücken. Bild: Beat Lanzendorfer

Es war zum Verzweifeln. Der Ball im Spiel zwischen den Bütschwiler Frauen und dem Tabellenachten Au-Berneck war in den letzten zehn Minuten praktisch nur noch im Sechzehner der Rheintalerinnen. Trotzdem gingen sie am Ende mit einem 1:0-Sieg vom Platz.

Bütschwil-Trainer Stefan Scherrer war deshalb bei seinem anschliessenden Fazit ziemlich niedergeschlagen. «Wir waren praktisch über die gesamten neunzig Minuten überlegen und haben nur wenige Konter zugelassen.» Einer dieser Konter reichte dem Gastteam aber für das entscheidende Tor. Erzielt hat es in der 34. Minute Sonja Kutzer.

Die Niederlage ist selbst verschuldet

Von einer solchen Effizient waren die Bütschwilerinnen meilenweit entfernt. Allein dreimal trafen sie das Aluminium. Und zur angesprochenen Schlussphase. In dieser liess allein Fabienne Brändle zwei sogenannt Hundertprozentige liegen. Klar haben sich die Rheintalerinnen mit allen erlaubten Mitteln (und zweimal war wohl auch ein Hands im Spiel) zur Wehr gesetzt.

Unter dem Strich müssen sich die Bütschwiler Spielerinnen aber selbst an der Nase nehmen, dass es gegen diesen bescheidenen Gegner eine Niederlage absetzte. Da half es auch nichts mehr, dass das Trainerteam Scherrer/Ott in den Schlussminuten mit Ausnahme von Torhüterin Michaela Clerc alle Spielerinnen in die Offensive beorderte.

Der Nuller ist umso ärgerlicher, weil Leader Widnau gegen Rapperswil-Jona 2 ebenfalls verloren hat und die Bütschwilerinnen bis auf zwei Punkte auf Widnau hätten aufschliessen können. Das wurmte auch Stefan Scherrer: «Das ist natürlich umso bedauerlicher, wir hätten gerne den sechsten Sieg in Folge gefeiert.» Nichtsdestotrotz sei das Saisonziel weiterhin der dritte Platz, auch wenn die Konkurrenz nach diesem Ausrutscher näher gekommen ist.