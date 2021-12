In Sary-Tash, im Süden von Kirgistan, hat der Bütschwiler Damian Göldi mit seinem Kollegen und einem Einheimischen ein Hotel erbaut. Bild: PD

Bütschwil/Kirgistan Statt eines Hauses hat er ein Hotel in Kirgistan: Der Bütschwiler Bergsteiger Damian Göldi hat in Zentralasien eine zweite Heimat gefunden Damian Göldi ist ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Weil er Berge, weg vom Tourismus, besteigen möchte, kam er nach Kirgistan. Dort hat er nun ein Hotel gebaut und bietet Unterstützung bei Expeditionen an. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Wenn es passt, dann passt es. Auch wenn mehr als 7200 Kilometer dazwischenliegen. Auch wenn die Muttersprachen nicht unterschiedlicher sein könnten. Damian Göldi aus Bütschwil hat in Sary-Tash, in Kirgistan, einen Freund und eine zweite Heimat gefunden. Göldi, seit Kindheit begeisterter Bergsteiger, entdeckte für seine Leidenschaft das zentralasiatische Land an der Seidenstrasse, ein von rauer landschaftlicher Schönheit geprägtes Gebiet. Eine Hochebene, die den Blick zu den schneebedeckten, hohen Bergen freigibt. Berge, die Damian Göldi besteigen wollte.

Fasziniert von Land und Leuten

Das war vor drei Jahren. Göldi hatte in Europa und der Schweiz bereits einige bekannte Berge erklommen, Couloir durchklettert oder Grate überquert. Ihn reizten Berge, die unbekannt waren. Ihn reizten Landschaften, die nicht mit Touristen überfüllt sind. Kirgistan erfüllte diese Bedingungen und so reiste der damals 21-Jährige mit seinem Bergsteigerkollegen Marcel Jaun aus dem Berner Oberland nach Kirgistan.

Noch heute ist seine Begeisterung für dieses Land ungebrochen. Angesprochen darauf, was ihn an Kirgistan fasziniere, hört Göldi nicht mehr auf zu schwärmen. Da ist die Landschaft, diese Hochebene mit der Sicht auf die Berge. Da ist die Gastfreundschaft der Einheimischen, die er schon etliche Male erfahren hat. Damian Göldi sagt nach mehreren Reisen dorthin:

«Ich hatte so viele wunderschöne Erlebnisse, die ich nie mehr vergessen werde.»

Damian Göldi auf dem Pik Lenin auf über 7000 Metern. Bild: PD

Eine Geschichte, die auf Vertrauen und Offenheit beruht

Im 2020 wusste er: «In diesem Land möchte ich ein Haus und ein Auto haben.» Dies deshalb, weil ihm bewusst war, dass er immer wieder nach Sary-Tash, das liegt im Süden von Kirgistan, zurückkehren wird. Doch statt eines Hauses wurde es nun ein Hotel. Aus Damian Göldis Idee entwickelte sich eine Geschichte, die nur einer wie er schreiben kann. Einer, der unkompliziert und offen ist, der sich in eine Sache verliebt, der eine Vertrauensperson gefunden hat.

Während ihrer Aufenthalte in Sary-Tash wohnten Damian Göldi und sein Kollege Marcel Jaun im Hotel von Shamurat Matiev. Der 27-jährige Kirgise war damals der Besitzer eines kleinen Hotels sowie eines Grundstücks. Er plante, sein Hotel zu erweitern, vor dem bestehenden ein neues zu bauen. Doch ihm fehlte das Geld. Da kamen Göldi und Jaun ins Spiel. Sie, die nicht nur bei Matiev wohnten, sondern auch Touren mit ihm unternahmen, einigten sich, dass sie sich am Hotelbau beteiligen würden.

«Kontrollreisen» für Bergtouren genutzt

Dann ging alles sehr schnell. Die Bewilligung für den Bau hatte Shamurat Matiev schnell bekommen, weil er schon Land besass. Göldi sagt: «Und für einmal konnten wir sogar von Corona profitieren.» Die Arbeiter in Kirgistan waren pandemiebedingt nicht ausgelastet und konnten sich an die Arbeit machen, die Pläne der beiden Schweizer und des Kirgisen in Realität umzusetzen.

Das Hotel von Damian Göldi, Marcel Jaun sowie Shamurat Matiev ist fertig erstellt. Bild: PD Das Hotel im Rohbau. Bild: PD Die Arbeiter beim Bau des Hotels im Oktober 2020. Bild: PD Die Strasse von Osh, der zweitgrössten Stadt des Landes nach Sary-Tash, dort wo das Hotel von Damian Göldi steht. Bild: PD Aussicht vom Hotel auf das Pamirgebiet. Bild: PD Aussicht aus einem Hotelzimmer auf die Hochebene. Bild: PD Der Pik Lenin auf über 7134 Metern. Bild: PD Blick auf den Pik Lenin. Bild: PD Damian Göldi und sein Bergsteigerkollege Marcel Jaun. Bild: PD Camp 3 am Pik Lenin. Bild: PD Tulpar-Kol Lake mit Pik Lenin. Bild: PD

Göldi und Jaun hatten in Matiev eine Vertrauensperson gefunden. Dieser spricht sehr gut Englisch, denn er hatte nach seinem Meteorologie-Studium in der Hauptstadt in einem grösseren Hotel gearbeitet. Zudem war Matiev selber daran interessiert, dass das Projekt auf fruchtbarem Boden gedeihen konnte. Göldi und Jaun waren zweimal, dreimal während der Bauzeit vor Ort. Er sagt: «Wir mussten hin und wieder den Stand der Dinge kontrollieren.» An den Bauarbeiten waren sie jedoch nicht beteiligt. «Wir haben keine Ahnung vom Hausbau und verbanden unsere ‹Kontrollreisen› mit Bergtouren.»

Seit dem Sommer ist das Hotel in Betrieb

Seit Sommer 2021 ist das Hotel in Betrieb. Es hat fünf Zimmer. Vier Zimmer sind mit einem Doppelbett ausgestattet, eines für Massenlager eingerichtet. Im Hotel befindet sich zudem ein gemeinsames Bad, ein grosser Essbereich mit einer wunderbaren Aussicht auf das Pamirgebirge, ein Abstellraum für Skis und Velos und eine Küche. Zurzeit logieren keine Gäste dort. Göldi sagt:

«Es ist Winter, die Temperaturen schwanken in der Nacht zwischen minus 20 und minus 30 Grad, während des Tages ist es etwa minus fünf Grad.»

Allerdings hofft er, dass sich im Frühling wieder Touristen im Hotel einfinden werden. Wegen Corona hätten sich im 2021 noch weniger Leute in diese Gegend verirrt als sonst.

Shamurat Matiev mit seiner Frau Anargul und dem einjährigen Sohn Pamir. Bild: PD

Den Betrieb hält Shamurat Matiev mit seiner Frau Anargul Aufrecht. Sie haben einen einjährigen Sohn. Das zweite Kind ist unterwegs. Damian Göldi und Marcel Jaun bleiben jedoch nicht tatenlos und sorgen sich um die Auslastung ihres Hotels in Sary-Tash. Göldi sagt: «Bei uns ist deshalb ein zweites Projekt gereift.» Sie haben SaryVenture gegründet. Das Unternehmen unterstützt Bergsteiger, die im Süden von Kirgistan Expeditionen und Trekkings unternehmen möchten, und organisiert die Logistik. Der nächste Termin steht: Göldi und Jaun haben geplant vom 9. bis 30. Juli im kommenden Jahr mit 8 bis 14 Interessierten auf den Pik Lenin zu steigen. Das ist jener Berg auf 7134 Meter Höhe, der es Damian Göldi angetan hat. Er ist vom Hotel aus zu sehen und Namensgeber eines Hotelzimmers.

Ein zweites Projekt, um Einheimische beschäftigen zu können

Damian Göldi und Marcel Jaun ist es allerdings nicht nur wichtig, dass ihr Hotel ausgelastet ist. Göldi sagt:

«Unser Ziel ist es, dass wir den Einheimischen Arbeit geben können.»

Sie streben an, Kirgisen als Wanderleiter und Köche auszubilden, die dann als Sherpas tätig sein können. Denn die beiden Schweizer haben schon bemerkt, dass andere Agenturen oft russische Köche und nepalesische Sherpas einstellen. Es müssen jedoch nicht nur Expeditionen auf die hohen Berge sein, auch für Ski- und Velotouren eigne sich das Gebiet im Süden Kirgistans hervorragend. Göldi sagt es so: «Im April, Mai und Juni kann man Skitouren machen, von Juli bis September Bergsteigen und von Mai bis November in niedrigen Höhen wandern.»

Und wie steht es um die Sicherheit im Land. Das EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) weist vorerst auf die aktuellen Coronabestimmungen hin. Dann informiert es über die Unruhen, die die erzwungenen Präsidentschaftswahlen von Anfang Jahr geführt hatten.

Damian Göldi hat das mitverfolgt, hat allerdings bei seinen Reisen in den vergangenen Monaten nichts Negatives erlebt. Er sagt: «Ich fühle mich sehr sicher in diesem Land und hatte noch nie Angst, ausgeraubt zu werden. Denn die Einheimischen haben Respekt vor fremdem Eigentum.» Für ihn, Marcel Jaun und Shamurat Matiev passt es einfach – auch wenn sie Tausende von Kilometer trennen.

Infos: www.damiangoeldi.ch, sarysoul.com oder saryventure.ch

