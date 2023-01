Ukrainekrieg erschwert Hotelbetrieb von Bütschwiler in Kirgistan

Tourismus Seit dem Ukraine-Krieg fehlen einem Ostschweizer Hotelier in Kirgistan die Gäste – doch aufgeben ist keine Option Vor eineinhalb Jahren hat der Bütschwiler Bergsteiger Damian Göldi ein Hotel in Kirgistan eröffnet. Auch wenn dies wegen der aktuellen Weltlage unter erschwerten Bedingungen geschah, schmiedet der Hotelbesitzer Pläne für die Zukunft. Lara Wüest Jetzt kommentieren 20.01.2023, 12.00 Uhr

Seit eineinhalb Jahren in Betrieb: Das Hotel in Sary-Tash im Süden von Kirgistan. Bild: PD

Es war ein Traum, welcher Damian Göldi zum ersten Mal nach Kirgistan reisen liess. Der Bergsteiger aus Bütschwil hatte schon viele Gipfel in der Schweiz und in Europa erklommen und suchte etwas Neues. Er wollte hohe Berge abseits der Touristenströme besteigen, er wollte Natur, die unberührt war. Und so reiste er vor bald sieben Jahren mit seinem Berner Bergsteigerfreund Marcel Jaun erstmals ins zentralasiatische Land. Die Berge dort, rau und schön und so manch einer über 7000 Meter hoch, zogen ihn in ihren Bann.

Schon damals war für Göldi klar: Hierhin würde er zurückkehren. Und zwar immer wieder. Eigentlich hatte er vor, in Kirgistan ein Haus und ein Auto zu kaufen. Doch schliesslich bauten er und sein Schweizer Freund ein Hotel. Diese Zeitung berichtete schon früher über Göldis Geschichte.

Im Herbst 2021 hat das Hotel eröffnet. Corona und der Krieg in der Ukraine haben dessen Anfangszeit jedoch nicht leicht gemacht. Göldi sagt: «Im letzten Jahr war nicht so viel los, wie wir uns erhofft hatten.»

Damian Göldi besteigt mit Touristen den Pik Lenin. Der Berg ist über 7000 Meter hoch. Video: Damian Göldi/gue

Eine kurze Bergsteigersaison

Dass der heute 27-Jährige und sein Berner Freund zu diesem Hotel kamen, dabei spielte der Zufall mit. Göldi übernachtete während einer seiner Reisen in einem Hotel in Sary-Tash, einem kleinen Dorf auf über 3000 Metern Höhe im Süden von Kirgistan. Später kehrte er mit Marcel Jaun dorthin zurück. Dabei erfuhren die beiden Schweizer, dass der kirgisische Hotelbesitzer seinen Betrieb ausbauen wollte, ihm dazu aber das Geld fehlte. Göldi und sein Freund entschlossen sich, in das Projekt zu investieren. Und so bauten sie ein neues Hotel mit 5 Zimmern und 12 Betten.

Den Schweizer Freunden war klar, dass Sary-Tash kein Ort ist, der breite Touristenströme anzieht. Es war auch nicht das, was sie wollten. Die Bergsteigersaison in Kirgistan dauert von Juni bis September. Im Winter machen nur wenige Menschen dort Ferien, weil die Temperaturen eisig sind. Am Tag wird es bis zu minus 10 Grad kalt, in der Nacht gar bis zu minus 30. Göldi sagt: «Das Schlimmste im Winter ist der beissende Wind.»

Damian Göldi (rechts) mit seinem Freund Marcel Jaun in den rauen Bergen von Kirgistan. Bild: PD Marcel Jaun auf einem Berg in der Nähe von Sary-Tash. Im Hintergrund ist der Pik Lenin zu sehen. Bild: PD Ein besonderer Moment auf der Hochebene, wo das Hotel steht. Bild: PD Im Winter wird es in Sary-Tash eisig kalt. Bild: PD So sah das Hotel im Rohbau aus. Bild: PD Von den Hotelzimmern aus blickt man auf die Hochebene. Bild: PD Die unberührte Natur zieht viele Bergsteiger in Kirgistan in ihren Bann. Der weisse Berg im Hintergrund ist ebenfalls der Pik Lenin. Bild: PD

100 Hotelgäste in einem Jahr

Trotzdem haben die neuen Hotelbesitzer mit mehr Gästen gerechnet, als das vergangene Jahr brachte. Seit der Eröffnung, schätzt Göldi, übernachteten gerade einmal 100 Personen im Hotel. Ein paar Abenteuertouristen aus Europa und vereinzelt Geschäftsmänner aus Asien. Das Weltgeschehen machte auch vor dem kleinen, abgelegenen Ort im Süden von Kirgistan nicht halt. Göldi sagt: «Nach Corona lässt nun der Ukraine-Krieg die Touristen fernbleiben.»

Immer wieder wollen Bergsteiger und Wanderer von Göldi zum Beispiel wissen, ob eine Reise nach Kirgistan wegen des Krieges denn überhaupt möglich, ob es derzeit nicht gefährlich sei. Und Göldi ist überzeugt: «Viele Europäer entscheiden sich jetzt gegen Ferien im zentralasiatischen Raum.» Vor Ausbruch der Pandemie, im Jahr 2019, seien deutlich mehr Touristen nach Sary-Tash gereist.

Wenn ihn jemand auf den Krieg anspricht, antwortet Göldi stets dasselbe: Dieser sei in Kirgistan vor allem in den Nachrichten ein Thema. Und ergänzt: «Das Einzige, was man in Kirgistan beobachtet, sind mehr Touristen aus Russland.» Diese würden nun vermehrt ins zentralasiatische Land reisen, weil es einer der wenigen Orte sei, wo sie sich willkommen fühlten.

Bergsteiger Damian Göldi in Kirgistan. Bild: PD

Pläne für die Zukunft

Auch wenn der Start mit dem Hotel nicht ganz so verlief, wie sich die Freunde erhofften, ist Aufgeben kein Thema. Marcel Jaun ist inzwischen sogar in Kirgistan zu Hause. Und die Freunde schmieden neue Pläne für die Zukunft: Im Sommer wollen sie vor dem Hotel eine Terrasse bauen.

Künftig wollen sie, neben Bergtouren auf den Pik Lenin, einen Siebentausender in der Nähe von Sary-Tasch, auch Trekkings für Nicht-Bergsteiger anbieten. Göldi ist sicher: «Die Touristen werden zurückkommen.» Weil das raue Land so schön ist. Das ist es auch, was den jungen Mann aus Bütschwil nicht mehr loslässt. Der Grund, warum er Kirgistan seine zweite Heimat nennt.

