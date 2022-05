Olivenernte statt Kastration: Tierarzt Werner Scherrer hört auf

Interview Olivenernte in der Toskana statt Kastration: Tierarzt Werner Scherrer übergibt die Tierklinik Au Während 38 Jahren hat sich Werner Scherrer um das Wohl von Gross- und Kleintieren gekümmert. Nun hat er die Tierklinik Au in Bütschwil übergeben und produziert künftig Olivenöl in der Toskana. Urs M. Hemm 02.05.2022, 16.00 Uhr

Kaninchen Johnny wurde in einer Kartonschachtel vor der Klinik Au in Bütschwil halb tot ausgesetzt. Tierarzt Werner Scherrer und sein Team päppelten es wieder auf. Es bleibt zwar auf einem Auge Blind, aber es lebt. «Das sind Ereignisse, die mir in Erinnerungen bleiben werden», sagt Scherrer, der seine Praxis an Josef Reding und Heidi Hilpertshauser abgegeben hat. Bild: Urs M. Hemm

Sie arbeiten seit 38 Jahren als Tierarzt. Was hat damals Ihre Liebe zu Tieren entfacht?

Mein Vater war bereits Tierarzt hier in Bütschwil und ich bin eigentlich mittendrin aufgewachsen. Schon als kleiner Bub war ich meinem Vater tagelang unterwegs auf der Tour und habe so sehr viel mitbekommen. Das hat dann offenbar auf mich abgefärbt, sodass auch ich mein Leben dem Wohl der Tiere verschrieben habe.

Welche Veränderungen haben Sie in der Zeit in der Tierhaltung miterlebt?

Damals waren es natürlich sehr viel mehr Grosstiere, die auf vielen kleinen Betrieben verteilt waren. Heute hat die Anzahl Tiere pro Betrieb stark zugenommen. Dadurch hat sich auch der persönliche Bezug zu den Tieren verändert. Zudem machen in den letzten Jahren die kleineren Haustiere wie Hunde oder Katzen einen wachsenden Teil meiner Arbeit aus.

Gab es in diesen Jahren technische Neuerungen, die Ihre Arbeit beeinflusst haben?

Wo man früher als Tierarzt vor allem mit den eigenen Sinnen arbeite, haben in der heutigen Tiermedizin zahlreiche technische Hilfsmittel Einzug gehalten, die von der Diagnostik und von der Qualität her mit der heutigen Humanmedizin durchaus vergleichbar sind. Diese Apparaturen, wie beispielsweise für eine Ultraschalluntersuchung, sind natürlich sehr teuer. Wenn aber mehrere Tierärzte in einer Klinik diese Geräte zusammen nutzen können, ist die Anschaffung eines solchen Geräts durchaus sinnvoll. Für die Untersuchung von grösseren Tieren, die wegen ihres Zustandes nicht transportiert werden können, haben wir mittlerweile auch mobile Geräte, wie zum Beispiel fürs Röntgen.

Was für ein positives Ereignis ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Da gibt es natürlich unzählige, was es schwierig macht, ein einzelnes herauszupicken. Worüber ich mich immer am meisten gefreut habe, sind die zahllosen Geburten, die ich als Tierarzt begleiten durfte. Ein lebendes Kalb oder ein Wurf Welpen vor sich zu haben und die Freude des Besitzers mitzuerleben, waren immer schöne und sehr befriedigende Erlebnisse.

Gab es auch Fälle, die Sie erschüttert haben?

Fälle, in denen Tiere falsch gehalten wurden, gab es schon immer. Solche Schicksale erschüttern mich immer wieder, wenn wir sie dann in Klinik bekommen. Die Informationen und die Gesetze über die richtige Haltung und Aufzucht von Tieren, aber auch über Qualzuchten in Osteuropa, wären vorhanden und sind gut. Sie werden in den Medien auch immer wieder gezeigt und thematisiert. Dennoch kaufen noch immer Menschen Tiere auf Autobahnraststätten im Wissen, dass der Hundewelpe oder die Babykatze nicht tiergerecht aufgezogen wurde und meistens krank ist. Da sie für die Tierarztkosten nicht aufkommen wollen, kommt es auch vor, dass solche Tiere dann anonym vor unserer Klinik in einer Kartonschachtel deponiert werden, wie das Kaninchen Johnny, das wir wieder aufpäppeln konnten, aber dennoch auf einem Auge blind bleiben wird.

Vor elf Jahren durften Sie die neue Tierklinik Au eröffnen. Wie hat das Ihre Arbeit verändert?

Nicht nur für mich selber, sondern auch für das ganze Team ist die Arbeit natürlich viel einfacher geworden. Die Apparaturen sind modern und wir haben viel mehr Platz, um Tiere zu untersuchen und unterzubringen. Vorher sind wir uns buchstäblich auf den Füssen gestanden. Im angenehmeren Arbeitsumfeld haben wir heute noch viel mehr Freude an unserer Arbeit, was am Ende hauptsächlich unseren Tieren zugutekommt. Heute können wir auch Untersuchungen durchführen, die vorher gar nicht möglich waren, was natürlich für alle viel mehr Befriedigung im Job bringt, denn schliesslich wollen wir den Tieren bestmöglich helfen. Das wollen auch die Tierbesitzer. Denn Tiere sind in den letzten Jahren immer mehr zu Familienmitgliedern geworden, denen man auch die beste medizinische Behandlung zukommen lassen will.

Mit Josef Reding und Heidi Hilpertshauser konnten Sie zwei langjährige Mitarbeitende als Nachfolge gewinnen. War diese Übergabe von langer Hand geplant?

Diese Übernahme wurde bereits vor etwa fünf Jahren aufgegleist. In diesen Jahren haben die beiden immer mehr Verantwortung übernehmen können, sodass wir einen nahtlosen Übergang und eine funktionierende Klinik übergeben können. Für mich es riesiger Glücksfall, dass ich meine Arbeit in kompetente Hände übergeben darf und ich mich beruhigt zur Ruhe setzen kann.

Tierarzt zu sein ist ein 24/7-Job. Wie werden Sie künftig Ihre Tage ausfüllen?

Wir freuen uns auf mehr Zeit, um Reisen zu unternehmen. Zudem bin ich sehr sportlich unterwegs, etwas, das ich gerne beibehalten möchte. Dann haben meine Frau Zita und ich in der Toskana einen kleinen Bauernhof mit einem Olivenhain, wo wir seit drei Jahren mit Leidenschaft unser eigenes Olivenöl herstellen. Wir haben dort auch noch zwei Ferienwohnungen, die wir vermieten wollen. Die Arbeit wird uns also nicht ausgehen.