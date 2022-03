Schiesssport: Neuer Besitzer für Bütschwiler Gewehrhersteller

BÜTSCHWIL Vor 20 Jahren wurde Marcel Bürge Weltmeister im olympischen Dreistellungsmatch – nun übernimmt er die Firma von Heinrich Bleiker Heinrich Bleiker hat sein Unternehmen, das Gewehre für den Schiesssport fertigt, an Marcel Bürge verkauft. Der Standort Bütschwil und die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Martin Knoepfel Aktualisiert 01.03.2022, 17.37 Uhr

Freude über die erfolgreiche Firmenübergabe: Marcel Bürge, Dominique Bürge, Heinrich Bleiker, Vreny Bleiker und Karl Brändle (von links). Bild: Martin Knoepfel

Dass es um eine Geschäftsübernahme gehen könnte oder zumindest um eine substanzielle Beteiligung, hatte man aus der Einladung zur Pressekonferenz am Dienstagmorgen herauslesen können. Die erste Variante erwies sich als richtig.

Heinrich Bleiker hat die Firma Bleiker Precision Engineering mit Sitz an der Neufeldstrasse in Bütschwil an seine frühere rechte Hand Marcel Bürge aus Zell (ZH) verkauft. Für ihn und für die Firma sei das ein Meilenstein, sagte Heinrich Bleiker an der Medienorientierung in den Räumen der Firma. Der Firmenübergabe sei ein mehrjähriger Prozess vorangegangen. Vor etwa zwei Jahren sei der Verkauf an Marcel Bürge konkreter geworden.

Es habe auch ausländische Interessenten für die Bleiker Precision Engineering gegeben, doch wäre das wegen der Arbeitsplätze heikel gewesen. Es sei für ihn wichtig, dass die Mitarbeiter ihre Jobs behalten könnten, sagte Heinrich Bleiker. Das Jahr 2021 wertete er als gut und die Auftragslage sei erfreulich.

Rechte Hand des Geschäftsführers

Der neue Besitzer und Geschäftsführer, Marcel Bürge, ist in Uzwil und Degersheim aufgewachsen. Er hat Bäcker-Konditor gelernt und in verschiedenen Betrieben dieser Branche gearbeitet. Von 2001 bis 2013 war er die rechte Hand des Geschäftsführers in der Firma Bleiker.

Seit 2015 bis jetzt war er Verkaufs- und Projektleiter im nach Firmenangaben führenden Hersteller elektronischer Trefferanzeigen. Als Schütze holte er 9 Welt- und 49 Schweizer-Meister-Titel und nahm an drei Olympischen Sommerspielen teil. 2014 trat er vom Spitzensport zurück.

Marcel Bürge hat die Firma Bleiker mit Unterstützung der Acrevis Bank kaufen können. Er habe natürlich Eigenkapital mitbringen müssen, aber die Banken, die er für die Angebote für die Finanzierung angefragt habe, hätten sehr positiv reagiert. Marcel Bürge führt das auf seine breite Weiterbildung, unter anderem mit einem Executive Master of Business-Administration in Strategischem Management, zurück. Über den Kaufpreis wurde laut Marcel Bürge Stillschweigen vereinbart.

«Es muss auf persönlicher Ebene stimmen»

In den letzten Tagen sei er sehr nervös gewesen, sagte der neue Besitzer. Eine Geschäftsübernahme sei ein langer Prozess, und es müsse wie in diesem Fall auch auf der persönlichen Ebene stimmen. Das sei ein emotionaler Moment für ihn. Er habe einige Ideen für neue Produkte, aber er wolle zuerst die Abläufe kennen lernen.

Den Kunden will Marcel Bürge die Botschaft vermitteln, dass die Firma auch in Zukunft Produkte der Spitzenklasse und einen erstklassigen Service anbietet. Mehr Gewicht will er auf die Kundenberatung legen. Von Spitzenathleten kämen unzählige Inputs, sagte er.

«Herausragende Botschafterin für die Gemeinde und fürs ganze Toggenburg»

Der anwesende Gemeindepräsident Karl Brändle erinnerte daran, dass Marcel Bürge 2002 als einer der Ersten mit einem Bleiker-Gewehr einen Weltmeistertitel errungen hat. Bleiker-Gewehre seien im Schiesssport das, was Head-, Fischer, Stöckli- oder Rossignol-Ski im Skisport seien, sagte der Gemeindepräsident mit Verweis auf die Schweizer Erfolge an den Olympischen Winterspielen in Peking.

Die Firma Bleiker sei eine herausragende Botschafterin für die Gemeinde und das ganze Toggenburg. Dank innovativer Gewerbe- und Industriebetriebe mit viel Pioniergeist sei Bütschwil-Ganterschwil nach der Krise der Textilindustrie wieder ein attraktiver Standort für Firmen geworden, ist Karl Brändle überzeugt.

Standort Bütschwil bleibt erhalten

Die Mitarbeiter der Firma werden bei der Geschäftsübergabe übernommen und die Firma wird in Bütschwil bleiben. Das bestätigte Marcel Bürge. Die Firma beschäftigt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei ab dem Sommer ein Lehrling dazukommt. Marcel Bürge betonte, dass er dank des Goodwill von Heinrich Bleiker eine gesunde Firma übernehme.

Auch wenn er jetzt im Tösstal wohne, sei er weiterhin mit dem Toggenburg verbunden, sagte Marcel Bürge. Unter anderem ist er Kassier des Fischereivereins. Fischen und Sport nennt er als Hobbys.

Heinrich Bleiker, der sich selber im Scherz als «Technik-Spinner» bezeichnete, wird mit reduziertem Pensum Marcel Bürge, den neuen «Frontmann» und Geschäftsführer, bei der Einarbeitung unterstützen. Zudem wird sich Heinrich Bleiker im Hintergrund um die technischen Entwicklungen kümmern.

Im Ausland kaufen Spitzenschützen Bleiker-Waffen

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der westlichen Sanktionen stellt sich natürlich die Frage, ob die Firma Bleiker von Lieferbeschränkungen betroffen ist. Russland sei einmal ein guter Markt gewesen, schon seit einigen Jahren sei der Markt dort aber sehr ruhig.

Zudem müsse man beachten, dass die Firma Bleiker High-Level-Sportwaffen fertige. Die ausländischen Kunden seien Spitzensportler. In der Schweiz würden auch engagierte Breitensportler in Gewehre aus Bütschwil investieren, sagte Heinrich Bleiker. Die Firma beliefert laut Heinrich Bleiker 55 Länder. Viele Kunden sind in Asien, vor allem in Indien, ansässig. Ebenfalls zahlreiche Kunden kommen aus Südamerika.

44 Jahre Selbstständigkeit

Er sei jetzt seit 44 Jahren selbstständig, sagte Heinrich Bleiker eingangs. 1984 gründete der Inhaber eines Ingenieurbüros für Automation ein Unternehmen für Feinmechanik. Heinrich Bleiker ist selber Sportschütze. Er analysierte damals erhältliche Gewehre und brachte selber 1994 ein Standard- und sechs Jahre später ein Kleinkalibergewehr auf den Markt.

Im gleichen Jahr konnte die Firma bei den Militär-Weltmeisterschaften den ersten Titel feiern. Bis heute haben Bleiker-Produkte an Olympischen Spielen neun Medaillen errungen, davon drei Goldene im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch, der Königsdisziplin. Die bisher letzte dieser Medaillen resultierte 2021 in Tokio.

