BÜTSCHWIL «Die Pandemie hat mir das Loslassen erleichtert»: Leiter des Seniorenzentrums Solino geht nach 20 Jahren in Pension Markus Brändle wird 65 Jahre alt und geht als Leiter des Seniorenzentrums Solino in Pension. Die Coronapandemie nennt er die grösste Herausforderung in seiner Zeit im Solino. Dies, obwohl die Bütschwiler Institution die Pandemie gut gemeistert habe. Martin Knoepfel Aktualisiert 28.10.2021, 05.00 Uhr

Ende Oktober verlässt Markus Brändle das Solino nach 20 Jahren als Leiter, da er pensioniert wird. Bild: Martin Knoepfel

Sie hören während einer Pandemie auf als Leiter des Seniorenzentrums Solino. War das die schwierigste Zeit in Ihrer Tätigkeit?

Ganz klar ja. Es gibt nichts, was mit den Herausforderungen an die Führung in einer solchen Dauerkrise vergleichbar ist. Einschneidend waren die ständige Unsicherheit, die schnell wechselnden Massnahmen, die Isolation und Besuchsverbote für die Bewohner. Dazu kam, dass wir immer von den Entscheiden von Bund und Kanton abhängig waren. Gewisse Entscheide des Kantons waren nicht immer nachvollziehbar. Die Pandemie war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls extrem anstrengend. Wir mussten immer wieder Personen aus der Freizeit zurückrufen, denn Ausfälle von Mitarbeitern sollten am Tag drauf ersetzt werden. Schliesslich waren da die Betroffenheit und die Unsicherheit. Die Pandemie hat mir das Loslassen erleichtert.

Wie kann sich ein Seniorenzentrum auf eine solche Lage vorbereiten?

Auf eine solche Herausforderung kann man sich nur bedingt vorbereiten. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind aber für die Zukunft wertvoll. Bisher war das Auftreten des Norovirus einer der Notfälle, auf den wir vorbereitet waren. Der Coronavirus ist nochmals eine ganz andere Dimension.

Gibt es auch positive Aspekte der Pandemie?

Sicher. Wir haben eine grosse Krise gut gemeistert. Wir haben viel Vertrauen gespürt von Bewohnenden und Angehörigen. Zudem haben wir grosse Unterstützung seitens des Zivilschutzes und der Freiwilligen erhalten. Wertvoll war auch der Austausch mit anderen Institutionen. Die Bewohnerinnen und Bewohner machten in der Pandemie eigentlich am wenigsten Probleme. Diese Generation hat schon viel erlebt und gemeistert und steht an einem anderen Punkt ihres Lebens.

Welches sind die wichtigsten Neuerungen, die Sie vorgenommen haben?

Wir haben während meiner Zeit zwar viele wichtige Projekte und Konzepte umgesetzt und Veränderungen eingeleitet. In meiner Erinnerung bleiben jedoch vor allem die Aktivitäten und Begegnungen mit und für unsere Bewohnenden, Ferienprojekte mit Bewohnenden in Italien am Meer, aber auch der regelmässige Männerstamm, die Tanzabende oder die Auftritte des Chors. Zur Solino-Kultur gehört, dass wir viel Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern haben. In der Pandemie mussten wird die Kontakte aufs Minimum reduzieren. Abstand oder gar Isolation ist nicht Teil unserer Kultur. Die Pandemie ist dem Image der Heime generell nicht förderlich. Ob diese Veränderung vorübergehend oder aber dauerhaft ist, muss sich noch zeigen.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und mit der Trägerschaft, also den Gemeinden?

Das war für mich ebenfalls ein Glücksfall und sicher ein zentraler Punkt der erfolgreichen Entwicklung im Solino. Wir mussten keine Energie verpuffen für Reibereien. Ich spürte immer das Vertrauen vom Verwaltungsrat und insbesondere auch die grosse Unterstützung von Karl Brändle als Verwaltungsratspräsident.

Wie sollte nach Ihrer Meinung das Seniorenzentrum der Zukunft aussehen?

Die Bedürfnisse und Ansprüche der Babyboomer-Jahrgänge werden sich wesentlich unterscheiden gegenüber den heutigen. Sie wollen ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben ohne Einschränkungen, dafür mit individuellen Dienstleistungen nach Bedarf. Darauf müssen die Altersinstitutionen reagieren, sonst werden sie zum Auslaufmodell. Es braucht ergänzende und flexiblere Angebote.

Wie sollten solche Angebote aussehen?

Es braucht weiterhin stationäre Plätze. Die Anzahl der Hochbetagten und zum Teil auch pflegebedürftigen Menschen steigt an. Damit wird sich die Zahl der Menschen mit Demenz erhöhen. Gefragt sind durchlässige Angebote Wohnen, Wohnen mit Serviceleistungen, Betreutes Wohnen sowie ambulante und stationäre Leistungen. Der Grundsatz «ambulant vor stationär» ist nicht zukunftsorientiert. In Zukunft muss es heissen: «ambulant und stationär». Dies bedeutet verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und der Spitex.

Wie sollten Seniorenzentren auf die Zunahme der Zahl dementer Menschen reagieren?

Ich bin klar der Meinung, dass es bezüglich der Schaffung von speziellen Angeboten für Menschen mit Demenz mehr Koordination und vermutlich mehr spezialisierte Angebote braucht. Bisher entschied jede Institution für sich, ob sie ein solches spezielles Angebot schaffen möchte oder nicht. Das sollte in der Region mehr koordiniert werden.

Entwickelt sich das Solino in die richtige Richtung?

Mit dem aktuellen Bauprojekt «Solino plus» geht es in die richtige Richtung. Im Neubau gibt es Pflegewohnungen, in denen man leben kann, ohne Dienstleistungen des Solino zu beanspruchen, und in denen man bis zur vollen Pflege bleiben kann. Zudem werden zusätzliche Einerzimmer geplant, damit bestehende Zweizimmer aufgehoben werden können. Die Anzahl der Plätze steigt nicht.

Wie überzeugen Sie Personen, in ein Seniorenzentrum einzutreten?

Wir empfehlen einen gestaffelten Entscheidungsfindungsprozess mit Besuchen, Vergleichen, Schnuppern oder Ferienaufenthalt. Wenn Wahlmöglichkeiten bestehen, sollen Interessierte die für sie richtige Institution auswählen können. In diesem Prozess spielen Angehörige eine wichtige Rolle. Für diese Prozesse muss man sich als Heimleiter Zeit nehmen. Es gibt aber auch Personen, die haben keine Wahlmöglichkeit, wenn sie zum Beispiel im Spital sind, nicht mehr nach Hause können und keine Auswahl besteht.

Wie gewinnen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Seniorenzentren?

Wir setzen immer alles daran, dass das Solino ein attraktiver Arbeitgeber ist. In den letzten Jahren haben wir laufend versucht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Bei den Löhnen haben wir wenig Spielraum. Deshalb muss das Solino bei den weichen Faktoren punkten. Ein sehr wichtiger Faktor für die Zukunft ist die Sicherstellung von genügend Pflegefachpersonen. Das Solino ist ein bedeutender Ausbildungsbetrieb und bildet diplomiertes Pflegefachpersonal aus. Der Pflegeberuf sollte in Zukunft aber noch attraktiver gemacht werden.

Welche Erinnerung nehmen Sie mit?

Es war für mich ein Glücksfall, ein Traumjob, im Toggenburg einen Betrieb im Gesundheitswesen mit 100 Bewohnern, 130 Mitarbeitern mit 20 Lernenden und 50 Freiwilligen während 20 Jahren leiten zu dürfen. Das kam meinen Kompetenzen und meinem Naturell entgegen. Ich konnte von meinen politischen Erfahrungen und von meiner Vernetzung in der Region profitieren. Es gibt unendlich viele positive Erfahrungen und glückliche Momente mit Bewohnern und Mitarbeitern. Die alle kann ich kaum in Worte fassen, nur fühlen und als schöne Erinnerungen mitnehmen. Mit dem Wissen, dass das Solino mit Ralph Rütsche, meinem Nachfolger, in guten Händen ist, kann ich gut loslassen.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Ich werde jetzt das Leben etwas ruhiger nehmen und versuchen, primär das zu machen, was mir Freude macht. Zuerst aber will ich einmal den Ruhestand erfahren. Dazu gehe ich ab nächster Woche für einige Tage ins Kloster Disentis. Ich habe in meinem Leben viel und gerne gearbeitet. So sind einige Lebensbereiche eher etwas zu kurz gekommen. Ich habe bisher noch keine Angebote für neue Mandate angenommen. Ich nehme mir jetzt zuerst einmal mehr Zeit für mich und die Beziehungspflege mit meiner Familie, den Grosskindern, Freunden und Bekannten. Ich werde mich sicher auch freiwillig engagieren. Ich denke aber, dass ich ab nächstem Frühjahr sicher wieder etwas mehr Struktur brauche.