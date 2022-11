Bütschwil Raubüberfall auf Acrevis Bank: Unbekannter Täter erbeutet mehrere tausend Franken Bargeld und flüchtet zu Fuss Am Montagmorgen überfiel eine unbekannte Täterschaft die Acrevis Bank an der Landstrasse. Er verlangte mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe Bargeld und raubte mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. 07.11.2022, 13.36 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nach einem Überfall auf die Acrevis Bank in Bütschwil Zeugen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Montagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung von einem Raubüberfall auf die Acrevis Bank an der Landstrasse in Bütschwil erhalten. Ein unbekannter Täter erbeutete mehrere tausend Franken Bargeld und flüchtete danach zu Fuss. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.