Daniel Brunner, der spirituelle Musiker aus Bütschwil

Bütschwil Mit dem Wissen der Druiden gegen Jodel und Schlorzifladen: Daniel Brunner ist spiritueller Musiker Wie viele im Toggenburg lässt Daniel Brunner Traditionen aufleben. Statt mit Schlorzifladen und Jodel beschäftigt er sich aber mit überliefertem keltisch-druidischen Wissen – und das vorwiegend musikalisch. Sascha Erni 07.12.2021, 05.00 Uhr

Daniel Brunner, der Hemberger, der in Bütschwil heimisch geworden ist, sieht sich als Musiker, aber auch als Kulturvermittler. Bild: Sascha Erni

Geboren und aufgewachsen ist Daniel Brunner in Hemberg, seit über 30 Jahren lebt er im Dorfkern von Bütschwil. Mit Jahrgang 1955 ist er eigentlich Rentner, aber bloss eine ruhige Kugel mag er nicht schieben. Brunner arbeitet sporadisch als Berater in seinem angestammten Beruf als Sachverständiger für Qualitätsmanagement. Und dann ist da natürlich das Wissen der Druiden, aus dem auch die keltische Musik Mitteleuropas überliefert ist.

«Dessen Werte und Weltbild prägen mein Leben seit vielen Jahren», sagt er. Das Wissen sei aus der keltischen Hochkultur tradiert, also in mündlicher und praxisbezogener Form bis in die Gegenwart überliefert worden. Und Menschen wie Daniel Brunner pflegen diese Traditionen. In seinem Fall zuerst als Geschichtenerzähler, dann musikalisch. Seit Mitte 2020 tritt er öffentlich auf, als Barde quasi, sowohl als Kulturvermittler als auch Musiker, wie er sagt. «Das gehört bei mir beides zusammen.»

Von studentischer Sinnsuche zur Lebensschule

Einen ersten Zugang dazu erlangte Daniel Brunner nach dem Abschluss seines Ingenieurstudiums. «Wie viele in der Studienzeit kümmerte ich mich auch um Lebensfragen – wofür mache ich das Studium überhaupt?», erzählt er und lacht. Anfangs dreissig kam er mit Menschen in Kontakt, die keltisch-druidisches Wissen nicht bloss akademisch erforschten, sondern lebten. Seit Jahrzehnten begleiten ihn diese Ideen mehr oder weniger intensiv. Heute ist er sich sicher:

«Das ist kein Hobby, das ist eine Lebensschule, die mir vieles ermöglicht, was ich ohne sie nicht für möglich gehalten hätte.»

Denn es ginge nicht darum, dass man einzelne Disziplinen wie Musik oder Heilkunde studiere, sondern als Teil eines Gesamten begreife und praktiziere.

Auf und abseits der Bühne aktiv

Musik war für Brunner lange etwas, bei dem er abseits der Bühne mitwirkte, mit Zuhören, Tanzen oder Mitsingen. Er beteiligte sich an Projekten, etwa als er die Gruppe «Secret Leaders», die mit ihrer traditionellen Bardenmusik auf Tournee ging, unterstützte – auch anpackend als Roadie, wie er sich erinnert. Dann hörte er eine Sängerin, die ihren Vortrag mit einer Shrutibox begleitete. Brunner war fasziniert. Einerseits war da die Klangvielfalt, welche mit der Kombination aus Stimme und Shruti möglich ist. Andererseits begeisterte ihn die einfache, aber wirkungsvolle Spielweise. «Ich dachte mir: Das ist ein einfaches, klangvolles Instrument, damit könnte auch ich musizieren.»

Musik ohne fixe musikalische Strukturen

Anfangs lernte er, wie er mit dem Instrument seine Erzählungen untermalen konnte. Sein Lehrer ermunterte Daniel Brunner dann dazu, mit Gesang und Shruti zu musizieren, gab ihm überlieferte Melodien und andere Stücke zum Üben und Proben. Daraus entstand dann mit der Zeit Brunners ganz persönlicher Stil, losgelöst von fixen musikalischen Strukturen, ganz auf geschulte Intuition vertrauend. Mit den getragenen Grundtönen der Shruti, begleitet von melodischem Gesang, drückt Brunner so die Dynamik des Augenblicks in einer für das Publikum erlebbaren Form aus.

Aber eine Bezeichnung für die Musik brauchte es trotzdem, damit das Publikum sich etwas darunter vorstellen konnte. Also sprach Brunner mit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern. «Viele sagten, die Musik sei heilend für sie gewesen, im Sinne eines Zu-sich-selbst-Findens.» Andere hätten die Musik als meditativ bezeichnet. Sein Lehrer brachte das Feedback auf den Punkt, und damit war der Begriff «Healing Chant Meditation Music» geboren: eine Form von Musik, wie sie im Toggenburg und weit darüber hinaus einzigartig sein dürfte.

Spirituelle Musik mit Tradition

Auf einem Streaming-Dienst würde Brunners Wirken unter «World Music» oder «Esoterik» geführt. Er selbst verortet sich im spirituellen Musikbereich. «Es gibt sicher Leute, die sich intensiver mit Esoterik befassen», schmunzelt der studierte Ingenieur. Und er sagt:

«Für mich sind esoterische Methoden nicht Selbstzweck, ich praktiziere diese, um mir der spirituellen Seite des Lebens bewusst zu werden und sie zu pflegen.»

Zurzeit arbeitet Daniel Brunner am Programm für 2022, die Auftrittsmöglichkeiten sind vielfältig. Denn auch wenn seine Musik hauptsächlich ein Publikum anspreche, das solche Klänge bewusst suche, so seien feste Genre-Grenzen heute weniger ein Thema als noch vor einigen Jahren. «Viele, vor allem auch junge Leute sind offen, hören sehr unterschiedliche Musik.» Was auch ganz im Sinne von Daniel Brunner ist, der das Ganzheitliche dem Spezifischen in allen Belangen vorzieht.

