Verkehr Ärger über fehlenden Postautohalt in Ebnat-Kappel – Kanton überlegt sich Streckenänderung Die Postautolinie 790 fährt zwischen Nesslau und Wattwil über die Umfahrungsstrasse. Ebnat-Kappel wird dabei ausgelassen. Ein Nesslauer würde vom Auto auf den öffentlichen Verkehr wechseln, wenn dieser Umweg nicht wäre. Elia Fagetti 04.08.2021, 19.00 Uhr

Die Postautolinie 790 verkehrt auf der Churfirsten-Linie, hier steht es am Bahnhof Wattwil. Bild: Sabine Camedda

Peter Brunner wohnt in Nesslau und arbeitet in Ebnat-Kappel. Meistens gehe er mit dem Auto zur Arbeit. Er «würde den ÖV öfter nehmen, wenn die Verbindung besser wäre». Aber jeden Tag einen Umweg fahren zu müssen, ärgert ihn.

Denn die Postautolinie 790, die von Nesslau Richtung Wattwil fährt, hält nicht in Ebnat-Kappel. Sie fährt über die Umfahrungsstrasse. Brunner müsste also einen Umweg über Wattwil in Kauf nehmen. «Obwohl genügend Zeit dafür wäre», wie er sagt. Denn das Postauto bleibe sowohl in Nesslau als auch in Wattwil eine gewisse Zeit stehen. Zum erzwungenen Umweg sagt Brunner:

«Das ist ja wohl ein Witz, kostet mehr und dauert gefühlt ewig.»

Zwar gibt es eine Zugverbindung zwischen Nesslau und Ebnat-Kappel, diese fährt aber nur einmal pro Stunde. Da es in Ebnat-Kappel mehrere grössere Betriebe gibt, dürfte es noch mehr Fälle wie den von Peter Brunner geben. Auch für das Heim Johanneum in Nesslau, welches eine Wohngruppe in Ebnat-Kappel hat, könnte eine Postautoverbindung von Vorteil sein.

Nicht die Postauto AG, sondern der Kanton ist zuständig



Auf Anfrage erklärt Ben Küchler, Mediensprecher der Postauto AG, dass die Busverbindungen im Auftrag des Kantons erstellt werden. Und eine Streckenanpassung der Linie 790 sei bisher nicht vom Kanton in Auftrag gegeben worden. Ausserdem werde Ebnat-Kappel durch den Busbetrieb Wattwil–Lichtensteig–Ebnat-Kappel (BLWE) bedient. Küchler sagt: «Daher fahren wir nicht parallel und konkurrierend die gleiche Strecke.» Bei der Postauto AG hat man gemäss Küchler jedoch Verständnis für den Wunsch nach einem Halt in Ebnat-Kappel. Das Unternehmen würde von einer Streckenanpassung profitieren, indem zusätzlich das Quartier Gieselbach bedient werden könnte.

Neuer Halt hätte nicht nur positive Auswirkungen

Das Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen prüfe auf Fahrplan 2023 den Halt Ebnat-Kappel an der Linie 790, wie der kantonale Verkehrsplaner Markus Schait mitteilt. Dies sei seit längerer Zeit ein Begehren der betroffenen Gemeinden und der Region Toggenburg. Mit dem zusätzlichen Halt in Ebnat-Kappel würde die Verbindung nach Nesslau im Halbstundentakt entstehen. Heute bestehe diese Verbindung nur stündlich.

«Der Halt in Ebnat-Kappel hat allerdings auch negative Auswirkungen», erklärt Schait. Für die Fahrt durch Ebnat-Kappel anstatt über die Umfahrungsstrasse benötige das Postauto pro Richtung rund drei Minuten länger. Die längere Fahrzeit könne nicht vollumfänglich durch die Reduktion von Reservezeiten kompensiert werden. Entsprechend würde sich die Reisezeit zwischen Wattwil und dem Obertoggenburg leicht verlängern. Die Veränderung der Linie 790 würde auf der restlichen Strecke zu weiteren Verschiebungen führen und Anschlussverbindungen gefährden. Schait sagt:

«Die Linie 790 würde zwischen Wildhaus und Wattwil zudem anfälliger für Verspätungen.»

Konkurrenzfrage bleibt noch offen

Zudem sei zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil die Fahrgastverteilung zwischen der Linie 790 von Postauto und der Linie 770 von BLWE ein Thema, erklärt Schait. Mit dem zusätzlichen Halt in Ebnat-Kappel würden diese beiden Buslinien in Konkurrenz kommen. Dies sei bei der Konzessionierung, der Finanzierung und der Beteiligung des Bundes zu berücksichtigen.

Das Amt für öffentlichen Verkehr wird in den nächsten Monaten die verschiedenen Interessen abwägen und daraufhin entscheiden, ob auf Fahrplan 2023 der Halt der Linie 790 in Ebnat-Kappel eingeführt wird.