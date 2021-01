Bütschwil Ronja Gmür und Claudia Gmür, Vereinsmenschen im Shutdown: «Joggen ist kein gleichwertiger Ersatz für Skirennen und Fussballspiele» Die Beispiele des Skiclubs Bütschwil und des FC Bütschwil zeigen, wie die Coronapandemie das Vereinsleben derzeit verunmöglicht. Beat Lanzendorfer 22.01.2021, 12.00 Uhr

Bütschwiler Skirennen 2015 – das wird in diesem Jahr schmerzlich vermisst. Genügend Schnee hätte es, aber das Coronavirus verhindert eine Durchführung. Bild: Beat Lanzendorfer

Vereins- und Bewegungsmenschen müssen die zurzeit geltenden Massnahmen wie einen Stich ins Herz empfinden. Die Schwägerinnen Ronja und Claudia Gmür sind beides, deshalb schmerzt sie die eingeschränkte Bewegungsfreiheit doppelt.

Ohne die tägliche Dosis Sport fehle in ihrem Leben etwas. Zum Glück seien Sportarten wie Joggen, Skifahren oder Langlauf noch machbar, finden die beiden Frauen. Weil sie auch in Vereinen aktiv sind, vermissen sie vor allem die persönlichen Kontakte mit den Vereinskolleginnen und -kollegen.

Ein Jahr fast zum Vergessen

Ronja Gmür ist seit bald zwei Jahrzehnten Präsidentin des Skiclubs Bütschwil. «Das letzte Jahr war bezüglich Vereinsleben zum Vergessen. Bei jedem Anlass musste der Stempel ‹Abgesagt› angebracht werden», sagt sie. Dies sei bei der Kreuzegg Classic so gewesen, die vom Skiclub organisiert werde und bei der sie dem Organisationskomitee angehöre, sowie bei allen übrigen Veranstaltungen im 2020.

«Bei der Kreuzegg Classic fassten wir eine Verschiebung in den Herbst ins Auge, letztlich gab es aber keine andere Möglichkeit als die Absage.»

Ronja Gmür, Präsidentin Skiclub Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Die angebotene Kreuzegg Classic Solo Challenge sei zwar auf Resonanz gestossen, immerhin gab es rund 100 Teilnehmende, eine adäquate Alternative sei dies aber nicht gewesen.

Kopfzerbrechen bereite ihr auch, dass die Clubhütte Schwämmli nicht betrieben werden könne. Der Start im Oktober sei zwar verheissungsvoll gewesen, seit Dezember ist die Hütte aber verschlossen. Was mit den Vorräten passiere, die noch oben seien, wisse sie zurzeit noch nicht.

«Durch die Schliessung fehlt Geld in der Vereinskasse. Der Betrieb in den Wintermonaten zählt zu unseren wichtigsten Einnahmequellen.»

Die spärlich sprudelnden Einkünfte schmerzen die Präsidentin ohne Zweifel, noch mehr aber bedrückt sie der soziale Aspekt der Pandemie: «Man darf nicht mehr zusammenkommen. Weil die Kinder nicht mehr gemeinsam Skifahren lernen können, geht auch das Gemeinschaftsgefühl verloren.»

Es fehle ein ganzer Jahrgang, der nicht an den traditionellen Schneesporttagen hätte teilnehmen können und weil auch die Skilager in den Schulen gestrichen wurden, fehle vielen Kindern die Möglichkeit, Wintersport auf der Piste zu betreiben.

Kein Skirennen trotz Schnee im Überfluss

Zu den nicht durchgeführten Schneesporttagen im Dezember/Januar kämen nun die Absagen der Skitouren hinzu. Heidi Hilpertshauser, die im Skiclub Bütschwil für Skitouren verantwortlich ist, hatte ein Programm mit entsprechendem Schutzkonzept erarbeitet.

Dies wurde spätestens dann zur Makulatur, als die Massnahmen des Bundesrates verschärft wurden.

«Weil meistens mehr als fünf Personen auf eine Tour gehen, mussten wir das Angebot vorerst einstellen.»

Der viele Schnee freut Ronja Gmür natürlich, doch er ist auch ein bisschen Ironie des Schicksals: «In letzter Zeit konnten wir das vereinseigene Skirennen auf der Bütschwiler Egg in den Jahren 2013, 2015 und 2017 durchführen. Damals herrschten aber bedeutend schlechtere Bedingungen als jetzt, wo es Schnee im Überfluss gibt, uns aber die Hände gebunden sind.» Das schmerze und sorge schon für Frust, auch bei den Kindern, bei denen die Vorfreude auf dieses Ereignis jeweils riesig sei.

Die Fussballer haben ähnliche Sorgen

Ähnliche Sorgen plagen auch Ronja Gmürs Schwägerin Claudia. Sie trainiert die Mädchen der FF19 des Teams Toggenburg. Um die Fussballerinnen bei Laune zu halten, hat sie in den vergangenen Wochen verschiedene Online-Challenges auf die Beine gestellt.

Dazu zählten das Jonglieren, das Einüben von Tricks oder diverse Handling- und Ball-Geschicklichkeitsübungen, welche die Spielerinnen per Video in den Chat stellen konnten. Zusätzlich habe sie einen fünfwöchigen Trainingsplan zusammengestellt.

«Die Ergebnisse der zwei bis drei Trainings in der Woche können die Spielerinnen auf einer App eintragen.» Die Siegerin erhält einen Gutschein, mit dem sie neue Fussballschuhe kaufen kann.

Manche Entscheide sind schwer nachvollziehbar

Claudia Gmür, Trainerin FF19 Team Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie gehen die beiden persönlich mit der Situation um? Ihnen liegt es fern, die ergriffenen Massnahmen zu kritisieren, auch wenn gewisse Entscheide schwer nachvollziehbar seien. Und eine gewisse Coronamüdigkeit sei sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Claudia Gmür sagt:

«Es ist schon anstrengend, wenn man immer überlegen muss, ob alles coronakonform ist.»

Ob sie denn befürchten, dass die Mitgliederzahl in den Vereinen abnehmen könnte? «Eine solche Tendenz kann ich zurzeit noch nicht feststellen», sagt Ronja Gmür vom Skiclub. Claudia Gmür teilt diese Meinung bei den Fussballerinnen. Neueintritte gebe es allerdings auch keine, was sich auf die Zukunft negativ auswirken könnte.

Beide sind der Ansicht, dass die Gefahr durchaus bestehe. Dazu Claudia Gmür:

«Wer über einen längeren Zeitraum zum Nichtstun verdonnert wird, findet plötzlich Gefallen daran.»

Sie ertappe sich manchmal selber dabei, träge zu werden. Was nehmen die beiden an Positivem aus dieser Krise mit? «Irgendwann kommt die Zeit danach und auf diese freuen wir uns jetzt schon», sagt Ronja Gmür. Die Anprobe für den neuen Skianzug für die Vereinsmitglieder konnte im Herbst durchgeführt werden.

«Krise hin oder her, die Anschaffung der neuen Skianzüge ist auf die kommende Wintersaison vorgesehen. Zudem waren wir auch im OK der Kreuzegg Classic schon aktiv. Damit wir unseren Anlass dieses Jahr möglichst durchführen können, ist der Berglauf im Herbst, genauer am 4. September, geplant.»

Claudia Gmür lässt sich ebenfalls nicht unterkriegen. Falls Trainings noch lange nicht möglich sind, wäre Fussball bei ihr auch innerhalb der vier Wände möglich, denn sowohl Ehemann Dan als auch die Kinder Ella, Rafael und Flavio wüssten durchaus, wie man mit dem runden Leder umgeht.