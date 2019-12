Bütschwil: Mann mit vereisten und beschlagenen Scheiben unterwegs – Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Am Dienstag ist einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen ein Auto eines 81-jährigen Mannes aufgefallen, welches mit beschlagenen Frontscheiben unterwegs war. Der Mann durfte seine Fahrt nach der Reinigung der Frontscheibe fortsetzten. 11.12.2019, 14.28 Uhr

Bei vereisten Scheiben darf nicht gefahren werden. Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/tik) Am späten Dienstagabend hat in Bütschwil eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen (Kapo) das Auto eines 81-jährigen Mannes angehalten, welches mit beschlagenen Frontscheiben unterwegs war. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht und durfte seine Fahrt nach der Reinigung der Frontscheibe fortsetzten. Dies schreibt die Kapo in einer Mitteilung.