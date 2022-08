Genusswanderung von Bütschwil nach Dietfurt

Bütschwil Zum ersten Mal fand die Genusswanderung statt: «Ich finde, das sollte man öfters veranstalten» Sieben Kilometer Genuss – diesen gönnten sich am Samstag Hunderte jeden Alters, stiess doch die erstmalige Genusswanderung durch Bütschwil, Ganterschwil und Dietfurt auf grosse Resonanz. Christof Lampart 28.08.2022, 17.35 Uhr

Die Veranstaltung kam bei den Besuchenden jeden Alters gut an. Bild: PD

Auch wenn es beim Aufstellen der Stände noch ab und an ein wenig vom Himmel tröpfelte – das Wetter hielt den ganzen Tag. Und somit waren auch die Voraussetzungen bestens. Es war nicht zu warm, der Himmel bewölkt – und dass es an den nicht weniger als elf Ständen allerlei Feines zum Probieren und Degustieren gab, motivierte viele Menschen zusätzlich, die Wanderroute in Angriff zu nehmen.

«Am Mittag war bei uns alles voll» erklärte Elisabeth Götte von «Roli’s Wythek». Ähnlich klingt es an anderen Orten: «Schon um neun Uhr waren die ersten bei uns da – und der Strom riss bis jetzt nicht ab», fasst Marina Künzli von der Bäckerei Fischbacher zusammen.

Ein Blick übers Areal bestätigt das Gesagte: die Hüpfburg ist kurz nach 14 Uhr voll belegt, die überdachten Sitzgelegenheiten auch sehr gut gefüllt. Immer wieder kommen Wandernde, die nicht nur ein wenig Verweilen wollen, sondern auch Stempel sammeln – schliesslich können alle, die eine volle Karte an einem der Stände einwerfen, schöne Preise gewinnen. «Ich würde gern den Bobby Car gewinnen», meint der 14-jährige Liam Baumann aus Bütschwil verschmitzt, als er seine Karte abstempelt und in die bereitgestellte Schachtel einwirft.

Durchwegs positive Reaktionen bei den Besuchenden

Auffallend ist, wie viele Menschen spontan an den vielen Ständen ins Gespräch kommen. «Ich habe heute Menschen gesehen, die ich sonst nur ganz selten bei uns antreffe. Ich finde das einfach schön», so der Wirt vom Restaurant «Wies», Rikard Pergega. Und für Lydia Bösch, die am Stand der Güntensperger Käse AG ihren Dienst versieht, steht fest: «Wir wurden bereits am frühen Morgen regelrecht überrannt. Die Genusswanderung ist für uns ein grosser Erfolg, konnten wir doch mit vielen Menschen nette Gespräche führen».

Stellvertretend für viele äussert sich Hajnalka Vargane aus Dietfurt, die mit ihrer Familie durch Dietfurt schlendert: «So ein Genusstag ist eine wunderschöne Idee; ich finde, dass man diesen öfters veranstalten müsste».