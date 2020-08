Bütschwil: Töff kollidiert beim Überholen mit abbiegendem Lieferwagen Ein 80-jähriger Töfffahrer verletzte sich bei einem Überholmanöver in Bütschwil leicht und musste ins Spital gebracht werden. 12.08.2020, 17.24 Uhr

Der Töff kam auf dem Trottoir zum Stillstand. Bild: Kapo SG (Bütschwil, 12. August 2020)

(kapo/rus) Ein 80-jähriger Mann fuhr am Mittwochmorgen, kurz nach 8.35 Uhr, mit seinem Motorrad von Wil in Richtung Dietfurt. Dabei beabsichtigte er auf der Wilerstrasse in Bütschwil den vor ihm fahrenden Lieferwagen einer 29-jährigen Frau linksseitig zu überholen. Beim Überholmanöver bemerkte er zu spät, dass der Lieferwagen links auf die Hofackerstrasse abbog. Folglich prallte das Motorrad in den Lieferwagen, wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet.