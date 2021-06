Margrith Eicher hat sich ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt

Bütschwil Warum sich Margrith Eicher ihren Traum erfüllt hat und ihre Entscheidung bis heute nicht bereut Die 45-jährige Margrith Eicher ist gelernte Detailhandelsfachfrau Lebensmittel, Mutter von vier erwachsenen Töchtern und seit März dieses Jahres Chefin ihres eigenen Unternehmens. Fränzi Göggel 25.06.2021, 12.00 Uhr

Mit Freude präsentiert Margrith Eicher ihrer Kundschaft vielseitige und exklusive Produkte regionaler Anbieter in ihrem RegioKonsum. Bild: Fränzi Göggel

Das stattliche Haus in Bütschwil steht an jener der Ecke, an der die Konsumstrasse in die Kirchgasse mündet. Vor langer Zeit war in diesem Haus schon einmal ein Konsum, danach wurde der Dorfladen für viele Jahre ein Spar.